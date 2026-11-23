Fin dal 1963 cenni storici riferiti all’allora Contrada El Petroso attestano la coltivazione della vite e la produzione di vino in questi terreni, che si trovano in prossimità dell’antica cinta muraria di Montalcino; terreni poveri, ricchi di galestro, particolarmente adatti alla coltivazione della vite e testimoniati dal nome stesso “Pietroso” che sta a significare luogo ricco di pietra. L’azienda attuale è nata negli anni ’70 grazie alla passione per la terra, ed il vino in particolare, del viticoltore Domenico “Delfo” Berni, con l’obiettivo di produrre in quantità limitata vini pregiati, quali Brunello e Rosso di Montalcino, nel rispetto della tradizione enologica locale. Oggi è condotta con cura ed entusiasmo dal nipote Gianni Pignattai e da suo figlio Andrea, enotecnico, che seguono tutte le fasi della filiera produttiva. La moglie di Gianni, Cecilia, si occupa della parte commerciale ed amministrativa, mentre la figlia Gloria guida le visite aziendali.

Gianni Pignattai, la moglie Cecilia e i figli Andrea e Gloria oggi guidano la cantina Pietroso

I vigneti di proprietà, circa 6,5 ha coltivati esclusivamente a Sangiovese, sono situati in 4 zone distinte e tra le più vocate del territorio di Montalcino ad altitudini ed esposizioni diverse, questo permette di produrre vini equilibrati anche con condizioni climatiche diverse. Sono coltivati nel rispetto dell’ambiente e della sua integrità e tutte le lavorazioni legate alla produzione sono manuali. Molte particelle si trovano su terrazzamenti retti da muri a secco centenari.

I cinque vigneti di Pietroso e le caratteristiche dei terreni

Descriviamo in dettaglio i singoli vigneti. Pietroso ha circa 1 ettaro diviso su diversi terrazzamenti, è la vigna storica. Il terreno è un misto di sabbia e roccia, le viti hanno una media di 25 anni. Esposizione Ovest. Altitudine 550 metri. Vini molto fini ed eleganti. Fornello si trova sul fianco orientale della collina di Montalcino a 400 metri sul livello del mare. Un ettaro circa, terreno argilloso. Piantata nel 1999, da vini strutturati e ricchi. Da questo vigneto, con la vendemmia 2010, è nata la prima Riserva prodotta da Pietroso.

Pietroso dispone di 5 distinti vigneti in zone diverse attorno a Montalcino

Colombaiolo è vicino all’abbazia di Sant’Antimo a 450 metri di altezza con esposizione sud-est. Terreno eterogeneo che dà vini più morbidi e rotondi. Appezzamento di 1,8 ettari piantato nel 1998. Montosoli è considerato il cru più prestigioso del comune di Montalcino. La vigna, 1,3 ettari, si trova nella sommità della collina a 350 metri di altezza con esposizione sud-est. Terreno tipico galestroso, la vigna è stata reimpiantata nel 2017. Petroso è l’ultimo vigneto impiantato, nel 2019, a 200 metri dal centro aziendale. 1,3 ettari con esposizione sud-ovest, 500 metri di altitudine e terreno puramente galestroso. Un ambiente unico per dare vini di grandissimo pregio.

La cantina di Pietroso si trova vicino al centro storico di Montalcino

La cantina si trova presso il centro aziendale in prossimità di Montalcino, a poche centinaia di metri dal centro storico e gode di uno splendido panorama che si affaccia sull’antica cittadina, la Val d’Arbia e i boschi circostanti; in ambienti essenziali e razionali, è organizzata in modo semplice e tradizionale per la trasformazione delle uve ed il successivo importante affinamento del vino in fusti di rovere pregiato che conferisce al prodotto finale le caratteristiche di eleganza e complessità.

Rosso, Brunello e Riserva: i tre vini della cantina

Non ci resta che degustare e raccontare i 3 vini che compongono la gamma aziendale. Il Rosso di Montalcino 2023 ha un colore limpido, rosso rubino vivace; profumo intenso, persistente, con sentori di piccoli frutti rossi freschi, ciliegia; gusto asciutto, caldo, di buona struttura e buona persistenza aromatica. Il Brunello di Montalcino 2021 è di un carminio concentrato. Varietale nei sentori di giaggiolo e amarena, trova compattezza con ricordi di susina in confettura, cosparsi da effluvi di noce moscata, cannella, cacao e caffè. Al centro bocca coglie un abbraccio di calore e di tannicità in progressione. Si fa voluttuoso nel lungo finale dolcemente vanigliato.

I tre vini principali provati da Pietroso, Rosso di Montalcino 2023, Brunello di Montalcino 2021 e Brunello di Montalcino Riserva 2020