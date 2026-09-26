La parola a due dei protagonisti di “Terre Brade” Barolo Docg (Piemonte). Nebbiolo in purezza, con un affinamento di almeno 18 mesi in botti di rovere, poi in bottiglia. La macerazione prolungata sulle bucce, in acciaio a temperatura controllata, favorisce l'estrazione polifenolica. Il colore è rosso granato con lievi riflessi aranciati. Il bouquet è complesso, di spezie e sottobosco. Al palato è asciutto, pieno e strutturato, austero ma vellutato, con un tannino fine, inusuale in questa tipologia. Si beve con formaggi stagionati, carni rosse e selvaggina. Per un vino di questa struttura, la temperatura di servizio più indicata è di norma intorno ai 16-18 °C. Ribolla Gialla Venezia Giulia IGT (Friuli Venezia Giulia). Affinata solo in acciaio, con fermentazione a temperatura controllata (14-16 °C), è un bianco giallo paglierino tenue. Al naso ha delicati sentori di acacia e mela verde. Di corpo medio, punta tutto su freschezza e sapidità. Ha 13% di gradazione e va servita a 10-12 °C. Si abbina a tutte le preparazioni di pesce: crudo, cotto e fritto, ma anche a piatti mediterranei con verdure, magari lievemente speziati. È una beva agile, ottima come aperitivo ma disponibile a una pluralità di inviti a pranzo.