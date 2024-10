L’Orzo Minute® Bonduelle Food Service per ricette autunnali sane e bilanciate

Con l'arrivo dell'autunno, è tempo di riscoprire ingredienti nutrienti e versatili come l'orzo. Questo cereale antico, ricco di proprietà benefiche, si conferma come l'alleato ideale in cucina per creare piatti stagionali, bilanciati e ricchi di sapore.

Gnocchetti d’Orzo mantecati con crema di zucca grigliata, scarola spadellata, uvetta, limone e sesamo tostato

L’orzo può essere impiegato in una varietà di ricette tradizionali dell’autunno, dai sapori caldi e confortevoli. Il suo gusto delicato e la sua consistenza morbida lo rendono perfetto per creare piatti che esaltano i prodotti stagionali come zucca, funghi, cavoli e legumi. Inoltre, può essere impiegato sia in preparazioni calde, come zuppe e stufati, che fredde, come insalate o contorni, offrendo infinite possibilità per piatti originali, sani e di tendenza.

Orzo Minute® di Bonduelle Food Service: praticità e versatilità per la ristorazione

L’Orzo Minute® fa parte della gamma Cereali e Legumi surgelati Minute®, insieme a Bulgur, Quinoa, Lenticchie e Ceci. Questa gamma completa l'offerta vegetale di Bonduelle Food Service, pensata per rispondere alle esigenze di una ristorazione moderna, sempre più orientata verso piatti gustosi, bilanciati e salutari.

Orzo Minute® di Bonduelle Food Service

L’Orzo Minute® è una soluzione innovativa, versatile, pratica e pronta in pochi minuti. Grazie alla tecnologia brevettata Minute®, l’orzo viene cotto al vapore e surgelato al naturale con tecnologia IQF (Individually Quick Frozen), che ne preserva al massimo le proprietà organolettiche e garantisce una resa ottimale.

Questo processo permette di evitare il rilascio d’acqua e la perdita di peso durante la cottura, offrendo così una soluzione pratica e di qualità. Inoltre, grazie al protocollo di produzione Service, Orzo Minute® può essere utilizzato anche a freddo, solo decongelato, riducendo ulteriormente tempi di preparazione e i costi operativi, garantendo al contempo la massima sicurezza alimentare.

Le ricette a base di Orzo Minute®

Sul sito Bonduelle Food Service è possibile trovare tante ricette a base di Orzo Minute® che esaltano i sapori autunnali.

autunnali. Tra le proposte spiccano:

Greenology: il progetto di Bonduelle per un’alimentazione vegetale e sostenibile

L’Orzo Minute® e gli altri prodotti della gamma Cereali e Legumi Minute® si inseriscono nell'ambito del progetto Greenology di Bonduelle Food Service, il sistema integrato di prodotti vegetali, strumenti e attività formative per supportare chef e operatori della ristorazione nella creazione di proposte plant-based.

