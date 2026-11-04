La Mugilla, le donne del vino laziale puntano su territorio e inclusione sociale

Offrire un calice di vino laziale per farne apprezzare qualità e territorialità in luoghi di grande bellezza, in alberghi o ristoranti. È quanto fa la sommelier Ilaria Palumbo, vice presidente di Assoenologi, ambasciatrice di una sorta di cooperativa tutta al femminile creata insieme a tre produttrici di aree regionali diverse, per un centinaio di ettari vitati, unite in un progetto condiviso di territorio e di impresa. Il loro obiettivo va oltre la sfida di affrontare insieme le sfide dei mercati perchè l'idea fondante prevede iniziative sociali e inclusive, dalla promozione delle tradizioni dei rispettivi territori alla valorizzazione del lavoro delle donne nella filiera del vino fino al sostegno di lavoratrici con fragilità o in situazioni familiari difficili. È nata così Mugilla Women Wine Società Cooperativa Agricola e a dare nome al brand La Mugilla è un'antica città latina ai piedi dei Colli Albani scomparsa nel 489 a.C. a seguito dell’invasione dei Volsci.

Ilaria Palumbo con i vini de La Mugila

Etichette in romanesco per raccontare il vino laziale senza formalismi

Ilaria Palumbo ne ha parlato nel corso di "Calici sui tetti" un incontro-degustazione sulla terrazza panoramica del 7 Heaven del del Gruppo Kerten Hospitality, un nuovo indirizzo della Capitale dedicato a design, creatività, cultura e community. Per la prima volta in Europa e in Italia, vuole portare una nuova idea di ospitalità aperta alla vita della città valorizzando realtà, talenti e storie locali e trasformare gli spazi dell’hotel in luoghi di incontro e contaminazione. Ogni etichetta La Mugilla racconta una storia diversa ma tutte, nate nei Castelli Romani, ad Anagni,nel Frusinate, a Cori, nell'Agro Pontino, ad Atina, nella Valle del Comino e ad Anagni, intendono esprimere il profondo legame con i rispettivi territori e l'attenzione al sociale e alla cultura locale.

Alcune etichette de La Mugila

Il legame è anche su tutte le etichette: sono in dialetto romanesco e volutamente disinvolte e provocatorie. Nomi insoliti, che vogliono far sorridere e soprattutto smitizzare i toni spesso sofisticati del linguaggio del vino e invitare a berlo in allegria, come da tradizione laziale, meglio se accompagnato dai cibi locali. Ed ecco "Annamo bene", l'indimenticabile battuta della Sora Lella nel film di Verdone, assegnato ad uno spumante di Malvasia puntinata. Ma c'è anche "Campo barbarico" a ricordo di un'antica battaglia, "Rugginella", dalla particolore tonalità del Rosato da Pinot Grigio, oppure "L'amico tuo" dato ad un ammiccante Syrah o "L'amica tua" di uno Chardonnay, a seconda del donatore o donatrice, per sottolinearne l'amicizia. E ancora, ci sono l'"Esuberante", la "Tentatrice", "La Frenetica"/"Il Frenetico" ecc. L'estrema qualità è comunque indiscussa. Vino buono e accessibile a tutti, insomma, come dimostra la linea Lagilum (anagramma di La Mugilla), sei vini Igt dedicata alla Grande Distribuzione con un ottimo rapporto qualità-prezzo e con un'identità grafica ispirata al mondo dei fumetti e dei super eroi.

Ilaria Palumbo, dalla carriera aziendale alla produzione di vin