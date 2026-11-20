Siamo in territorio di Campobello di Licata (Ag) e poco nella limitrofa Ravanusa, in una campagna collinare che si sviluppa a circa 400 m di quota e a una ventina di km dal mare. L’azienda G.Milazzo, ormai meglio conosciuta solamente come Milazzo ha la fortuna di avere la tenuta, che si chiama Terre della Baronia, entro 5 km dalla cantina. Sono 149 ettari in totale di cui 97 di vigneti, 9 di oliveti, 7 di bosco in aumento perché la biodiversità sta molto a cuore ai titolari Giuseppina Milazzo, il marito Saverio Lo Leggio e il figlio Giuseppe.

Saverio Lo Leggio, Giuseppina Milazzo e il figlio Giuseppe

La conoscenza dei terreni e oltre 50 cru

Milazzo nasce negli anni 70 con 20 ettari, i terreni sono ottimi, il clima buono, ma ciò non basta per ottenere vini eccellenti. Così Saverio e Giuseppina comprendono che è indispensabile una dettagliata e approfondita conoscenza dei vari terreni, delle viti che intendono piantare, di lavorazioni in campagna e in cantina che rispettino l’uva.

La mappa della tenuta e dei vari Cru dell'Azienda Agricola Milazzo

Si comincia così a suddividere le vigne in parcelle omogenee (oggi sono più di 50 i cru), si analizza, si studia, si sperimenta con la professionalità di vari consulenti. Studi agronomici, tecniche colturali, tipi di impianto e varietà, potature e raccolta manuali, vinificazioni sempre separate per parcelle. Si decide inoltre di fare di Milazzo un’azienda quanto più green possibile.

Il percorso green e i riconoscimenti internazionali

Dagli anni 80 la certificazione bio e già nel 2013 nasce il Progetto Terre della Baronia Green Lab, con l’ottenimento di tante certificazioni per raggiungere il traguardo di un’azienda al 100% sostenibile. Non vi annoiamo enumerando i traguardi, vi consigliamo di consultare il dettagliato sito web così conoscerete come si fa a diventare leader mondiale. Leader mondiale in quanto Milazzo è la cantina italiana che dal 1994 al 2023 ha partecipato con i suoi vini a 5 dei più importanti e prestigiosi concorsi internazionali ottenendo una messe di medaglie grande oro, oro e argento, risultando sempre la cantina siciliana più premiata, spesso quella italiana, qualche volta dell’intero globo.

I tanti premi e attestati ottenuti da Milazzo

Ora che i suoi premi non fanno più notizia, che le tante centinaia di diplomi coprono tutte le pareti degli uffici, non partecipa più tranne che al CSWWC, Champagne & Sparkling Wine World Championship, in cui partecipano anche le blasonate maison di Champagne e dove continua a gloriarsi di molte medaglie per i suoi 7 spumanti. Chiave del successo mondiale è il concetto di ottenere vini estremamente piacevoli, armoniosi, intensi e capaci di invecchiare bene per tanti anni.

Milazzo e i suoi metodo classico: una storia iniziata nel 1974

A proposito di spumanti, Milazzo è appunto famosa per i suoi metodo classico, iniziati nel 74, primi in Sicilia. Un percorso lungo, nel quale studio delle uve, selezione delle basi spumante e affinamento hanno progressivamente contribuito a definire lo stile della casa. La scelta di impiegare varietà come Chardonnay e Inzolia testimonia la volontà di mettere in relazione vitigni internazionali e patrimonio siciliano. Delle 900mila bottiglie in 16 etichette, oltre agli spumanti, ne degustiamo due: Maria Costanza Bianco 2025 e Rosso 2019, entrambi Dop Sicilia. Maria Costanza Rosso è un Nero d’Avola scelto da più parcelle allevate a spalliera, in terreni di varia natura, base della complessità degustativa; resa 80 q/ha, macerazione lunga, affinamento 24 mesi in barrique e in acciaio, poi tanta bottiglia.

Maria Costanza Rosso

Nel calice colore rubino quasi impenetrabile con riflessi viola; all’olfatto colpiscono l’intensità, la pulizia e la complessità, ci trovi quasi tutto: frutta rossa anche piccola, qualche fiore, un tantino di erbaceo. Inoltre, molti ma non invadenti sentori terziari: cioccolato, caffè, liquirizia, un’ombra di vaniglia, è un continuo affondare il naso per scoprire qualcosa di curioso; al palato continua la fragrante armonia, un perfetto equilibrio tra corpo, acidità e tannini vellutati, persistenza infinita e tanta piacevolezza per cui non smetteresti di berne. Vino di gran classe, abbinatelo a tutte le carni, legumi, verdure e provatelo col pesce azzurro, sarà una scoperta. Sono 60.000 bottiglie a circa € 30

Maria Costanza Bianco 2025: Chardonnay e Insolia

Maria Costanza Bianco è un blend di Chardonnay ed Insolia, sempre provenienti da più particelle diverse, stessa resa, sempre selezione dei grappoli; pressatura soffice con presse pneumatiche a polmone chiuso, fermentazione a temperatura controllata in acciaio e, in minima parte, in barrique di rovere, affinamento in acciaio, poi in bottiglia fino alla vendita.

Maria Costanza Bianco