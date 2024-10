Il boom del panettone al cioccolato: i pasticceri inventano un nuovo classico

Il cioccolato, uno dei prodotti più amati e consumati al mondo, continua a conquistare il palato di milioni di persone, grazie alla sua capacità di adattarsi a ogni occasione. Con un mercato globale che si prevede raggiungerà i 187 miliardi di dollari entro il 2027, il cioccolato non è solo un piacere, ma anche un fenomeno economico.

Il panettone al cioccolato sta diventando un classico natalizio

Ciccolato, il mercato

La domanda per il cioccolato fondente (che occupa circa il 40% delle preferenze dei consumatori), in particolare, è in continua ascesa, spinta da una maggiore consapevolezza dei benefici per la salute e da una preferenza per gusti più intensi. Se guardiamo ai numeri: il mercato del cioccolato in Italia cresce a un ritmo del 2% annuo, con un consumo pro capite di circa 4 kg l'anno. In particolare, cresce l'interesse per prodotti di alta qualità e sostenibili, con una sempre maggiore attenzione verso ingredienti come il cacao monorigine, che offrono esperienze di gusto più raffinate e ricercate.

Non sorprende quindi che l'industria dolciaria sia in costante innovazione, combinando tradizione e modernità per soddisfare le esigenze dei consumatori. In particolare l'uso del cioccolato nel panettone sta diventando sempre più popolare, trasformando questo dolce tradizionale natalizio in un'esperienza gourmet. Il panettone al cioccolato è una variante che integra cacao e cioccolato fondente all'impasto, creando una nuova declinazione di gusto che spazia dal tradizionale al moderno. In molti concorsi di pasticceria, il panettone al cioccolato viene considerato una categoria a sé, distinta da quella tradizionale. Questa differenziazione testimonia quanto il cioccolato abbia guadagnato importanza anche nel contesto dei dolci tipici italiani.

L'innovazione del panettone al cioccolato: il caso Loison

Tra le aziende che hanno saputo interpretare questo trend vi è Loison, noto marchio di pasticceria che, oltre alla sua tradizione, si distingue per la capacità di sperimentare e creare prodotti unici. Un esempio lampante di questa innovazione è la recente introduzione del Panettone BlackHabana, un prodotto che fonde la tradizione italiana con l'aroma caraibico del rum cubano.

BlackHabana: il primo panettone Loison con impasto al cacao che unisce cioccolato e rum cubano

Il BlackHabana rappresenta un'innovazione nel panorama dei panettoni al cioccolato. La ricetta è audace: un impasto arricchito di cacao che si fonde perfettamente con gocce di cioccolato fondente e un cuore di farcitura al cioccolato, impreziosito dal sapore avvolgente del Ron Cubay Añejo 7 años, un rum cubano invecchiato per sette anni. Questo connubio di cioccolato fondente e rum crea un'esperienza sensoriale complessa, in cui le note di cacao, cuoio, tabacco e caffè si armonizzano perfettamente. Ma ciò che rende il BlackHabana davvero speciale è la scelta di utilizzare tre diversi cru di cioccolato monorigine sudamericano, ognuno con le proprie caratteristiche aromatiche. Questo approccio artigianale, che combina materie prime di alta qualità e tecniche di lavorazione lente e precise, sottolinea l’impegno di Loison nel mantenere la tradizione viva, pur innovando costantemente.

L’attenzione di Loison non si ferma al solo gusto, ma si estende anche alla presentazione. Il BlackHabana è disponibile in tre varianti di peso (1 kg, 750 g e 600 g) e ciascuna è avvolta in un packaging curato nei minimi dettagli. Le confezioni, firmate Sonia Design, riflettono il lusso del prodotto: tonalità di cioccolato fondente si sposano con dettagli in rame, simbolo di eleganza e raffinatezza. Questo rende il BlackHabana non solo un dolce perfetto per le festività, ma anche un’idea regalo di grande impatto.

L'espansione del cioccolato nei lievitati artigianali

L'uso del cioccolato nei lievitati artigianali, come dimostra la decisione di Loison BlackHabana, è solo l'ultimo esempio di come i produttori dolciari stiano ampliando i confini della tradizione. Concorsi specifici e l'aumento delle varianti al cioccolato mostrano che questa tendenza non si fermerà presto. In questo contesto, aziende come Loison, che coniugano la cura artigianale con l'innovazione di prodotto, continuano a guidare l’evoluzione del mercato dolciario italiano ed internazionale.

Dario Loison

In conclusione, il cioccolato non smette mai di stupire e affascinare, sia nella sua forma più classica che in declinazioni più originali come il Panettone BlackHabana di Loison. Questa continua ricerca di nuovi sapori e abbinamenti mostra come la tradizione possa essere sempre riletta in chiave moderna, per soddisfare i palati più esigenti e mantenere vivo l’interesse dei consumatori in tutto il mondo.