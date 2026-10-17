Come abbinare il tè a un dessert complesso, tra cioccolato, spezie, agrumi e consistenze diverse? È la sfida affrontata da Albino Ferri, Tea Master, nel nuovo episodio di Storie di Pasticceria, girato a Quarrata, in provincia di Pistoia, nella pasticceria di Francesco Faccendi. La proposta parte da bacche rosse, fresche e acidule, e si completa con note floreali, per bilanciare la componente grassa del dolce senza coprirne le sfumature. Il dessert "Tantaroba by Faccendi" nasce da un ricordo personale: la ninna nanna che la madre di Faccendi gli cantava prima di dormire, ripetendo gli ingredienti del ciambellone preparato in casa. Da quella memoria il pasticcere ha ricavato una composizione contemporanea, che riprende aromi familiari e ingredienti del territorio.

Il Tea Master Albino Ferri (a destra) con il pasticciere Francesco Faccendi

Dalla peschina al vermouth, gli ingredienti della Toscana

Il dessert si sviluppa attraverso consistenze e sapori differenti. La peschina, dolce della tradizione pratese, viene inzuppata con un vermouth dalle note agrumate, mentre i semi di anice richiamano gli aromi del ciambellone d’infanzia. La chantilly, preparata con crema pasticcera e panna, riprende il dialogo con l’anice e la vaniglia.

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A completare il piatto ci sono le olive di cioccolato, una firma di Faccendi realizzata con pistacchio caramellato, zenzero e sale. La ganache al cioccolato introduce un’altra combinazione: il limone toscano marinato e il sedano croccante, pensati per aggiungere rispettivamente una componente agrumata e una nota vegetale. La composizione lavora quindi sul contrasto tra dolcezza, acidità, sapidità e croccantezza. Il riferimento alla tradizione non si traduce nella riproduzione di una ricetta domestica, ma diventa il punto di partenza per un dessert che rielabora ingredienti e ricordi in una forma diversa.

Il dessert "Tantaroba by Faccendi"

L’abbinamento di Albino Ferri: bacche rosse e note floreali

La complessità aromatica del piatto orienta la scelta di Albino Ferri, chiamato a individuare una bevanda capace di accompagnare le diverse componenti senza coprirle. La sua proposta parte dalle bacche rosse, selezionate per la freschezza e l’acidità, utili a bilanciare la parte grassa del dessert.

Il tè proposto in abbinamento dal Tea Master Albino Ferri

A questa base Ferri affianca una componente floreale, con l’obiettivo di rendere l’insieme più armonico e di accompagnare le sfumature del cioccolato, degli agrumi e delle spezie. L’abbinamento segue così la stessa logica del piatto: trovare un equilibrio tra intensità, freschezza e dolcezza.