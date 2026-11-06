Lo Champagne non è soltanto il vino delle celebrazioni: può accompagnare un intero menu, valorizzare la cucina e diventare una scelta strategica per la carta di un ristorante. A spiegarlo è Gioconda Pastore, sommelier di VOCE Aimo e Nadia a Milano, che racconta come costruire una selezione capace di unire identità, curiosità e sostenibilità economica. Dalla differenza tra cuvée millesimate e non millesimate al fascino delle annate storiche, l’intervista approfondisce i criteri con cui orientare il cliente senza rendere la scelta troppo complessa. Spazio anche alle bottiglie Magnum, all’equilibrio tra grandi Maison e vigneron indipendenti e alla gestione delle scorte nei periodi di maggiore domanda, dalle festività agli eventi aziendali. Il punto centrale è il valore gastronomico dello Champagne: Chardonnay e Pinot Nero offrono profili diversi da abbinare ai piatti, mentre una carta ben pensata può rendere accessibili etichette importanti senza rinunciare a qualità, margini e personalità, con coerenza operativa.