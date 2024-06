B2Cheese: a Bergamo torna la fiera internazionale del formaggio

Torna a Bergamo l'appuntamento imperdibile per gli operatori del settore lattiero-caseario: il 25 e 26 settembre, alla Fiera di Bergamo, si terrà la terza edizione di B2Cheese, l'unica fiera internazionale in Italia interamente dedicata al business del formaggio.

Convegni, networking, collaborazioni e business: ecco B2Cheese 2024

B2Cheese si conferma come un progetto di scala internazionale, dove il networking rappresenta il fulcro dello sviluppo. Associazioni di categoria, consorzi di tutela e istituzioni avranno l'opportunità di condividere progetti e idee con i propri stakeholder. La fiera darà visibilità alle aziende e agli operatori che rappresentano l'eccellenza dell'intera filiera, sia a livello nazionale che internazionale. Oltre ai produttori e stagionatori, saranno presenti anche i settori collegati, dal food-tech alla logistica, dalla distribuzione alla consulenza. Ad oggi, sono già oltre 130 le realtà che hanno aderito all'evento.

L'area espositiva sarà palcoscenico di convegni, tra cui due eventi tematici dedicati alla sostenibilità e alla digitalizzazione, a cura di PwC Italia. Sono inoltre previsti workshop, concorsi, incontri mirati con buyer, operatori e fornitori di servizi, e momenti di networking per favorire nuove relazioni tra gli espositori e le filiere collegate. Il 25 settembre alle ore 11 si terrà una tavola rotonda promossa da B2Cheese e Formaggi & Consumi, che vedrà confrontarsi i player del settore su temi di attualità come lo stato dell'arte del comparto, la valorizzazione del latte e dei suoi derivati, e le sfide future. Tra le novità di quest'anno, la finale del prestigioso Gran premio del formaggiaio, il concorso della Guilde Internationale des Fromagers-Confrerie de Saint Uguzon. Il vincitore si contenderà il titolo di Miglior formaggiaio del mondo al Mondial du Fromage et des Produits Laitiers di Tours, in Francia, nel 2025.

© Riproduzione riservata