Il Grimaldi Enoica Co-Wine Festival si prepara ad animare il centro storico di Grimaldi, alle porte di Cosenza, nella giornata del 5 settembre. A partire dalle ore 18:00, il borgo collinare si trasforma in un itinerario di degustazione a cielo aperto focalizzato sulla produzione vitivinicola calabrese. L'evento è concepito come un momento di incontro tra cantine calabresi, sommelier professionisti, critici del settore e visitatori. I banchi d'assaggio, distribuiti tra le vie del paese, saranno coordinati da sommelier qualificati dedicati alla spillatura e alla spiegazione delle etichette in mescita, consentendo un percorso guidato tra vitigni autoctoni e nuove interpretazioni enologiche del territorio.

Lo striscione del Grimaldi Enoica Co-Wine Festival affisso nel centro storico del borgo alle porte di Cosenza

Masterclass e grandi ospiti della critica enologica italiana a Grimaldi

La struttura del festival affianca ai percorsi di degustazione vino un calendario di masterclass enologiche, tavole rotonde e momenti di approfondimento tecnico. Per questa edizione, l'organizzazione ha coinvolto diverse figure della critica e della comunicazione del settore vinicolo nazionale:

Un momento di presentazione e brindisi nel cortile con i produttori, gli ospiti e il pubblico della manifestazione

Luca Gardini : già eletto Miglior Sommelier del Mondo nel 2010 e Miglior Critico Enologico d’Italia e del Mondo nel 2022, curatore della Guida ai 1000 Vini d’Italia e della Guida ai Ristoranti d’Italia de L’Espresso.

: già eletto Miglior Sommelier del Mondo nel 2010 e Miglior Critico Enologico d’Italia e del Mondo nel 2022, curatore della Guida ai 1000 Vini d’Italia e della Guida ai Ristoranti d’Italia de L’Espresso. Luca Grippo : sommelier, giornalista e curatore editoriale specializzato nell'analisi del mercato vitivinicolo.

: sommelier, giornalista e curatore editoriale specializzato nell'analisi del mercato vitivinicolo. Angelo Peretti : giornalista, autore e direttore della testata Internet Gourmet.

: giornalista, autore e direttore della testata Internet Gourmet. Chiara Giannotti : sommelier e direttrice della piattaforma multimediale Vino.tv.

: sommelier e direttrice della piattaforma multimediale Vino.tv. Paola Restelli: wine specialist, brand ambassador e organizzatrice di eventi enogastronomici.

La presenza degli esperti punta a offrire un'analisi sulla collocazione dei vini calabresi all'interno dei canali distributivi e comunicativi nazionali e internazionali.

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Promozione del territorio e sostegno istituzionale con Arsac e Regione Calabria

L'iniziativa vede il supporto dell'Arsac (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese) e della Regione Calabria nell'ambito del brand di promozione turistica Calabria Straordinaria. I promotori dell'iniziativa, impegnati nel perfezionamento degli ultimi dettagli organizzativi, definiscono la manifestazione come un momento di sintesi per la filiera: «È un atto culturale, un invito a riconoscere nel vino un linguaggio che unisce territori, persone e storie». La configurazione geografica di Grimaldi, situata in una posizione panoramica che affaccia sulla Valle del Crati, offre le condizioni microclimatiche e ambientali per l'allestimento di un itinerario enogastronomico serale integrato con interventi musicali dal vivo.

I banchi d'assaggio allestiti nel chiostro di Grimaldi, dove sommelier e appassionati si incontrano per degustare i vini autoctoni calabresi

Il valore dell'evento per la filiera vitivinicola calabrese