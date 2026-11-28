Per me il Natale non comincia il 24 dicembre. Comincia molto prima, quando in cucina torna l’odore dell’olio caldo, della farina, del vincotto. Comincia quando mia madre, mia nonna, le donne di casa iniziano a impastare senza fretta, come se il tempo si fermasse. Perché nel Salento il Natale non è una festa. È un ritorno. Io sono nato a Nardò (Le), lavoro alla Masseria Stellato e la mia cucina è quella che definisco sempre cucina d’autore pugliese, tra tradizione e innovazione. Ma a Natale, lo confesso, l’innovazione si fa da parte. Prima viene la memoria.

Un angolo della sala del ristorante della Masseria Stellato durante le Feste natalizie

Il Natale è la tavola che non finisce mai

Nel Salento la Vigilia è magra, ma non è mai povera. È il trionfo del mare e della terra: baccalà fritto, polpo, verdure, legumi, pane fatto in casa. E poi le pittule, che da noi, a Nardò, molti chiamano anche pettole. Sono solo acqua, farina, lievito e sale, fritte in olio bollente fino a diventare dorate e vuote dentro. Eppure, in quella semplicità, c’è tutto. Le pittule sono la Vigilia stessa: si mangiano in piedi, in cucina, rubandole dalla ciotola mentre ancora scottano. Sono la prova che in Salento la felicità non ha bisogno di ingredienti costosi. È una tradizione che ancora oggi, la Vigilia, si ripete in garage, patii e cucine di tutto il Salento, con le nonne che friggono l’impasto raccontando la ricetta in dialetto. E nei commenti, sotto quei video, non si parla di tecnica. Si parla di mamme. Di lacrime. Di ricordi.

Le pittule sono una delle preparazioni simbolo della Vigilia di Natale nel Salento

I dolci: cartellate, purceddhruzzi e mani che lavorano insieme

Poi arrivano i dolci. Le cartellate, le nostre carteddhrate: nastri sottili di pasta con olio, vino bianco e farina, pizzicati, arrotolati a rosa, fritti e poi tuffati nel vincotto o nel miele. Ogni rosa è diversa, perché ogni mano è diversa.

Le cartellate sono nastri di pasta arrotolati a rosa, fritti e immersi nel vincotto

E i purceddhruzzi, piccoli, croccanti, profumati di miele e cannella. A Natale, in Salento, non si comprano i dolci. Si fanno. In tre giorni, in comunità, come accade ancora nei centri e nelle case dove le donne impastano insieme cartellate e pettole, ridono, si aiutano e alla fine mettono tutto in tavola con orgoglio. Per me, chef, è la lezione più grande: la tecnica si impara, ma il gesto si eredita.

Wikipedia I purceddhruzzi sono piccoli dolci fritti della tradizione salentina, profumati di miele e cannella

Il mio Natale da chef: cucinare è prendersi cura

C’è un Natale che non dimenticherò mai: il progetto “Xmas Food” a Nardò, il 19 e 20 dicembre 2024, dove ho cucinato insieme a ragazzi con disabilità al Centro Armonia. Lì ho capito davvero cosa significa il Natale salentino. Non è il piatto perfetto. È stare insieme. È dare a chi ha meno la stessa dignità che diamo a un tavolo di festa. È insegnare che impastare è un atto d’amore, non solo di cucina. Da allora, ogni volta che a dicembre faccio formazione dove insegniamo a impastare, a pesare, a formare dolci, penso che stiamo facendo la stessa cosa: tramandare.

La mia idea di Natale, oggi

Se dovessi riassumere come vedo io il Natale nel Salento, direi così: È lentezza. Si impasta il giorno prima, si frigge la Vigilia, si mangia con calma il 25. Niente fretta. È casa. Non importa dove hai viaggiato, dove hai lavorato, quanti ristoranti hai visto. A Natale torni. E torni bambino. È condivisione. La tavola salentina non è mai per due. È per dieci, venti, trenta. E c’è sempre un posto in più. È identità. Pittule o pettole, cartellate o carteddhrate: cambia il nome da paese a paese, da Nardò a Galatone a Lecce. Ma il significato non cambia: siamo noi.

Il Natale salentino è un momento di condivisione, appartenenza e riscoperta delle tradizioni familiari