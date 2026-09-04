Il progetto è stato poi completato dal grafico, che ha definito le sfumature del rosso e il carattere tipografico. Il risultato è un'etichetta essenziale, costruita su pochi elementi. Nessun richiamo al vigneto, alla cantina o al paesaggio. «Volevo metterci la faccia. Il mio volto è un sigillo di autenticità e di responsabilità personale», spiega Marisa Bacher.