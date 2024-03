Pasqua: sette ricette dolci per sette vini in abbinamento, da nord a sud La Pasqua è una festività centrale nella cultura italiana, e i dolci tradizionali costituiscono un elemento chiave. Spesso caratterizzati da una lunga storia, questi dolci sono amati e apprezzati in tutto il Paese. Ecco una lista di sette ricette dolci tipiche di Pasqua che hanno conquistato il cuore degli abitanti del Belpaese