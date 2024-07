Il Salmone selvaggio dell’Alaska porta in tavola gusto e benessere

ll Salmone selvaggio dell’Alaska è un prodotto di grande pregio e affidabilità. È fonte ottimale di acidi grassi omega 3, possiede proteine facilmente digeribili e che contengono tutti gli aminoacidi essenziali. Inoltre, non trascurabile, è il contenuto di vitamine, dalla B6 alla B12, fino all’importantissima D, difficile da trovare negli alimenti di uso quotidiano. Per non parlare poi della presenza di potassio e di selenio, formidabile antiossidante.

Il Salmone selvaggio dell‘Alaska può essere interpretato da un ampio ventaglio di ricette

Salmone selvaggio dell'Alaska, piatti diversi all'insegna della fantasia

In cucina la sua versatilità offre numerosi spunti per soddisfare anche i palati più esigenti, per mantenersi in forma e per preparare in poco tempo ricette sempre diverse. È perfetto per le grigliate, cotto a vapore oppure semplicemente lessato o al forno. Ideale poi per piatti unici, abbinato a pasta o riso sia freddi sia caldi. Interessante anche una mousse facile e veloce da preparare per arricchire il momento dell’aperitivo. Ancora. Si esalta anche accompagnato da salse oppure, per un piatto coloratissimo, può essere servito con verdure di stagione cotte o crude, mettendo così in evidenza il rosa acceso delle sue carni. Al palato, il sapore del mare si fa sentire senza essere invadente. Se lo si preferisce più acceso, la variante è il Salmone selvaggio dell’Alaska in versione affumicata.

La catena del freddo lo mantiene sempre come appena pescato

Inoltre è sempre disponibile in quanto, in ottemperanza alle rigide regolamentazioni della pesca dell’Alaska, per la maggior parte dell’anno il mercato lo propone surgelato, intero o porzionato. Sapore, freschezza e proprietà nutritive, grazie alle tecniche utilizzate, non alterano in alcun modo le sue peculiarità. La catena del freddo lo mantiene sempre come appena pescato.

La pesca, in Alaska è la più grande fonte di sostentamento sia per i suoi abitanti sia per lo Stato ma, proprio per mantenere alto il livello di questa attività, la sua gestione è addirittura una legge entrata in Costituzione nel 1959, che detta regolamentazioni precise per evitare i danni all’ecosistema dovute a inutili eccessi, un approccio precauzionale che ha come obiettivo l’ecosostenibilità.

