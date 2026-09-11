L'Italia chiude il Champagne & Sparkling Wine World Championships (CSWWC) 2026 al primo posto nella classifica per Paese con un risultato che va oltre il semplice primato. Sono 224 le medaglie italiane sulle 393 complessivamente assegnate dal concorso svoltosi a Goodnestone Park (nel Kent, in Inghilterra), vale a dire circa il 57% di tutti i riconoscimenti. Di queste, 87 sono Gold e 137 Silver. La distanza dalla Francia, seconda classificata, è ampia: i vini francesi hanno raccolto 55 medaglie, con 31 Gold e 24 Silver. Sul terzo gradino sale l'Inghilterra con 20 riconoscimenti, davanti all'Australia con 19 e all'Ungheria con 16. Il dato assume un peso ancora maggiore se si considera la sola fascia dei Gold. L'Italia ne ha ottenuti 87, mentre la Francia si è fermata a 31. Inghilterra e Australia ne hanno conquistati 6 ciascuna, gli Stati Uniti 4 e l'Argentina altrettanti. Il risultato italiano è quindi superiore alla somma dei Gold ottenuti da Francia, Inghilterra e Australia: 87 contro 43.

Dall'Italia oltre metà delle medaglie assegnate

La classifica del CSWWC non racconta soltanto una maggiore quantità di riconoscimenti italiani, ma anche una forte presenza nella fascia più alta delle medaglie previste dal concorso. Il sistema del Championships distingue infatti tra Gold e Silver, con i vini premiati con Gold che proseguono verso le successive selezioni per Best in Class e Trophy. È soprattutto qui che emerge la distanza tra Italia e Francia. Le 86 Gold italiane sono quasi tre volte quelli francesi, mentre sul totale delle medaglie il rapporto è di poco superiore a quattro a uno: 224 contro 55. Il confronto cambia invece guardando i Paesi immediatamente alle spalle delle due grandi protagoniste. L'Inghilterra arriva a 20 medaglie, l'Australia a 19, l'Ungheria a 16 e la Spagna a 15. Più indietro Bulgaria con 8, Nuova Zelanda con 7 e Stati Uniti con 6. Nel complesso, il concorso restituisce quindi una graduatoria fortemente concentrata nelle prime due posizioni, ma con l'Italia nettamente separata dal resto del gruppo.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso CSWWC: le medaglie Gold italiane Vino Tipologia Vitigno Nome azienda Regione Altemasi 2021 Millesimato (Magnum) Trentodoc 100% Chardonnay Altemasi Trentino-Alto Adige Altemasi 2022 Millesimato Trentodoc 100% Chardonnay Altemasi Trentino-Alto Adige Andreola 2025 Dirupo Brut Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG 90% Glera 5% Bianchetta 5% Perera Andreola Veneto Bellavista NV Alma Non Dosato Assemblage 3 (Magnum) Franciacorta DOCG 69% Chardonnay 31% Pinot Noir Bellavista Lombardia Bonfadini NV Carpe Diem Satèn (Magnum) Franciacorta DOCG 100% Chardonnay Bonfadini Lombardia Borgo dei Posseri 2020 Riserva Brut Nature Trentodoc 100% Pinot Noir Borgo dei Posseri Trentino-Alto Adige Bortolin 2025 Rù Valdobbiadene Extra Dry Valdobbiadene DOCG 100% Glera Bortolin Veneto Bortolin NV Dry Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG 100% Glera Bortolin Veneto Bresolin NV Sior Lino Extra Dry Biologico Asolo Prosecco Superiore DOCG 100% Glera Bresolin Veneto Ca’del Bosco 2021 Vintage Collection Extra Brut Franciacorta DOCG 67% Chardonnay 30% Pinot Noir 3% Pinot Blanc Ca’del Bosco Lombardia Ca’del Bosco 2021 Vintage Collection Extra Brut (Magnum) Franciacorta DOCG 67% Chardonnay 30% Pinot Noir 3% Pinot Blanc Ca’del Bosco Lombardia Ca’del Bosco 2021 Vintage Collection Satèn (Magnum) Franciacorta DOCG 85% Chardonnay 15% Pinot Blanc Ca’del Bosco Lombardia Cà Maiol 2020 Cantariva Brut Metodo Classico Lugana DOC 100% Turbiana Cà Maiol Lombardia Cantina Aldeno 2022 Altinum Brut Trentodoc 90% Chardonnay 10% Pinot Noir Cantina Aldeno Trentino-Alto Adige Cantina Aldeno 2022 Altinum Pas Dosé Trentodoc 90% Chardonnay 10% Pinot Noir Cantina Aldeno Trentino-Alto Adige Brezza Riva NV Brut Trentodoc 100% Chardonnay Cantina di Riva Trentino-Alto Adige Cantina Sociale di Trento NV 601 Trentodoc 100% Pinot Noir Cantina Sociale di Trento Trentino-Alto Adige Cantina Sociale di Trento NV 601 Rosé Trentodoc 100% Chardonnay Cantina Sociale di Trento Trentino-Alto Adige Cantina Toblino 2020 Antares Rosé Trentodoc 100% Pinot Noir Cantina Toblino Trentino-Alto Adige Cantine Lombardini 2025 “il Campanone” Secco Lambrusco Reggiano DOP 80% Lambrusco Salamino 20% Lambrusco Marani Cantine Lombardini Emilia-Romagna Cantine Maschio NV Extra Dry Prosecco DOC Treviso 85% Glera 15% Other varieties Cantine Maschio Veneto Cleto Chiarli 2025 Vecchia Modena Premium Lambrusco di Sorbara DOC 100% Lambrusco Cleto Chiarli Emilia-Romagna Corte Manzini NV Amabile Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOP 100% Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Corte Manzini Emilia-Romagna Corte Manzini NV Secco Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOP 100% Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Corte Manzini Emilia-Romagna Cuvage NV Acquesi Asti Asti DOCG 100% Moscato Cuvage Piemonte Derbusco Cives 2016 Brut le Millesime Franciacorta DOCG 80% Chardonnay 20% Pinot Noir Derbusco Cives Lombardia Dubl NV Brut Edition VIII (Magnum) VSQ Metodo Classico 100% Greco Dubl Campania Endrizzi 2020 Piancastello Riserva (Magnum) Trentodoc 60% Chardonnay 40% Pinot Noir Endrizzi Trentino-Alto Adige Endrizzi 2020 Piancastello Rosé Riserva Trentodoc 60% Pinot Noir 40% Chardonnay Endrizzi Trentino-Alto Adige Ferrari Trento 2005 Perlé (Magnum) Trentodoc 100% Chardonnay Ferrari Trento Trentino-Alto Adige Ferrari Trento 2016 Riserva Lunelli (Magnum) Trentodoc 100% Chardonnay Ferrari Trento Trentino-Alto Adige Ferrari Trento 2018 Perlé Nero Riserva (Magnum) Trentodoc 100% Pinot Noir Ferrari Trento Trentino-Alto Adige Ferrari Trento 2019 Perlé (Magnum) Trentodoc 100% Chardonnay Ferrari Trento Trentino-Alto Adige Ferrari Trento 2020 Perlé Trentodoc 100% Chardonnay Ferrari Trento Trentino-Alto Adige Ferrari Trento NV Brut (Magnum) Trentodoc 100% Chardonnay Ferrari Trento Trentino-Alto Adige Ferrari Trento NV Maximum Blanc de Blancs (Magnum) Trentodoc 100% Chardonnay Ferrari Trento Trentino-Alto Adige Ferrari Trento NV Maximum Rosé Trentodoc 60% Pinot Noir 40% Chardonnay Ferrari Trento Trentino-Alto Adige Ferrari Trento NV Rosé Trentodoc 60% Pinot Noir 40% Chardonnay Ferrari Trento Trentino-Alto Adige Follador 2025 Cru Torri di Credazzo Extra Dry Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG 95% Glera 5% Chardonnay Follador Veneto Follador 2025 Ruiol Castei Extra Dry Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG 95% Glera 5% Chardonnay Follador Veneto Fondazione Edmund Mach 2019 Nuar Trentodoc 100% Pinot Noir Fondazione Edmund Mach Trentino-Alto Adige Freccianera 2022 Rosa Franciacorta DOCG 60% Pinot Noir 40% Chardonnay Freccianera Lombardia Freccianera 2022 Satèn Franciacorta DOCG 100% Chardonnay Freccianera Lombardia Guido Berlucchi NV 61 Rosé Franciacorta DOCG 70% Pinot Noir 30% Chardonnay Guido Berlucchi Lombardia Guido Berlucchi NV 61 Satèn (Magnum) Franciacorta DOCG 100% Chardonnay Guido Berlucchi Lombardia Guido Berlucchi NV Cuvée Imperiale Brut Franciacorta DOCG 90% Chardonnay 10% Pinot Noir Guido Berlucchi Lombardia Kettmeir 2018 Riserva (Magnum) Alto Adige DOC 60% Chardonnay 32% Pinot Noir 8% Pinot Blanc Kettmeir Trentino-Alto Adige Kettmeir 2021 Athesis Brut Rosé (Magnum) Alto Adige DOC 52% Pinot Noir 48% Chardonnay Kettmeir Trentino-Alto Adige Kettmeir 2022 Athesis Brut Alto Adige DOC 47% Chardonnay 47% Pinot Blanc 6% Pinot Noir Kettmeir Trentino-Alto Adige Kettmeir 2022 Athesis Brut (Magnum) Alto Adige DOC 47% Chardonnay 47% Pinot Blanc 6% Pinot Noir Kettmeir Trentino-Alto Adige Kettmeir 2023 Athesis Brut Rosé Alto Adige DOC 52% Pinot Noir 48% Chardonnay Kettmeir Trentino-Alto Adige Le Contesse NV Brut Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco 85% Glera 15% Chardonnay Le Contesse Veneto Luca Ricci NV Brut Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG 100% Glera Luca Ricci Veneto Marchesi Guerrieri Gonzaga 2021 Cuvée Pietra Blanc de Blancs Extra Brut Trentodoc 100% Chardonnay Marchesi Guerrieri Gonzaga Trentino-Alto Adige Milazzo 2018 Federico II Campobello di Licata 100% Chardonnay Milazzo Sicilia Milazzo 2018 Federico II (Magnum) Campobello di Licata 100% Chardonnay Milazzo Sicilia Milazzo NV Nature (Magnum) Campobello di Licata 100% Chardonnay Milazzo Sicilia Milazzo NV Riserva V38AG (Magnum) Campobello di Licata 70% Chardonnay 30% Inzolia Milazzo Sicilia Milazzo NV Riserva V38AG – V2 Campobello di Licata 70% Chardonnay 30% Pinot Noir Milazzo Sicilia Milazzo NV Terre della Baronia Gran Cuvée Campobello di Licata 90% Chardonnay 10% Inzolia Milazzo Sicilia Monfort NV Rosé (Magnum) Trentodoc 50% Chardonnay 50% Pinot Noir Monfort Trentino-Alto Adige Montelvini 2025 Collezione Serenitatis Extra Brut Asolo Prosecco Superiore DOCG 100% Glera Montelvini Veneto Montelvini NV Collezione Serenitatis Extra Dry Asolo Prosecco Superiore DOCG 100% Glera Montelvini Veneto Montelvini NV Cuvée dell’Erede Extra Dry Prosecco DOC Treviso 100% Glera Montelvini Veneto Monzio Compagnoni 2021 Satèn Millesimato (Magnum) Franciacorta DOCG 100% Chardonnay Monzio Compagnoni Lombardia Monzio Compagnoni 2022 Brut Millesimato Franciacorta DOCG 80% Chardonnay 20% Pinot Noir Monzio Compagnoni Lombardia Opera 2020 Brut Trentodoc 100% Chardonnay Opera Trentino-Alto Adige Paladin NV P Extra Dry Prosecco DOC 85% Glera 15% Chardonnay Paladin Veneto Pezzuoli 2025 Pietrarossa Lambrusco di Sorbara DOP 100% Lambrusco di Sorbara Pezzuoli Emilia-Romagna Revì 2021 Brut (Magnum) Trentodoc 80% Chardonnay 20% Pinot Noir Revì Trentino-Alto Adige Rive della Chiesa 2025 Fractus Asolo Prosecco Superiore DOCG 100% Glera Rive della Chiesa Veneto Rotari 2020 Alpe Regis Brut (Magnum) Trentodoc 100% Chardonnay Rotari Trentino-Alto Adige Rotari 2020 Brut Riserva (Magnum) Trentodoc 100% Chardonnay Rotari Trentino-Alto Adige Rotari 2020 Extra Brut Trentodoc 100% Chardonnay Rotari Trentino-Alto Adige Rotari 2021 Brut Riserva Trentodoc 100% Chardonnay Rotari Trentino-Alto Adige Rotari NV Cuvée 28 (Magnum) Trentodoc 100% Chardonnay Rotari Trentino-Alto Adige Simoncelli 2020 Brut (Magnum) Trentodoc 100% Chardonnay Simoncelli Trentino-Alto Adige Stefano Bottega 2025 Millesimato Blanc de Blancs Brut Prosecco DOC Treviso 85% Glera 8% Chardonnay 7% Pinot Noir Stefano Bottega Veneto Tenuta Amadio NV Extra Dry Asolo Prosecco Superiore DOCG 100% Glera Tenuta Amadio Veneto Tenuta Gottardi 2017 Posad’Or Riserva Trentodoc 70% Chardonnay 30% Pinot Noir Tenuta Gottardi Trentino-Alto Adige Tenuta Mazzolino 2021 Blanc de Noirs Oltrepò Pavese Metodo Classico DOCG 100% Pinot Noir Tenuta Mazzolino Lombardia Tenute Vidi 2016 Pas Dosé Trentodoc 100% Chardonnay Tenute Vidi Trentino-Alto Adige Tenute Vidi 2016 Rosé Brut Trentodoc 94% Chardonnay 6% Pinot Noir Tenute Vidi Trentino-Alto Adige Tenute Vidi 2018 Brut Trentodoc 100% Chardonnay Tenute Vidi Trentino-Alto Adige Varaschin NV Matteo Brut Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOCG 100% Glera Varaschin Veneto Varaschin NV Strada Chiesa Extra Dry Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra Dry 100% Glera Varaschin Veneto Vigneti Cenci NV “La via della Seta” Satèn Brut Franciacorta DOCG 90% Chardonnay 10% Pinot Blanc Vigneti Cenci Lombardia

Il 57% circa dei riconoscimenti complessivi rappresenta probabilmente il numero più significativo della classifica. Significa che, considerando tutti i Paesi presenti nei risultati, più di una medaglia su due è finita a un produttore italiano. Il dato va naturalmente letto tenendo conto della partecipazione al concorso e del numero di vini presentati dai diversi Paesi: una classifica di medaglie non misura da sola la qualità media di una produzione nazionale. Ma la dimensione del risultato resta evidente, soprattutto perché il vantaggio non è costruito soltanto sui Silver. Anche la distribuzione interna delle medaglie italiane è indicativa: 87 Gold e 137 Silver. I Gold rappresentano quindi poco meno del 39% dei riconoscimenti italiani, mentre i Silver costituiscono la quota restante.

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La geografia degli sparkling premiati

La Francia conserva la seconda posizione con 55 medaglie complessive, di cui 31 Gold e 24 Silver. Nei risultati del concorso compaiono Champagne, Crémant e altre denominazioni francesi, con una presenza significativa di produttori delle principali aree della spumantistica francese. Il confronto con l'Italia è particolarmente interessante proprio perché mette a confronto due Paesi che rappresentano storicamente due dei riferimenti della produzione mondiale di vini spumanti. Al CSWWC 2026, però, il divario numerico è netto: l'Italia ha conquistato oltre quattro volte le medaglie francesi. Ancora più marcata è la differenza nella fascia Gold. I riconoscimenti italiani sono quasi tre volte i 31 francesi. Una distanza che rende il risultato italiano difficile da ricondurre alla sola ampiezza della classifica generale.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso Risultati CSWWC 2026 per Paese Paese Totale Gold Silver Italia 223 86 137 Francia 55 31 24 Inghilterra 20 6 14 Australia 19 6 13 Ungheria 16 3 13 Spagna 15 2 13 Bulgaria 8 2 6 Nuova Zelanda 7 3 4 Stati Uniti 6 4 2 Argentina 5 4 1 Brasile 4 1 3 Cina 4 2 2 Romania 4 3 1 Austria 2 1 1 Canada 1 0 1 Germania 1 0 1 Giappone 1 0 1 Sudafrica 1 1 0 TOTALE 392 155 237