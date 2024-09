Bergader: tutto il gusto degli erborinati con l’Edelblu Cream

Mamma”, la parola più bella sulle labbra dell’umanità. (Khalil Gibran) «Prima di essere una professionista a tempo pieno, sono una mamma e ne sono davvero orgogliosa. Non sono una di quelle mamme che ha dovuto convincere il figlio a mangiare, ma gli ho sempre dato la possibilità di assaggiare tutto». Così esordisce Antje Müller De Leo, Direttore marketing e comunicazione di Bergader Italia.

Bergader italia: tutto il gusto degli erborinati con l’Edelblu Cream

Ma cosa vogliono i bambini e, soprattutto, come far loro incontrare la magia degli erborinati? «I bambini amano la pasta con il burro e il formaggio», afferma Antje Müller De Leo. «E allora dico a tutte noi mamme di provare a sostituire il burro con il nostro Edelblu Cream, guarnito con una spolverata di parmigiano. Vedrete che gusto sfizioso! Sano e leggero.” La cultura centenaria di Bergader, infatti, propone una ricetta casearia originale, proveniente dal latte delle mucche che pascolano libere sulle vette bavaresi.

Edelblu Cream: la nuova sfida per i palati dei più piccoli (e non solo!)

«Lancio una sfida alle mamme italiane: domani, sostituite il burro con Edelblu Cream e sarà davvero una festa e un aiuto a portarlo verso la scoperta di nuovi sapori. Se il vostro bambino ha fame, provate a spalmare un po’ di Edelblu Cream su una fetta di pane … e vedrete che acquolina in bocca! Lo conferma anche il nostro chef stellato e testimonial Bergader, Riccardo De Pra, impegnato in cucina a proporre al figlio una nuova fantasia Edelblu, visibile nel nostro ultimo spot Tv».

Lo spot tv di Edelblu Cream di Bergader

La versione cremosa è la nuovissima declinazione dello storico formaggio erborinato di Bergader, caratterizzato dalle sue iconiche venature blu, da sempre utilizzato con successo in tutte le cucine del mondo, sia nei ristoranti che a casa: Edelblu offre una qualità costante e una versatilità che lo rendono ideale per molteplici applicazioni culinarie.

Edelblu Cream nella pratica confezione da 175 g è cremoso e spalmabile, grazie a un’inedita ricetta. Adatto a preparazioni fredde e calde, può essere utilizzato per creare antipasti raffinati, salse cremose per primi piatti, o come tocco finale su pizze gourmet. La consistenza e il sapore unico di Edelblu Cream permettono di innovare il menu con piatti che stupiscono e soddisfano tanto i palati più raffinati quanto quelli dei più piccoli.

