Bergader Edelblu Cubes: il formato maxi per la ristorazione

Alla varietà di prodotti caseari Bergader si aggiungono i nuovi cubetti di Edelblu. Realizzati con latte vaccino bavarese, sono versatili e adatti a pizze, insalate, gratin e altre preparazioni, sia fredde che al forno. Il formato da 6 mm li rende ideali per aggiungere un tocco distintivo in cucina.

I nuovi cubetti di Edelblu

Con 122 anni di tradizione casearia, Bergader unisce una proposta innovativa a una qualità consolidata. Gli Edelblu Cubes sono senza glutine, conservanti, Ogm e adatti alle diete vegetariane, una garanzia di attenzione alla qualità e al benessere.

Cubetti Edelblu: un nuovo formato per la ristorazione

«Oltre alla confezione in doppia vaschetta da 50g pensata per l’uso domestico, abbiamo pensato ad un formato da 500g adatto a rispondere alla crescente domanda di formaggi di alta qualità nel segmento pizzerie e ristoranti», afferma Diego Farinazzo, nuovo Direttore marketing Italia. «Il mercato presenta sfide sempre più ambiziose che in Bergader cogliamo prontamente, grazie alla storicità del marchio e alla volontà di metterci in ascolto delle esigenze emergenti espresse da nuovi interlocutori. Da qui l’abilità di saper dare risposte concrete, attivando processi per dare vita a soluzioni sempre più innovative anche per gli addetti del settore».

Diego Farinazzo, nuovo direttore marketing Italia di Edelblu

Prosegue: «Il concetto di innovazione, all’interno di un’azienda rispettosa della tradizione come la nostra, si arricchisce con l’esperienza importante e solida di un’azienda ultracentenaria. Mi riferisco a valori aziendali, famigliari, al rispetto per il territorio e per i fornitori del buon latte».

Cubetti Edelblu: ideali per la cottura

«Questo formato permette di utilizzare la giusta quantità di prodotto, riducendo gli sprechi e ottimizzando i costi. Edelblu si è sempre distinto nelle pizzerie per la sua eccellente tenuta in cottura e il sapore erborinato inimitabile. La sua capacità di mantenere consistenza e sapore anche ad alte temperature lo rende un ingrediente perfetto per pizze gourmet, conferendo un tocco di eleganza e raffinatezza a ogni creazione. I cubetti di Edelblu, in particolare, garantiscono una distribuzione uniforme e precisa del formaggio, assicurando un risultato finale che soddisfa sia l'estetica che il palato» conclude Farinazzo.