Come si fa il gin tonic: ingredienti, dosi, abbinamenti

Realizzato con due soli ingredienti principali, il gin e la tonica, il gin tonic è uno dei drink alcolici più amati di sempre. Perfetto da sorseggiare seduti al tavolino di un bar, può essere preparato anche a casa, così da allietare aperitivi e serate con amici e parenti.

La sua preparazione è davvero semplice, ma attenzione: per ottenere un buon risultato è fondamentale non lesinare sugli ingredienti, i quali devono essere di alta qualità, così da rendere il drink ancora più piacevole. Ottimo, ad esempio, il Malfy Gin Originale, caratterizzato da un piacevole aroma di ginepro, coriandolo, radice di cassia e ispirato alla più tipica tradizione italiana.

Di seguito andremo a scoprire come si fa il gin tonic e quali sono gli abbinamenti migliori per valorizzarne il gusto.

Gin tonic: la ricetta passo passo

Per ottenere un gin tonic dal carattere brioso e irresistibile è fondamentale seguire alla lettera la ricetta, prestando attenzioni a rispettare le dosi consigliate. La preparazione è davvero semplicissima, in quanto è sufficiente unire gin e tonica al ghiaccio e guarnire con una fettina di limone, lime, pompelmo o arancia oppure si può scegliere a seconda del proprio gusto personale.

La differenza principale è data, oltre che dalle proporzioni, dagli ingredienti utilizzati, i quali possono modificare fortemente il sapore del cocktail, donandogli un aroma ora più delicato, ora più agrumato, ora più amaro e deciso.

Come si fa il gin tonic: ingredienti

Partiamo proprio dalla scelta degli ingredienti. Come abbiamo detto, è necessario utilizzare gin e acqua tonica. Ma quali scegliere per ottenere un aperitivo sublime?

Chi desidera offrire agli ospiti il drink nella sua versione più classica, può puntare sul distillato nella sua versione più tradizionale e sulla classica tonica secca e dal sentore amaro. Se invece si desidera donare un tocco di personalità in più al cocktail, è possibile optare per un gin agrumato, nonché per una tonica aromatizzata o light. In alternativa, se si vogliono tagliare le calorie, si può sostituire l’acqua tonica con la soda.

Grande importanza è data anche dalla scelta della guarnizione, la quale deve abbinarsi al meglio all’aroma del gin tonic. Mentre per la versione classica è possibile utilizzare una rondella di lime, per quelle agrumate e aromatizzate si può optare per altri agrumi, come l’arancia o il pompelmo.

Tra gli ingredienti indispensabili per ottenere un drink fantastico non deve inoltre mancare un ghiaccio di grande qualità.

Il procedimento

Ecco come si fa il gin tonic passo passo:

prendere un bicchiere adatto, scegliendo fra highball , tumbler alto o balloon ;

, ; aggiungere il ghiaccio ;

; versare il gin e successivamente la tonica ;

; guarnire il bordo del bicchiere con una fettina di agrume . In aggiunta, è possibile usare bacche di ginepro o rametti di timo e rosmarino ;

. In aggiunta, è possibile usare ; mixare prima di servire.

Come si fa il gin tonic: dosi

Il rapporto gin-tonica incide fortemente sul gusto del gin tonic e lo rende ora più delicato ora più forte. Per ottenere un cocktail equilibrato, utilizzare 50 ml di gin e 150 ml di tonica.

Gli abbinamenti ideali

Per esaltarne al meglio il sapore del gin tonic, è consigliabile abbinarlo a piatti leggeri, stuzzichini a base di salmone affumicato, tapas, mix di salumi e formaggi, gnocchi fritti, antipasti sfiziosi. Per chi non sa rinunciare ai sapori di mare, ottimo anche l’abbinamento con tartare di gamberi o scampi, nonché con cozze e vongole.

Anche i dolci possono essere un’ottima scelta, capace di soddisfare i palati più golosi. In particolare, è possibile provare l’abbinamento con la pasticceria secca oppure con dolci a loro volta caratterizzati da un sentore agrumato.