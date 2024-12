Parmigiano Reggiano porta la qualità italiana in tavola per le feste

Non ci può essere Natale senza Parmigiano Reggiano: non si tratta infatti solo di un prodotto icona dell’eccellenza italiana, ma anche di un simbolo di tradizione, convivialità e condivisione, in grado di mettere d’accordo e avvicinare consumatori di tutte le età e le provenienze.

Un formaggio per tutti i gusti

È sì un formaggio unico, ma ce n’è uno per tutti i gusti: ha solo tre ingredienti (latte, sale e caglio), ma la biodiversità delle razze bovine (frisona italiana, bianca modenese, bruna, rossa reggiana), le stagionature (dai 12 agli oltre 60 mesi) e i prodotti “certificati” (dal prodotto di Montagna al Kosher, dall’Halal al Biologico) offrono sapori, sfumature ed emozioni estremamente variegati.

CityLife a Milano si trasforma in un enorme “calendario dell’Avvento”

È tutto questo a renderlo diverso dagli altri formaggi e a far sì che non sia solo un prodotto di estrema versatilità e distintività, in grado di conferire un tocco di carattere unico ai piatti, di figurare nei menu dei migliori chef del mondo e, al contempo, di abbinarsi con disinvoltura a vini, distillati, dolci e pesce, ma anche l’ingrediente perfetto e irrinunciabile di tutte le tavole natalizie, in Italia e nel mondo.

Le festività con Parmigiano Reggiano

Proprio per permettere a quanti più consumatori possibile di non far mancare il Parmigiano Reggiano sulle proprie tavole, il Consorzio ha lanciato sul proprio sito una carta regalo utilizzabile per gli acquisti sull’e-shop Italia, offrendo così la possibilità di acquistare la Dop direttamente dalle mani di chi la produce e di riceverla a casa o inviarla a parenti e amici come squisito regalo natalizio.

Come brano conclusivo dell'evento Sinfonie di Gusto, suona 7 battiti, l’identità sonora del Parmigiano Reggiano

Inoltre, il Consorzio ha deciso di festeggiare il Natale con l’evento musicale “Sinfonie di Gusto” in Piazza Tre Torri, cuore del complesso CityLife a Milano fino al 22 dicembre 2024. La piazza si trasforma in un enorme “calendario dell’Avvento”, con un crescendo di concerti, degustazioni e attività legate alla Dop icona dell’eccellenza italiana nel mondo.

Al centro sono collocati 25 podi numerati a forma di pacchi natalizi, su cui ogni sera dalle 18:00 sale un musicista delle più importanti orchestre milanesi (pianisti, sassofonisti, flautisti e tanti altri) e si esibisce con il proprio strumento in un concerto della durata di mezz’ora in cui si alternano i grandi classici natalizi. Come brano conclusivo, suona 7 battiti, l’identità sonora del Parmigiano Reggiano, eseguita in anteprima lo scorso 16 ottobre durante la serata celebrativa dei 90 anni del Consorzio alla presenza del Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella.

Degustazioni e installazioni natalizie

Per tutta la durata dell’evento, il Consorzio è inoltre presente con uno stand natalizio in cui si svolgono degustazioni delle biodiversità del Parmigiano Reggiano e le spettacolari aperture delle forme. È stata inoltre collocata un’installazione di due metri che riproduce una mezza forma della Dop.

«Il Parmigiano Reggiano è un simbolo di tradizione, qualità e gusto italiano: quale momento migliore per celebrarlo se non durante le festività natalizie?», ha dichiarato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano. «Siamo convinti che i valori della nostra Dop non siano solo la biodiversità, la naturalità, la versatilità di utilizzi: ma anche la condivisione e la celebrazione dei momenti con la famiglia e gli amici. Il 2024 è stato un anno speciale per il Consorzio, quello in cui abbiamo celebrato i 90 anni dalla fondazione nei luoghi simbolo della nostra storia e dei mercati più importanti: dall’Ambasciata italiana a Parigi a Palazzo Piacentini a Roma, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; dal Summer Fancy Food Show di New York presso il Rockefeller Center, a Parma con un evento speciale presso il Teatro Regio in cui ci ha onorato della sua presenza il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Siamo felici di poter estendere ora i festeggiamenti a tutti coloro che passano a trovarci a CityLife. Buon Natale e buon Parmigiano Reggiano a tutti!».