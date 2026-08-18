La The WineHunter Award Collection 2026 è disponibile online e raccoglie le referenze selezionate attraverso il percorso di degustazione e valutazione condotto dalle commissioni di The WineHunter. La selezione comprende Wine, Food, Spirits e Beer e rappresenta il risultato di un lavoro sviluppato durante l'anno attraverso assaggi e verifiche delle produzioni. Per il comparto vino sono stati degustati oltre 7.000 campioni. Di questi, 2.662 hanno ottenuto il The WineHunter Award Rosso, con valutazioni comprese tra 90 e 92,99 punti, mentre 1.506 hanno raggiunto il Gold, assegnato ai prodotti con punteggio tra 93 e 94,99.

WineHunter Award 2026, la selezione cresce: 7.000 vini e 1.245 prodotti degustati

Oltre 1.200 prodotti tra Food, Spirits e Beer

Il lavoro di selezione non si limita al vino. Le commissioni hanno valutato complessivamente 1.245 prodotti appartenenti alle categorie Food, Beer e Spirits. Tra questi, 371 hanno ottenuto il riconoscimento Rosso e 324 il Gold. La collezione restituisce così una fotografia articolata delle produzioni considerate meritevoli di riconoscimento dal sistema The WineHunter, che affianca al vino altre categorie del comparto enogastronomico.

213 vini in corsa per il WineHunter Award Platinum

Il livello più alto della selezione sarà deciso successivamente. Sono 213 i vini candidati al The WineHunter Award Platinum, mentre altri 96 prodotti delle categorie Food, Beer e Spirits sono in corsa per lo stesso riconoscimento. I vincitori saranno annunciati il 7 ottobre, durante una cerimonia di premiazione che per la prima volta si svolgerà a Roma. Il Platinum rappresenta il vertice del percorso di selezione e viene assegnato alle referenze che raggiungono i punteggi più elevati.

Helmuth Köcher, fondatore di The WineHunter

Secondo Helmuth Köcher, fondatore di The WineHunter, l'edizione 2026 si distingue anche per il livello delle valutazioni ottenute: «Lo straordinario livello qualitativo emerso quest’anno, con valutazioni che per la prima volta raggiungono il punteggio massimo di 100/100, conferisce alla prossima proclamazione dei vincitori del WH Award Platinum un significato ancora più prestigioso».

Una rete internazionale per le aziende selezionate

Alla valutazione delle commissioni si affianca una rete composta da 32 WineHunter Ambassadors, attivi in oltre 50 Paesi tra Asia, Europa, Nord e Sud America. Il loro compito è sostenere la conoscenza delle produzioni selezionate nei diversi mercati e favorire il collegamento con operatori professionali e consumatori. «Grazie, inoltre, all’azione coordinata della nostra rete internazionale di 32 WineHunter Ambassadors in rappresentanza di 50 Paesi del mondo, continuiamo a creare concrete opportunità di crescita e internazionalizzazione», aggiunge Köcher. La selezione si presenta quindi anche come uno strumento di visibilità internazionale per le aziende e per i prodotti inseriti nella collezione, mettendoli in relazione con buyer, importatori, distributori, ristoratori ed enotecari.

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