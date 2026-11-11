Non la solita idea regalo: a Natale il caviale arriva in box da degustazione

Il caviale non aspetta le feste per arrivare in tavola. Si può aprire una latta durante una cena tra amici, servirlo sui blinis per un aperitivo o scegliere un piatto in cui sia protagonista. Natale e Capodanno offrono nuove occasioni per condividerlo, anche con chi lo assaggia per la prima volta. È pensando a questi momenti che Cru Caviar presenta due Limited Edition di caviale siberiano: Greetings Edition, dedicata al Natale, e 2027 Edition, per accogliere il nuovo anno.

Le due Limited Edition di Cru Caviar: Greetings Edition e 2027 Edition

Il caviale delle due edizioni è fresco, di nuova produzione, con un gusto intenso e note iodate. Le uova hanno un colore grigio con sfumature nocciola. Cambia l’occasione a cui è dedicata la confezione: la Vigilia e il pranzo di Natale per Greetings Edition, il cenone e il primo brindisi dell’anno per 2027 Edition.

Come servire il caviale: dai blinis allo spaghettone dello chef

Il modo più semplice di servirlo è sui blinis, lasciando spazio al gusto e alla consistenza delle uova. In cucina, invece, può diventare il punto di partenza per costruire abbinamenti e lavorare su consistenze diverse, come nella proposta di Francesco Antonio Di Mauro, chef de Le Lampare al Fortino di Trani.

Francesco Antonio Di Mauro, chef de Le Lampare al Fortino di Trani

Nato a Napoli, con un percorso professionale fra Italia, Francia, Danimarca e Spagna, Di Mauro propone uno spaghettone affumicato con scampo marinato al tosazu, vaniglia e caviale Asetra in tre consistenze: fresco, croccante e bottarga di sigaro di caviale. La pasta viene mantecata con burro affumicato, olio alla vaniglia e una marinata giapponese, quindi accompagnata da una tartare di scampo marinato al tosazu. Il piatto viene completato davanti all’ospite con una quenelle di Asetra fresco, un cucchiaino di caviale croccante e una grattugiata di bottarga di caviale.

Spaghettone affumicato con scampo marinato al tosazu, vaniglia e caviale Asetra in tre consistenze: fresco, croccante e bottarga di sigaro di caviale

Il caviale entra così nel piatto in tre forme, ciascuna con una consistenza distinta. Nella sua cucina, Di Mauro predilige un servizio del caviale il più possibile al naturale, per valorizzarne sapidità e consistenza, ma ne esplora anche gli abbinamenti con carne e pesce. La scelta dell’Asetra nasce dal suo equilibrio fra note nocciolate e una sapidità delicata, che permette di accostarlo a ingredienti diversi.

Caviale per le feste: panettone e Gift Box da degustazione

Tra le proposte per le feste c’è anche il panettone dolce con caviale croccante. Il tocco salato sulla glassa accompagna la dolcezza del panettone, pensato per concludere il pranzo di Natale o da condividere al momento del dessert. Per chi desidera regalare il caviale, Cru Caviar propone anche un percorso di degustazione.

La gift box Ultimate accosta i caviali Asetra, Special Reserve e Beluga

La Gift Box Connoisseur riunisce Asetra, Royal e Classic; la Ultimate accosta Asetra, Special Reserve e Beluga. Ogni box comprende una chiavetta per aprire le lattine e due cucchiaini in madreperla. Assaggiare le diverse qualità una dopo l’altra permette di scoprirne le sfumature e confrontare le proprie preferenze.

Confezioni regalo CRU Caviar e acquisto online per Natale

Anche le confezioni cambiano veste. Scatole regalo, buste termiche, shopper e mattonelle di ghiaccio adottano i colori bianco e rosso del marchio. Le nuove etichette hanno finiture oro e argento e alette rosse: un insieme pensato per rendere riconoscibili i prodotti, dalla scelta nello shop fino alla consegna del regalo. Con l’acquisto del caviale è inoltre confermata la possibilità di ricevere i blinis in omaggio.

Le gift box festive proposte da Cru Caviar