MARISA BACHER
Niente castelli, colline o stemmi: l'etichetta che mette al centro chi produce il vino
Parliamo di quella di Marisa Bacher, nata dalla rielaborazione con l'intelligenza artificiale di una sua fotografia: un ritratto geometrico scelto come sigillo di autenticità e responsabilità personale
Fra castelli, colline, stemmi di famiglia e paesaggi di vigne, l'etichetta di Marisa Bacher colpisce per una scelta insolita. Al centro c'è il ritratto della produttrice, ottenuto rielaborando una sua fotografia con l'intelligenza artificiale e ispirato al linguaggio dell'astrazione geometrica di Sophie Taeuber-Arp.
Il progetto è stato poi completato dal grafico, che ha definito le sfumature del rosso e il carattere tipografico. Il risultato è un'etichetta essenziale, costruita su pochi elementi. Nessun richiamo al vigneto, alla cantina o al paesaggio. «Volevo metterci la faccia. Il mio volto è un sigillo di autenticità e di responsabilità personale», spiega Marisa Bacher.
L'etichetta di vino con il volto della produttrice
In quella frase c'è anche il suo modo di intendere il lavoro. Dopo l'esperienza accanto a Mario Fontana, ha avviato una piccola produzione a Monforte d'Alba, seguendo direttamente ogni fase, dalla vigna alla bottiglia. Anche l'etichetta nasce con lo stesso approccio. L'intelligenza artificiale è servita per una prima elaborazione dell'immagine.
Il resto lo hanno fatto il lavoro del grafico e un'idea precisa: togliere tutto ciò che è superfluo. Il territorio, però, non scompare. Semplicemente non viene rappresentato. Saranno il vino, l'annata e il lavoro in vigna a raccontarlo nel bicchiere. L'etichetta sceglie invece di presentare la persona che quel vino lo produce e se ne assume la responsabilità.