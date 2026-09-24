Cantina Pizzolato compie 45 anni e sceglie di legare l’anniversario non soltanto alla propria storia, ma a due progetti che guardano al futuro: “Insieme per Natura”, iniziativa dedicata ai bambini e al rapporto con l’ambiente, e il rinnovamento della Family Collection, la linea che racconta attraverso i vini le diverse generazioni della famiglia. La cantina di Villorba, nata nel 1981 per iniziativa di Settimo Pizzolato, ha costruito il proprio percorso intorno alla scelta del biologico, arrivando alla certificazione nel 1991. Oggi è Società Benefit e certificata Equalitas. La ricorrenza sarà celebrata sabato 26 settembre con l’apertura della cantina al pubblico, dove sarà presentato il progetto dedicato al territorio.

La Cantina Pizzolato festeggia 45 anni

Dal biologico alla responsabilità d’impresa

La scelta compiuta da Settimo Pizzolato all’inizio degli anni Ottanta ha rappresentato il punto di partenza di un percorso che nel tempo si è allargato ad altri aspetti della gestione aziendale. Il biologico resta il riferimento della cantina, ma la sostenibilità viene oggi interpretata anche attraverso le modalità produttive, l’utilizzo delle risorse, il packaging e la dimensione sociale dell’impresa.

Il titolare Settimio Pizzolato

«Quarantacinque anni portano inevitabilmente a guardare alla strada percorsa, ma credo abbiano valore soprattutto se diventano un punto da cui ripartire», spiega Settimo Pizzolato, fondatore e amministratore delegato. «Fin dall’inizio abbiamo cercato di lavorare pensando non soltanto al presente, ma anche a quello che avremmo lasciato dopo di noi». Da qui la scelta di utilizzare l’anniversario per coinvolgere direttamente il territorio, con un'iniziativa che non si limita alla celebrazione della storia aziendale.

“Insieme per Natura”, il progetto nasce dalla comunità

Il progetto “Insieme per Natura” è costruito intorno al concetto di intelligenza naturalistica, intesa come capacità di osservare e comprendere l’ambiente, riconoscerne gli equilibri e sviluppare un rapporto più consapevole con la natura. L'obiettivo è tradurre queste idee in un intervento concreto rivolto ai bambini. I partecipanti saranno organizzati in piccoli gruppi e affiancati da mentor per sviluppare proposte nei tre ambiti individuati: scuola, sport e territorio. Una giuria selezionerà quindi il progetto ritenuto più adatto a essere sviluppato insieme a Cantina Pizzolato nel corso del 2027. La logica è quella di far nascere l'iniziativa dalle esperienze di chi vive il territorio, trasformando il coinvolgimento della comunità in una proposta concreta.

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La Family Collection cambia packaging

Il 45° anniversario porta novità anche nella Family Collection, la linea che lega i vini alle diverse generazioni della famiglia Pizzolato. Frederik e Stefany richiamano Federico e Stefania, figli di Settimo, mentre Leonard e Gregory sono dedicati ai nipoti Leonardo e Gregorio.

Cantina Pizzolato: la Family Collection

Il restyling introduce la capsula Symbiosis® di Crealis, priva di plastica e realizzata principalmente con carta combinata con alluminio. Secondo i dati forniti dall’azienda, rispetto alle precedenti capsule Derma 75 la soluzione permette di ridurre le emissioni di CO₂ fino al 30%.

La Family Collection La collezione comprende: Frederik - Spumante Chardonnay Extra Brut

- Spumante Chardonnay Extra Brut Stefany , Prosecco Superiore Docg Conegliano Valdobbiadene Extra Dry

, Prosecco Superiore Docg Conegliano Valdobbiadene Extra Dry Leonard , Prosecco Superiore Docg Conegliano Valdobbiadene Brut, Prosecco Doc Extra Dry

, Prosecco Superiore Docg Conegliano Valdobbiadene Brut, Prosecco Doc Extra Dry Gregory, Prosecco Doc Extra Brut biologico (novità introdotta per il 45° anniversario)

La Family Collection La collezione comprende: Frederik - Spumante Chardonnay Extra Brut Stefany, Prosecco Superiore Docg Conegliano Valdobbiadene Extra Dry Leonard, Prosecco Superiore Docg Conegliano Valdobbiadene Brut, Prosecco Doc Extra Dry Gregory, Prosecco Doc Extra Brut biologico (novità introdotta per il 45° anniversario)

Gregory completa la nuova generazione della collezione

Gregory è il vino che più direttamente rappresenta l'aggiornamento della linea. È un Prosecco Doc Extra Brut biologico dal profilo asciutto, con buona sapidità e un finale fruttato e minerale. Nel 2026 ha ottenuto la Dama d’Oro a EnoConegliano, il primo premio nella propria categoria. La Family Collection diventa così anche un modo per raccontare la continuità dell'impresa attraverso i nomi delle generazioni.

Family Collection Pizzolato, arriva Gregory: il nuovo Prosecco DOC Extra Brut biologico