La selezione dei distillati nel settore Horeca sta cambiando passo: ristoranti, enoteche e cocktail bar cercano sempre più spesso referenze esclusive con cui distinguersi, superando la semplice vendita di etichette standardizzate. In questo scenario si inserisce il progetto presentato da Spirits & Colori, distributore esclusivo per l'Italia della Cooperage Collection di Duncan Taylor, una formula che consente a due diversi operatori di condividere l'acquisto di una singola botte di Scotch whisky, dividendosi la produzione e ottenendo ciascuno un imbottigliamento numerato con il proprio nome in etichetta.

La Cooperage Collection di Duncan Taylor: le bottiglie di Scotch Whisky, affinate in botti Octave

Come funziona la botte condivisa per il private bottling

Il modello del private bottling è stato a lungo riservato a grandi gruppi o importatori, a causa degli investimenti elevati e degli spazi necessari per stoccare interi lotti. L'iniziativa introdotta sul mercato italiano abbatte queste barriere operative permettendo a due locali di suddividere una stessa botte secondo accordi specifici. Ciascun partner riceve la propria quota di bottiglie con una numerazione progressiva dedicata e una grafica personalizzata, trasformando il distillato in un vero e proprio whisky della casa.

Per gli operatori del fuori casa, questa soluzione apre diverse strade commerciali: un ristorante può chiudere il percorso gastronomico con un distillato firmato, un'enoteca può proporre una selezione introvabile altrove e un cocktail bar può costruire una drink list attorno a una base alcolica esclusiva. Il progetto punta a superare la logica del prodotto uguale per tutti, rendendo la personalizzazione accessibile anche alle realtà più piccole che desiderano raccontare una storia precisa al bancone o al tavolo.

La Cooperage Collection e l'affinamento in botti Octave

Sul piano produttivo, la collezione nasce dal lavoro di Duncan Taylor Scotch Whisky Ltd., storico imbottigliatore indipendente scozzese attivo dal 1938, noto per la selezione di botti provenienti dalle principali distillerie del Paese e per la scelta di imbottigliare senza filtrazione a freddo né coloranti artificiali. La Cooperage Collection riunisce quattro Single Malt e Single Grain scozzesi accomunati da una seconda maturazione in botti Octave.

Questi fusti hanno dimensioni ridotte rispetto ai formati standard e garantiscono un rapporto molto più stretto tra la superficie del legno e il volume del liquido. Durante la fase di finitura, il contatto ravvicinato accelera lo scambio aromatico, permettendo alle note del legno che in precedenza ha ospitato quattro diverse tipologie di Sherry (Pedro Ximénez, Moscatel, Oloroso e Amontillado) di integrarsi con il carattere originario del distillato.

Le quattro referenze disponibili per il mercato italiano

La gamma selezionata da Spirits & Colori si articola in quattro rilasci a tiratura limitata, ciascuno con un profilo organolettico ben definito:

Aultmore - PX Octave Finish (9 anni, 54% vol.): un Single Malt dello Speyside caratterizzato da un profilo ricco, dominato da uvetta, datteri, frutta essiccata e melassa, disponibile in 87 bottiglie.

un Single Malt dello Speyside caratterizzato da un profilo ricco, dominato da uvetta, datteri, frutta essiccata e melassa, disponibile in 87 bottiglie. Girvan - Moscatel Octave Finish (18 anni, 56,5% vol.): un Single Grain dell'Ayrshire dal sorso morbido ed elegante, in cui emergono sentori di uva, frutta matura, miele e sfumature floreali, per un totale di 81 bottiglie.

un Single Grain dell'Ayrshire dal sorso morbido ed elegante, in cui emergono sentori di uva, frutta matura, miele e sfumature floreali, per un totale di 81 bottiglie. Miltonduff - Oloroso Octave Finish (15 anni, 52,6% vol.): un Single Malt dello Speyside più asciutto e strutturato, giocato su note di frutta secca, noci, spezie e ricordi tostati, prodotto in 79 bottiglie.

un Single Malt dello Speyside più asciutto e strutturato, giocato su note di frutta secca, noci, spezie e ricordi tostati, prodotto in 79 bottiglie. Islay Single Malt - Amontillado Octave Finish (16 anni, 53,6% vol.): l'espressione più complessa e divisiva della linea, testata in anteprima al Mulligans di Milano, dove la torba, il fumo e i richiami marini incontrano le note di nocciola e tostatura lasciate dall'Amontillado.

Il valore della personalizzazione nel nuovo mercato dei distillati