Successo per B2Cheese: piace la fiera dove il formaggio incontra il business

La terza edizione di B2Cheese di Bergamo, la prima con il riconoscimento di fiera internazionale, si è confermata come un evento imperdibile per gli operatori del settore lattiero-caseario. La fiera ha offerto un’ampia gamma di opportunità per espositori e visitatori, puntando non solo sul presente, ma anche sul futuro del settore a livello globale.

B2Cheese ha offerto convegni e opportunità di networking per gli operatori del settore lattiero-caseario

B2Cheese, espositori e partecipanti in crescita

Con 177 espositori provenienti da 14 regioni italiane e 9 paesi stranieri, B2Cheese ha visto un incremento del 64% rispetto all’edizione precedente. Gli ingressi sono stati ben 3.400, segnando un aumento del 30% rispetto al 2022. Questi risultati non solo testimoniano l'interesse crescente per l'evento, ma hanno anche favorito la creazione di nuove collaborazioni tra i partecipanti, consolidando ulteriormente la rilevanza di B2Cheese nel panorama delle fiere di settore, sia nazionali che internazionali.

B2Cheese 2024 ha visto 3.400 visitatori e 177 espositori da 14 regioni italiane e 9 paesi esteri

La manifestazione ha attirato visitatori non solo dall'Europa, ma anche da altri continenti, confermando il suo respiro internazionale. Brunella Saccone, direttrice dell'Ufficio agroalimentare e vini dell'Italian Trade Agency, ha evidenziato come B2Cheese possa aspirare a diventare l'equivalente italiano di Le Salon du Fromage sui mercati internazionali.

Gran premio del formaggiaio a B2Cheese

Tra i momenti clou dell’evento, il Gran premio del formaggiaio, giunto alla sua seconda edizione, ha visto cinque formaggiai sfidarsi in sette prove altamente specializzate per aggiudicarsi il titolo di migliore formaggiaio d’Italia. Il veneto Marco Zacchello si è aggiudicato il titolo, dimostrando l’eccellenza artigianale presente nel settore.

Il futuro promettente di B2Cheese

La centralità dei temi trattati durante i convegni ha giocato un ruolo fondamentale nel successo della fiera. I partecipanti hanno discusso delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, delle sfide economiche e sociali del settore e dell’importanza di valorizzare le piccole produzioni. È stata sottolineata anche la necessità di investire nella formazione di nuovi professionisti, in modo da garantire un futuro luminoso per il settore lattiero-caseario.

B2Cheese ha consolidato la sua posizione come punto di riferimento internazionale per il settore caseario

B2Cheese ha, dunque, superato le aspettative su tutti i fronti, rafforzando la posizione del settore lattiero-caseario come fondamentale per il mantenimento dell'elevata qualità del Made in Italy agroalimentare. La fiera ha rappresentato un'importante vetrina per le aziende e un’opportunità per esplorare nuove strade e sinergie, guardando con fiducia oltre i confini nazionali.