Tra le tante creazioni del birrificio, uno stile in particolare racchiude il percorso di studio e la dedizione tecnica del team brassicolo. A spiegare la genesi e il valore di questa produzione è il mastro birraio Christian Pichler: «La Gose è la mia birra preferita e ho scelto di crearla perché è uno stile storico, affascinante e poco conosciuto. Per approfondire le caratteristiche ho avuto l’opportunità di fare un tirocinio presso il famoso birrificio di Lipsia “Bayerischer Bahnhof”, specializzato proprio nella produzione di Gose. Realizzarla richiede precisione ed esperienza ed è stata per me una vera sfida brassicola. È una birra leggera, fatta con malto dell'Alto Adige, fresca e perfetta per l’estate. Oggi è diventata una delle nostre birre più premiate e rappresenta una sfida trasformata in un grande successo. La consiglio in abbinamento a pesce, insalate, piatti speziati o formaggi freschi».