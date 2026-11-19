Per favore, silenzio. Un silenzio dovuto alla sacralità del luogo. Benvenuti al "Dome", la nuova cantina ipogea di Maso Warth che ricorda la dimensione contemplativa di una cattedrale e custodisce le bollicine della famiglia Moser. Uno scrigno, nel cuore della collina Belvedere di Gardolo, alla periferia Nord di Trento. Con il taglio del nastro della nuova struttura si completa così il trittico di cattedrali della spumantistica trentina inaugurate nel 2026: in primavera, a Civezzano, Moncalisse delle sorelle altoatesine Julia e Karoline Walch, la settimana scorsa l'avveniristica cantina Tiefenthaler in Val di Cembra a Ville di Giovo, a un tiro di schioppo da Palù, il paesino di Francesco Moser diventato famoso tra gli sportivi, e non solo, per le imprese del ciclista italiano con il maggior numero di vittorie (273) su strada.

L'ingresso della nuova cantina ipogea destinata all'affinamento delle bottiglie Trentodoc della maison Moser

Ricordiamole: campione del mondo nel 1977, vincitore di tre Parigi-Roubaix consecutive nel 1978-79-80, re dell'ora a Città del Messico nel 1984 con 51,151 chilometri, vincitore sempre nel 1984 della Milano Sanremo e del Giro d'Italia. Trionfi che hanno consentito al campionissimo trentino di realizzare un sogno che in gioventù non era nemmeno lontanamente immaginabile, costretto fin dalla tenera età - come ha raccontato alla platea di amici intervenuti all'inaugurazione del nuovo gioiello architettonico - ad aiutare il papà, la mamma Cecilia e tutto il parentado in campagna, nello sfalcio dell'erba e nel vigneto portando sulla schiena le gerle (i congiàl) piene d'uva sui ripidi pendii della Val di Cembra.

Dalla vecchia "caneva" di Palù al gioiello di Maso Warth.

Finalmente alla fine degli anni Settanta, grazie alle prime vittorie da professionista e ad un primo gruzzoletto di vecchie lire la soddisfazione di poter produrre assieme al fratello Diego le prime bottiglie nella vecchia "caneva" di Palù, naturale evoluzione di una famiglia contadina che coltivava la vite in Val di Cembra e in precedenza vendeva il vino sfuso in damigiane. La svolta avviene nel 1988 con l'acquisto dell’antica dimora vescovile di Maso Warth, sulla collina di Gardolo, oggi spettacolare anfiteatro di vigneti, con l’insediamento di una nuova cantina per la vinificazione e una sala per l’accoglienza.

Una panoramica di Maso Warth con la residenza, la vecchia cantina, gli uffici, la sala accoglienza e la distesa di vigneti. La cantina ipogea è celata dal profilo della collina

Francesco Moser ha raccontato di aver acquistato il vecchio maso, piuttosto malandato, con i vigneti adiacenti (alcuni ridotti a degli "sgrebeni") beffando i concorrenti sul tempo con un rilancio di 100 milioni di lire nel "rush" finale della corsa. Affare fatto e la passione di gioventù per il vigneto di Francesco Moser era realtà.

La terza generazione: Carlo (general manager), Diego (enologo), Francesca (amministrazione)

Dopo importanti lavori di ristrutturazione della tenuta, la costruzione di nuovi edifici e l'acquisizione di ulteriori vigneti (25 ettari di proprietà per una produzione di 150 mila bottiglie), oggi è la terza generazione a portare avanti con entusiasmo e visione imprenditoriale l'azienda della famiglia Moser. Il figlio Carlo, bocconiano, general manager e responsabile della parte commerciale, il nipote Matteo, "chef de cave" con esperienze in California, responsabile del settore agronomico ed enologico, mentre Francesca segue la parte amministrativa con Ignazio Moser testimonial del brand. Assieme contribuiscono ad accrescere il valore dell’azienda e a scrivere un altro capitolo della storia della famiglia Moser.

Da sinistra Ignazio Moser, brand manager, Francesco Moser, il nipote enologo Matteo Moser e il figlio Carlo Moser, responsabile gestionale e commerciale.

Con l'inaugurazione della nuova cantina ipogea - un progetto che Carlo e Matteo desideravano portare a compimento già nel Duemila all'inizio della loro avventura in azienda - si conclude un percorso di 15 anni dedicato alla costante ricerca e al perfezionamento delle tecniche enologiche e agronomiche, con un obiettivo preciso: l'eccellenza. La realizzazione della cantina ipogea "Dome" ha permesso di riunire a Maso Warth tutte le fasi del processo produttivo: dalla cura del vigneto all'affinamento delle bottiglie Trentodoc.

Quella cantina, celata sotto la collina, in armonia con il vigneto

Carlo Moser ha raccontato la filosofia che ha guidato le scelte progettuali: volumi architettonici razionali e spazi ampi, mentre le altezze e i volumi, quasi monumentali, sono stati calcolati sulla base delle stime produttive. Completamente ipogea, la cantina beneficia di temperature naturalmente stabili, comprese tra i 13 e i 16 gradi, ideali per l’affinamento del Trentodoc. Sistemi tecnologici e impianti di climatizzazione permettono di limitare le oscillazioni termiche e di controllare la filtrazione e l’umidità dell’aria. L’architetto Ugo Bazzanella ha dato forma a uno spazio evocativo, sobrio, essenziale, in cui il tempo sembra scorrere più lentamente coinvolgendo il visitatore - particolare importante con il boom dell'enoturismo - in un’esperienza suggestiva.

Il Trentodoc Brut 51,151 il vino simbolo (blend di Chardonnay e Pinot Nero) della maison Moser

I tagli prospettici dei due tunnel laterali, l’inclinazione delle pareti e la cura dei dettagli, delle finiture, delle luci e dei materiali concorrono ad esaltare l’armonia dell'avveniristica struttura. Anche il nome attribuito alla cantina ipogea ha un valore simbolico. "Dome", una cupola protettiva che accoglie e preserva. In superficie, il vigneto, elemento storico del paesaggio di Maso Warth, continua a disegnare il profilo della collina. Dalla terra emerge un luogo quasi celato, appena visibile dall’esterno. Il suo ingresso è concepito come un invito a scoprire i tesori che all'interno sono custoditi.

Matteo Moser: «Il vino? Un gioco di colori e sfumature»

Per Matteo Moser il valore di questa cupola (sua l'idea del nome "Dome" scelto per la struttura) consiste in ciò che racchiude: le bottiglie in affinamento. «La terra e il vigneto diventano uno scrigno naturale - ha confessato - che custodisce il nostro patrimonio più prezioso, le bottiglie in affinamento, affidate al lento evolversi del vino nel tempo». E quando gli è stato chiesto il segreto per fare un buon vino, ha risposto: «Le uve vendemmiate al tempo giusto, l'esperienza, ma soprattutto l'amore per questa professione poiché il vino è un gioco di colori e di sfumature».

Francesca, Carlo e Matteo Moser sul palco durante la presentazione della nuova cantina ipogea di Maso Warth