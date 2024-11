Edelblu Gourmet: l'erborinato di Bergader perfetto per le feste

«Si presenta in una inconfondibile confezione blu, dal colore elegante, sobrio, che ricorda il cielo stellato, ottimo per un aperitivo improvvisato, degustato con grissini o del pane tostato, mentre, tra amici o in famiglia, ci si ritaglia un momento di leggerezza con gusto: mi riferisco al nostro Edelblu Gourmet, che, assieme alle altre due nuove versioni dello storico erborinato, Cream e Cubes, è il più raffinato. L’ideale per il periodo di feste».

Edelblu Gourmet è un erborinato dal carattere cremoso, aromatico e unico

Così, Antje Müller De Leo, Direttore marketing e comunicazione internazionale Bergader, presenta una delle tre nuove stelle della Galassia Bergader, rilanciate quest’anno sui mercati nazionali e internazionali, e sempre più richiesti a scaffale.

«Il vero successo dei nostri prodotti - sostiene Antje Müller - sta nella capacità di porsi come vere e proprie risposte a richieste di un pubblico di consumatori sempre più attento alla qualità, e, al tempo stesso, affezionato a una tradizione ultracentenaria come quella del nostro storico erborinato, che ha saputo riproporsi in una veste nuova, mantenendo inalterate le caratteristiche dell’antica arte casearia bavarese».

Antje Müller De Leo, direttore marketing e comunicazione internazionale di Bergader

Edelblu Gourmet merita una particolare attenzione, in quanto è un formaggio inedito, gustoso e cremoso grazie alla ricca concentrazione di grassi e, soprattutto, alla maturazione prolungata che gli conferisce una profumazione aromatica, caratteristica della vena blu, e una cremosità impareggiabile.

«Ideale alleato in cucina, lo consiglio accostato a ingredienti semplici come taralli o miele, ma, per palati sopraffini, posso dire con certezza che è ancora più apprezzabile consumato in purezza», garantisce Antje Müller.

Si presenta in una comoda vaschetta da 100 g, ottimo come ingrediente abbinato anche a mostarde, per chi ama i sapori piccanti oppure, per i più romantici, la scelta del connubio si riversa sulle marmellate: in questo sposalizio di sapori, Edelblu Gourmet profonde il suo carattere avvolgente, tanto da arricchire le diverse tonalità gustative accostato a una selezione di formaggi su eleganti taglieri da degustazione.

Bergader Italia

Via Monte Baldo 14F - 37062 Dossobuono (Vr)

Tel 045 8613411