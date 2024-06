Carte D’Or: qualità e praticità nei nuovi Topping e Mousse per la ristorazione

Sono tante le novità 2024 in Carte D’Or. Si ampliano, infatti, la gamma di Topping Carte D’Or con i nuovi irresistibili gusti Caramello Salato e Limone e quella di Mousse Carte D’Or con le gustose varianti Mousse al Mango e Mousse al Lampone.

Un dolce con la Mousse al Mando di Carte D'Or

I Topping Carte D'Or

I Topping Carte D’Or consentono in pochi e semplici gesti di personalizzare e completare dolci, budini, frutta e gelati con i gusti e i colori più di tendenza. Tutti i prodotti sono senza glutine, sono stabili a caldo, a freddo e con il gelato e sono facili da utilizzare e dosare, grazie al contenitore con valvola salvaspreco.

I topping al limone e al caramello salato di Carte D'Or

I nuovi Topping Caramello Salato e Topping Limone completano l’offerta ai professionisti della ristorazione, che include già le varianti Cacao, Frutti di Bosco, Caramello e Fragola.

Le Mousse Carte D'Or

La ricca gamma di Mousse Carte D’Or permette di creare una carta dei dolci sempre diversa, originale e contemporanea, senza dover ricorrere a ricette complesse ed elaborate. Le mousse sono preparate a freddo, in modo facile e veloce e possono essere utilizzate anche in frozen machine per creme soft e semifreddi.

La gamma si compone di gusti classici e di tendenza, come le due nuove varianti Mousse al Mango e Mousse al Lampone, che si aggiungono ai più tradizionali Mousse al Limone, Cocco, Caffè, Cioccolato, Cioccolato Fondente, Cioccolato Bianco.

La Mousse Carte D’Or al Cioccolato Fondente di Unilever Food Solutions è un preparato in polvere, senza glutine, in comode confezioni da 750 g. Il prodotto è facile e veloce da preparare: è sufficiente versare in un recipiente il contenuto della busta e 0,5 litri di latte freddo e montare con una frusta elettrica per 2 minuti alla minima velocità e per 5 minuti alla massima velocità. Prima di servire, riporre a rassodare in frigorifero per almeno 90 minuti.

Quenelle di sorbetto al melograno e coulis di lamponi con Musse al Lampone di Carte D'Or

Le nuove Mousse al Mango e Mousse al Lampone hanno inoltre una duplice possibilità di preparazione: con latte per un gusto più cremoso e con acqua per un sapore più fruttato ed aiutare ad abbattere il food cost.

Carte D'Or: dessert di qualità da oltre 45 anni

Il brand Carte D’Or nasce in Francia nel 1978. La sua missione, oggi come allora, è di offrire ai ristoranti una gamma completa di prodotti di qualità, che permettano al professionista di rinnovare costantemente la proposta di dolci con un’offerta in linea con i nuovi trend, risparmiando tempo e risorse e con la massima attenzione al food cost. I prodotti Carte D’Or sono veloci e semplici da preparare e garantiscono risultati costanti, anche in assenza di personale dedicato, permettendo di ridurre sprechi e scorte di magazzino.

Carte D’Or include le gamme: Dessert Senza Glutine per dolci classici e tradizionali, tra cui le Mousse Carte D’Or; Basi neutre per la pasticceria; Basi per dolci da forno; Creme per farcitura e decorazione; Topping per completare e personalizzare dessert, frutta e gelati.

