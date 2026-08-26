A COSENZA
Con il Wine Festival, Grimaldi diventa la capitale del vino calabrese per una notte
Il 5 settembre il borgo di Grimaldi (Cs) ospiterà il Grimaldi Enoica Co-Wine Festival. Banchi d'assaggio gestiti da sommelier, masterclass e talk tematici valorizzeranno la biodiversità vitivinicola della Calabria
Il Grimaldi Enoica Co-Wine Festival si prepara ad animare il centro storico di Grimaldi, alle porte di Cosenza, nella giornata del 5 settembre. A partire dalle ore 18:00, il borgo collinare si trasforma in un itinerario di degustazione a cielo aperto focalizzato sulla produzione vitivinicola calabrese. L'evento è concepito come un momento di incontro tra cantine calabresi, sommelier professionisti, critici del settore e visitatori. I banchi d'assaggio, distribuiti tra le vie del paese, saranno coordinati da sommelier qualificati dedicati alla spillatura e alla spiegazione delle etichette in mescita, consentendo un percorso guidato tra vitigni autoctoni e nuove interpretazioni enologiche del territorio.
Masterclass e grandi ospiti della critica enologica italiana a Grimaldi
La struttura del festival affianca ai percorsi di degustazione vino un calendario di masterclass enologiche, tavole rotonde e momenti di approfondimento tecnico. Per questa edizione, l'organizzazione ha coinvolto diverse figure della critica e della comunicazione del settore vinicolo nazionale:
- Luca Gardini: già eletto Miglior Sommelier del Mondo nel 2010 e Miglior Critico Enologico d’Italia e del Mondo nel 2022, curatore della Guida ai 1000 Vini d’Italia e della Guida ai Ristoranti d’Italia de L’Espresso.
- Luca Grippo: sommelier, giornalista e curatore editoriale specializzato nell'analisi del mercato vitivinicolo.
- Angelo Peretti: giornalista, autore e direttore della testata Internet Gourmet.
- Chiara Giannotti: sommelier e direttrice della piattaforma multimediale Vino.tv.
- Paola Restelli: wine specialist, brand ambassador e organizzatrice di eventi enogastronomici.
La presenza degli esperti punta a offrire un'analisi sulla collocazione dei vini calabresi all'interno dei canali distributivi e comunicativi nazionali e internazionali.
Promozione del territorio e sostegno istituzionale con Arsac e Regione Calabria
L'iniziativa vede il supporto dell'Arsac (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese) e della Regione Calabria nell'ambito del brand di promozione turistica Calabria Straordinaria. I promotori dell'iniziativa, impegnati nel perfezionamento degli ultimi dettagli organizzativi, definiscono la manifestazione come un momento di sintesi per la filiera: «È un atto culturale, un invito a riconoscere nel vino un linguaggio che unisce territori, persone e storie». La configurazione geografica di Grimaldi, situata in una posizione panoramica che affaccia sulla Valle del Crati, offre le condizioni microclimatiche e ambientali per l'allestimento di un itinerario enogastronomico serale integrato con interventi musicali dal vivo.
Il valore dell'evento per la filiera vitivinicola calabrese
L'impostazione del Grimaldi Enoica Co-Wine Festival conferma l'efficacia dei format territoriali capaci di unire divulgazione tecnica e promozione enoturistica. La scelta di affidare il racconto delle bottiglie a sommelier professionisti tutela la qualità della somministrazione, garantendo al contempo un'informazione corretta sui disciplinari e sui terroirs della regione. La combinazione tra l'analisi sensoriale condotta dai grandi nomi della critica e la valorizzazione del borgo rappresenta un modello operativo replicabile per il rilancio delle piccole denominazioni locali.