Nel Palazzo Moulay Hafid di Tangeri, in Marocco, sede delle Istituzioni italiane, è stato presentato il “Calendario Di Meo 2027”. È la venticinquesima edizione di un progetto che la cantina di Salza Irpina (Av) porta avanti dal 2003, e quest’anno la città scelta è quella marocchina, messa a confronto con Napoli. Il titolo è “Napoli-Tangeri, dialoghi mediterranei”. Le fotografie sono di Massimo Listri. La copertina è dedicata proprio al palazzo che ha ospitato la serata. Dentro, Listri ha fotografato le sale e i giardini, e poi una chiesa, una sinagoga, un marabout, il museo dedicato a Ibn Battuta, Villa Harris, l’American Legation.

Il “Calendario Di Meo 2027” racconta il legame tra Napoli e Tangeri attraverso la fotografia

Un dialogo mediterraneo raccontato attraverso 12 testi

Il calendario è a cura di Generoso Di Meo, il grafico è Costantino Lo Presti. «La scelta di Tangeri - spiega Di Meo - nasce dal desiderio di mettere in relazione due città sospese fra memoria e modernità». Sono le due città che il calendario racconta con 12 testi: Giuseppe Barbera sul mandarino, che dal Maghreb arriva all’Orto botanico di Napoli, Umberto Masucci sui porti, Alessandro Tamburini sui caffè, dal Gambrinus al Café Hafa di Tangeri. Poi Marco Riccomini, che racconta il viaggio di Dumas a Tangeri nel 1846, Bruno Cianci, Camilla Maria Cederna, Dinko Fabris, Roberto Peregalli, Luca Manunza, Karima Moual, Ralph Toledano e Tahar Ben Jelloun. Tra le pagine c’è anche la prefazione di Pasquale Salzano, ambasciatore d’Italia in Marocco.

dimeoviniadarte.it Generoso Di Meo, curatore del calendario della cantina irpina

Da una battuta in aereo a un calendario da collezione

Il calendario nasce da una battuta. Su un aereo, nel periodo in cui Luciano Romano lavorava a un libro sulla Galleria Borghese, Di Meo e il fotografo immaginarono la Proserpina di Bernini in fuga da Plutone con una bottiglia di vino in mano. Da lì l’idea di unire l’attività vitivinicola di famiglia e l’arte in un calendario da collezione. La prima edizione, nel 2003, fu realizzata nelle cantine Di Meo da più fotografi, fra cui Giovanni Gastel e Letizia Battaglia. Seguirono il Museo di Capodimonte e Palazzo Taverna a Roma. Dal 2006 il calendario ha cominciato a uscire dall’Italia: Parigi, New York, Madrid, Marrakech, Berlino.

I vigneti della cantina Di Meo

Dal 2013 le immagini sono sempre di Listri, che ha fotografato Napoli, Varsavia, Mosca, Lisbona, Istanbul, Praga, Tbilisi e La Valletta. Ogni anno una città, e in ognuna un luogo simbolo: il museo nazionale di Varsavia, il Palazzo Reale di Ajuda a Lisbona, la Sacra Infermeria a La Valletta, nel 2026. Con Tangeri il progetto torna in Marocco, dopo l’edizione 2011 di Marrakech. Quella volta il tema erano i taccuini degli artisti ottocenteschi. Stavolta è la fotografia di Listri a guidare il lettore da una sponda all’altra del Mediterraneo, mese dopo mese.

La cantina Di Meo e i grandi bianchi dell'Irpinia