Dopo l'esperienza a Lucca Comics & Games dedicata agli abbinamenti tra tè caldo e dolci tradizionali, il viaggio di inTÉrcronia fa tappa nelle Langhe in occasione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. Guidata da Albin, Kamelya partecipa al simposio "Dal Tartufo al beverage" per esplorare le connessioni tra il pregiato tubero e le bevande di qualità. Superata la teorica (e soporifera) sessione di convegno, la ragazza si tuffa nelle degustazioni d'alta cucina, dove spicca il connubio tra tartufo e spuma d'uovo aromatizzata al tè. A sorpresa, durante gli assaggi Kamelya si imbatte in un uomo del tutto identico al suo mentore olografico, ma decisamente più giovane. Un enigmatico sosia che lascia aperti nuovi interrogativi per il prossimo capitolo..

InTÉrcronia è la rubrica a fumetti nata dalla collaborazione tra Accademia Ferri e Munchausen Factory, in collaborazione con Italia a Tavola, pensata per raccontare il mondo del tè, delle infusioni e del beverage professionale Horeca in una chiave del tutto inedita e avvincente. Attraverso le avventure della viaggiatrice temporale Kamelya e del suo assistente virtuale/olografico Albin, un’Intelligenza Artificiale esperta di enogastronomia, esploreremo diverse epoche ed episodi legati alla cultura dell'accoglienza, alle tecniche di estrazione, al servizio e ai segreti dei prodotti d'eccellenza.L'obiettivo di Intèrcronia è unire la cultura e la formazione professionale Horeca allo storytelling visivo, offrendo spunti di riflessione pratici e curiosità sul valore dell'artigianalità, della qualità e della corretta preparazione.