Crostatina con frolla al lampone con mousse al cioccolato fondente, crunchy al cioccolato bianco con riso soffiato e petali di rosa canditi

Crostatina con frolla al lampone e mousse al cioccolato fondente Carte d'Or.

Una crostatina aromatizzata al lampone con un gusto diverso, golosa mousse al cioccolato, croccante al riso soffiato e cioccolato bianco e la bellezza dei petali di rosa canditi. Preparata con l'utilizzo del preparato in polvere per Mousse al Cioccolato Carte d'Or di Unilever Food Solutions.

Ingredienti per 10 persone:

Crostatina

500 g farina W 140

250 g burro

150 g zucchero a velo

1 tuorlo

50 ml coulis di lampone

Mousse al cioccolato

720 g di preparato Carte d’Or in polvere per Mousse al Cioccolato

720 g Carte d’Or preparato in polvere per Mousse al Cioccolato

1 l latte

Decorazione

cioccolato fuso bianco

50 g lamponi freschi

50 g lime candito

50 g meringhe sbriciolate

150 g Riso soffiato

50 g petali di rosa

Sciroppo di zucchero

Preparazione:

Crostatina

In una planetaria, miscelare il burro e lo zucchero a velo, aggiungere la farina ed infine tuorlo e polpa al lampone. Stendere la pasta frolla e foderare gli stampi per le crostatine. Cuocere in forno a 170° per 15 minuti.

Mousse al cioccolato

Miscelare il latte con il preparato per Mousse al cioccolato. Montare in planetaria come riportato sulla confezione. Versare il composto ottenuto in un sac a poche con duglia riccia.

Decorazione

Farcire le crostatine con la mousse al cioccolato. Miscelare il cioccolato bianco con il riso soffiato. Passare i petali di rosa nello sciroppo di zucchero. Decorare le crostatine con il cioccolato bianco fuso, i lamponi freschi, i petali di rosa, lime canditi e meringa sbriciolata.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani