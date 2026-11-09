Il progetto è ambizioso: unire viticoltura, biodiversità e sostenibilità ambientale. VitiSilvA è la nuova sfida lanciata dallo studio agronomico Sata per dare vita in Lombardia a un’alleanza green, ridisegnare il paesaggio del vino e integrare alberi, siepi e vigneti per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, tutelare la biodiversità e ripensare il paesaggio vitivinicolo lombardo. È questo l’obiettivo di VitiSilvA (Viticoltura e Selvicoltura in Agroforestazione), il progetto ideato e coordinato dai tecnici bresciani e finanziato nell’ambito del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Lombardia, attraverso l’intervento dedicato ai Gruppi Operativi PEI AGRI. «Questo progetto - ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura Beduschi, durante la conferenza stampa di presentazione - rappresenta un’importante opportunità di sperimentazione, ricerca e innovazione, sulla quale la Lombardia, anche attraverso la propria struttura operativa ERSAF, guarda con grande interesse e attenzione».

l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi

Il settore vitivinicolo lombardo e il progetto VitiSilvA

«La sperimentazione proposta da Sata - ha ggiunto Beduschi - si inserisce in un percorso che sta contribuendo a rafforzare la reputazione del settore vitivinicolo lombardo, sempre più apprezzato dai consumatori per la qualità delle produzioni, le buone pratiche adottate e l’attenzione alla sostenibilità ambientale. In un contesto internazionale sempre più complesso e competitivo, la capacità di innovare rappresenta un elemento distintivo per le nostre imprese. Iniziative come VitiSilvA dimostrano come la ricerca possa tradursi in risultati concreti, capaci di migliorare l’ambiente, valorizzare il territorio e innalzare ulteriormente la qualità della produzione vitivinicola lombarda».

I vigneti di Mosnel a Passirano Franciacorta (Bs)

Diretto da Sata Studio Agronomico, sotto la responsabilità scientifica del professor Lorenzo Rossi dell’Università degli Studi di Milano, con la collaborazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia, VitiSilvA coinvolge sei storiche aziende della Franciacorta e dell’Oltrepò Pavese: Corte Bianca, Mosnel, Villa Franciacorta, Azienda Agricola Frecciarossa, Cordero San Giorgio e Tenuta Mazzolino. Realtà diverse per storia, caratteristiche territoriali e identità produttiva, accomunate dall’interesse per un modello di viticoltura capace di valorizzare il rapporto tra attività agricola ed ecosistema naturale.

Agroforestazione e cambiamento climatico: la ricerca nei vigneti

«La viticoltura è sempre più esposta a ondate di calore, siccità, gelate tardive ed eventi meteorologici estremi. Per affrontare queste sfide occorre individuare nuove strategie, capaci di coniugare qualità produttiva e tutela dell’ambiente - ha sottolineato Piero Donna, agronomo e fondatore del gruppo Sata -. Con VitiSilvA vogliamo studiare su basi scientifiche il potenziale dell’agroforestazione, una pratica che integra alberi e altre strutture vegetali nei sistemi agricoli, ma ancora poco esplorata nella viticoltura italiana. L’obiettivo è capire in che modo questi elementi possano mitigare gli stress climatici, migliorare la salute dei suoli e rendere i vigneti più resilienti».

Piero Donna, agronomo e fondatore del gruppo Sata

La sperimentazione si svolge in vigneti dove alberi, siepi e aree boschive sono già parte integrante del paesaggio; i ricercatori analizzano le interazioni tra la vite e la vegetazione circostante, osservando lo sviluppo degli apparati radicali, le temperature delle chiome e delle gemme, la crescita delle piante e la maturazione delle uve. Attraverso strumenti avanzati, tra cui speciali finestre di osservazione del sottosuolo, sarà inoltre possibile approfondire le dinamiche che regolano la competizione tra le radici e l’accesso alle risorse idriche. Al centro dello studio anche i benefici ambientali dell’agroforestazione, dalla capacità di immagazzinare carbonio nel terreno e nella biomassa al miglioramento della ritenzione idrica, fino alla tutela della biodiversità. Le analisi comprenderanno la valutazione della qualità biologica dei suoli, il censimento degli alberi-habitat e la mappatura degli elementi naturali presenti nelle aziende.

Le sei cantine coinvolte nella sperimentazione in Lombardia

A rendere particolarmente significativo VitiSilvA è il coinvolgimento diretto delle sei cantine, che mettono a disposizione esperienze e contesti differenti, contribuendo a una ricerca strettamente legata alle esigenze del territorio. Nell’Oltrepò Pavese, Tenuta Mazzolino vede nell’iniziativa un’opportunità per rafforzare una gestione del vigneto attenta tanto alla qualità del vino quanto alla salvaguardia del territorio, favorendo la diffusione di pratiche innovative anche tra gli altri produttori. L’azienda Frecciarossa punta invece ad approfondire il ruolo delle specie arboree nella mitigazione degli stress climatici, con particolare attenzione al Pinot Nero, valorizzando al contempo il paesaggio e l’esperienza di ospitalità in azienda.

Francesca Seralvo, presidente del Consorzio Tutela Vini Oltrepò pavese e titolare di Tenuta Mazzolino

Franciacorta, il ruolo delle cantine nella tutela della biodiversità