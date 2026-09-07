“In generale è diventato più difficile oggi fare impresa rispetto a trent’anni fa. Siamo oppressi dalla burocrazia, da leggi che in alcuni casi sono equivalenti tra loro e che creano confusione, e da una serie di balzelli che rendono difficilmente competitive le nostre aziende nel mondo. Nel settore del vino non dobbiamo dimenticare che abbiamo delle leggi sulle denominazioni di origine controllata, le Doc, e successivamente anche le Docg e le Igt. Ma la struttura di base che regola l’impresa vitivinicola si rifà a leggi del ’69 e del ’70. Credo che oggi questo sia un limite, perché il mondo è cambiato, il consumatore è cambiato e non ci sono più le condizioni economiche, sociali e climatiche che c’erano 50 o 60 anni fa. Credo quindi che oggi sia l’impresa privata, sia le associazioni, sia il mondo politico debbano affrontare la necessità di un aggiornamento delle regole per la produzione del vino in Italia.”