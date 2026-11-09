Da un motorino a 26 milioni di fatturato: la scalata di Giuliano Martinelli nel tartufo

La sera in cui Carlo Cracco accende i fornelli in Galleria a Milano, il tartufo diventa il filo che riconduce a un altro paesaggio: i boschi di Pietralunga, nell’Alta Umbria, vicino al confine con le Marche. È qui che Giuliano Martinelli ha costruito Giuliano Tartufi, partendo dalle prime ricerche con un cane, un motorino e un vanghino. La cena dei giorni scorsi prosegue il percorso di collaborazione e di rinnovamento dell’immagine aziendale presentato a Tuttofood, dove Cracco aveva già tenuto uno show cooking nello stand dell’impresa umbra.

Giuliano Martinelli con la famiglia alla serata

Dalla fiera alla Galleria, il contesto cambia, ma il protagonista resta un prodotto che nasce nella terra e richiede conoscenza, pazienza e rispetto delle stagioni. Per Martinelli, questa serata non rappresenta una distanza dalle origini. «Questo lavoro è la mia vita», ha detto presentando il nuovo percorso dell’azienda. «Sono lo stesso di quarant’anni fa e ancora oggi mi considero fortunato di svolgere quello che per me è il mestiere più bello del mondo». Anche Cracco riconduce la collaborazione al lavoro sulla materia prima: «Quando si lavorano le materie prime si impara a conoscerle, valorizzarle e rispettare chi le porta sulle nostre tavole». Il tartufo, nelle sue parole, è «un patrimonio culturale e territoriale da raccontare e preservare».

La cena da Carlo Cracco La cena in Galleria a Milano al ristorante di Carlo Cracco è stata un esempio di come il tartufo, bianco o nero che sia, può valorizzare dei piatti più classici come quelli più innovativi. La mano di una grande cuoco è sempre fondamentale, ma un tartufo giusto garantisce la differenza in più. E così l’abbinamento Cracco-Giuliano tartufi non poteva che essere un successo. Il menu, accompagnato dai vini Fiammarossa 2022 e Colle Giove 2022 della famiglia Cracco (azienda Rosa Fanti), prevedeva un “Uovo soffice (un must per lo chef vicentino), crema di mais, valerianella, pop corn e tartufo bianco”, per passare ad una piatto vincente in assoluto come il “Risotto mantecato alla parmigiana, sugo di vitello, polline e tartufo bianco”. Col secondo un accostamento per alcuni insolito, ma decisamente riuscito, come il “Salmerinio in crosta alle bietole e tartufo nero”. E sempre col “nero” il dessert, la “Nuvola di ricotta e pistacchio e datteri”.

Dal primo cane all’azienda: la svolta di Martinelli

La storia comincia nel 1981. Martinelli lavora in una fabbrica di videogiochi e inizia a occuparsi di tartufo fresco. La curiosità per chi lo cerca diventa voglia di provare: chiede al nonno di poter portare con sé il cane e comincia a frequentare i boschi. Alle prime uscite seguono la raccolta, i rapporti con altri tartufai e la commercializzazione del prodotto. «La mia avventura è iniziata quarant’anni fa, quando un po’ per gioco, un po’ per destino, ho scoperto il mondo dei tartufi e fin da subito dentro di me è nata una grandissima passione - racconta Martinelli - Piccoli passi, sempre nella stessa direzione, senza mai voltarmi indietro: così sono diventato un cavatore esperto».

Giuliano Martinelli

Nel 1991 fonda Giuliano Tartufi a Pietralunga e avvia le prime conserve, affiancando alla vendita del fresco una linea di prodotti trasformati. È il passaggio che allarga il mercato: il tartufo può entrare nelle cucine anche oltre la disponibilità stagionale, con preparazioni utilizzabili durante tutto l’anno. In questo sviluppo conta il rapporto con la ristorazione, italiana e internazionale. La conoscenza del prodotto maturata nei boschi si traduce nella capacità di selezionarlo e di proporre soluzioni diverse per le esigenze delle cucine professionali.

Pietralunga, dove il tartufo è un mestiere

Pietralunga spiega molto del percorso di Martinelli. Il borgo umbro lega una parte della propria identità al tartufo e alla comunità di persone che lo cerca, lo seleziona e lo commercializza. «Qui non facciamo vino né olio, qui il tartufo è la nostra storia e tradizione, e vogliamo raccontarlo al mondo», ha detto Martinelli durante la Mostra Mercato del tartufo bianco e della patata di Pietralunga.

Un esemplare di tartufo bianco appena cavato dal terreno: la materia prima fresca al centro dell'esperienza gastronomica e della selezione aziendale

Il centro del suo ragionamento è il ruolo dei cavatori. Conoscere un bosco significa saperne leggere suoli, stagioni e cambiamenti, oltre a rispettare le regole della raccolta. «Pietralunga ha una doppia ricchezza: il tartufo e i tartufai, che sono i veri custodi del bosco». È da questa rete di competenze che parte la filiera. La trasformazione industriale viene dopo, ma continua a dipendere dalla disponibilità e dalla qualità della materia prima.

Un’impresa da 26 milioni, con il 70% dei ricavi all’estero

Oggi Giuliano Tartufi seleziona, trasforma e distribuisce tartufo fresco, conserve, salse e specialità destinate alla ristorazione e alla grande distribuzione. Secondo i dati aziendali, il fatturato 2025 ha raggiunto 26 milioni di euro, in crescita del 20%, con il 70% dei ricavi proveniente dall’estero. L’azienda è presente in oltre 90 Paesi, conta più di 60 collaboratori e una rete di oltre 100 tartufai, con acquisti superiori alle 50 tonnellate di tartufo all’anno. La produzione comprende circa sei milioni di prodotti conservati. La trasformazione permette di valorizzare anche tartufi o parti di tartufo che, pur mantenendo caratteristiche adatte alle preparazioni, non hanno l’aspetto richiesto per la vendita del fresco. Un modo per utilizzare più a fondo la materia prima e ampliare le occasioni di consumo.

Giuliano Tartufi in numeri Fondazione 1991, a Pietralunga Fatturato 2025 26 milioni di euro, +20% Export 70% del fatturato Presenza internazionale Oltre 90 Paesi Collaboratori Oltre 60 Rete di tartufai Oltre 100 Tartufo acquistato Oltre 50 tonnellate l’anno Prodotti conservati Circa 6 milioni Certificazioni IFS e BRC

Giuliano Tartufi in numeri Fondazione 1991, a Pietralunga Fatturato 2025 26 milioni di euro, +20% Export 70% del fatturato Presenza internazionale Oltre 90 Paesi Collaboratori Oltre 60 Rete di tartufai Oltre 100 Tartufo acquistato Oltre 50 tonnellate l’anno Prodotti conservati Circa 6 milioni Certificazioni IFS e BRC

Origine e stagionalità: come si sceglie il tartufo

La crescita internazionale porta con sé anche il tema della provenienza. Martinelli parla apertamente di una rete di selezione che comprende acquisti fuori dall’Italia, pur indicando nella produzione nazionale il riferimento principale dell’azienda, dal bianco pregiato alle diverse varietà di nero, compreso l’uncinato umbro. «L’Italia è il più grande produttore di tartufi», sostiene. Nella sua lettura, gli approvvigionamenti dagli altri Paesi europei restano una componente marginale rispetto a quelli italiani.

Giuliano Martinelli alle prese con la valutazione di un tartufo fresco, punto di partenza di tutta la filiera produttiva dell'azienda di Pietralunga

La disponibilità, però, cambia con le stagioni. A proposito del bianco, Martinelli descrive un avvio autunnale sotto le aspettative e guarda alle settimane successive per capire l’evoluzione della raccolta. Il periodo tra ottobre e dicembre è quello centrale, ma quantità e qualità dipendono dalle condizioni dei territori. Anche i prezzi risentono di questa variabilità: per il bianco di qualità Martinelli indica quotazioni che possono arrivare intorno ai 7 euro al grammo, con differenze legate alle caratteristiche del prodotto e all’andamento del mercato.

Dal fresco alle salse, il tartufo entra nella cucina quotidiana

Accanto al fresco, le preparazioni conservate hanno consentito all’azienda di raggiungere cucine e consumatori con abitudini diverse. È in questo segmento che si inserisce la Salsa con Tartufo Bianco Giuliano Tartufi, che abbina il Tuber magnatum Pico a funghi e olive verdi. L’obiettivo è rendere più semplice l’impiego del tartufo nelle preparazioni quotidiane: dalla bruschetta al risotto, dalla pasta alla pizza. Un prodotto con caratteristiche e utilizzi propri, che amplia le occasioni di consumo e affianca l’esperienza del fresco.

La Salsa con Tartufo Bianco Formato: vasetto da 80 grammi. Caratteristiche: senza glutine e vegetariana. Prezzo consigliato: a partire da 15 euro. Utilizzo suggerito dall’azienda: 15-20 grammi a porzione, da scaldare brevemente in padella prima di mantecare o guarnire.

Coltivazioni e accordi decennali per il futuro della filiera

La disponibilità della materia prima è una delle questioni decisive per chi lavora il tartufo. Dal 2006 Giuliano Tartufi investe anche nella coltivazione, con attività oggi estese a circa 18 ettari e un progetto che impiega terreno, piante e spore di origine umbra. L’obiettivo dichiarato è sostenere la produzione locale e affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici, che incidono sugli habitat e sull’andamento delle raccolte.

La sede di Giuliano Tartufi a Pietralunga, polo produttivo da cui partono le spedizioni dirette in oltre 90 Paesi

Alla continuità degli approvvigionamenti guarda anche “Fidanzati per 10 anni”, il progetto sviluppato con la Regione Umbria che, secondo quanto illustrato dall’azienda, garantisce per un decennio l’acquisto del raccolto dei produttori aderenti. Per chi produce significa poter contare su una prospettiva commerciale più stabile; per chi trasforma, costruire rapporti duraturi con la propria rete. È uno dei passaggi più concreti del modello di Martinelli: la crescita dell’impresa dipende anche dalla possibilità di dare continuità economica a chi lavora all’origine della filiera.

«Il vero segreto è il cane»: il legame che guida la cerca

Quando il racconto torna alla cerca, Martinelli lascia subito spazio ai cani. «Il vero segreto è il cane: il merito - racconta con convinzione - è quasi tutto suo. È lui che sente il tartufo nascosto nella terra, il tartufaio deve solo imparare a capirlo. I miei cani e il vanghino sono stati i compagni di viaggio di tutta una vita, e da loro ho imparato il rispetto, la pazienza e la perseveranza». Nel rapporto descritto dall’azienda, l’addestramento si costruisce con il gioco, la pazienza e i rinforzi positivi. La capacità del cavatore sta anche nell’ascoltare l’animale, riconoscerne i segnali e lavorare insieme nel bosco.

Giuliano Martinelli durante la cerca nei boschi dell’Alta Umbria: un’attività legata alla conoscenza del territorio e all'intesa con il proprio cane

L’attenzione agli animali si estende al sostegno all’ENPA e ai rifugi del territorio, con iniziative per le adozioni consapevoli e contro l’abbandono e il vagantismo. Per questo impegno Elisa Ioni, Chief Commercial Officer di Giuliano Tartufi, ha ricevuto il premio “Solidarietà e Azione Volontaria” alla prima edizione degli ENPA Awards.

La cerca del tartufo, patrimonio Unesco La “Cerca e cavatura del tartufo in Italia” è stata riconosciuta nel 2021 Patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’Unesco. Al centro ci sono conoscenze e pratiche tramandate nelle comunità locali, il rapporto tra cavatore e cane e la conoscenza degli ambienti naturali.

La cerca del tartufo, patrimonio Unesco La “Cerca e cavatura del tartufo in Italia” è stata riconosciuta nel 2021 Patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’Unesco. Al centro ci sono conoscenze e pratiche tramandate nelle comunità locali, il rapporto tra cavatore e cane e la conoscenza degli ambienti naturali.

La Bottega del Tartufo, da Perugia a oltre 40 negozi

Alla produzione si affianca la distribuzione attraverso negozi specializzati. La Bottega del Tartufo nasce nel 2014, su iniziativa dei fratelli Filippo e Luca Fumanti e del padre Giuseppe, con un primo punto vendita a Perugia. L’idea è avvicinare il tartufo a un pubblico più ampio, portandolo nei centri urbani e nelle città turistiche. Nel rapporto con la famiglia Fumanti, Giuliano Tartufi mette a disposizione produzione, logistica, certificazioni e struttura industriale, mentre la famiglia sviluppa l’identità commerciale e la scelta delle location.

L’interno di uno dei punti vendita della rete “La Bottega del Tartufo”, nata per avvicinare i prodotti al pubblico urbano e ai turisti

«Quando ho incontrato Giuseppe e i suoi figli ho visto la stessa determinazione e la stessa voglia di fare con cui ho iniziato io quarant’anni fa - ha spiegato in passato Martinelli - Il nostro ruolo non è stato quello di assorbire o imporre regole rigide, ma di fare da scudo e da acceleratore». In poco più di dieci anni la rete ha superato i 40 punti vendita, con presenze nelle città d’arte italiane, da Firenze a Roma, da Venezia a Matera, e in piazze europee come Praga, Lisbona e Stoccarda. Un canale che affianca ristorazione e grande distribuzione e mette il prodotto a contatto diretto con il consumatore.

Il nuovo marchio e l’alleanza con Carlo Cracco

Il rinnovamento del marchio presentato a Tuttofood accompagna questa crescita. L’obiettivo è rendere riconoscibile sui mercati internazionali un’azienda che continua a legare la propria identità a Pietralunga. Per Martinelli il cambiamento ha richiesto tempo: «È un progetto maturato negli anni. All’inizio ero molto legato alla vecchia immagine».

La sala del ristorante di Carlo Cracco a Milano pronta ad accogliere gli ospiti per la cena evento dedicata ai prodotti di Giuliano Tartufi

La collaborazione con Cracco si inserisce in questo percorso e rafforza il dialogo con la ristorazione. Il compito del cuoco, nella visione di Martinelli, comincia dalla conoscenza delle differenze tra i tartufi: stagioni, profumi e caratteristiche richiedono impieghi e abbinamenti diversi. «È nostro dovere suggerire ai ristoratori di trattare il tartufo con il rispetto che merita, utilizzando sempre guanti bianchi, perché il tartufo è un gesto d’amore, di pace e di legame autentico con la nostra terra», ha detto Martinelli.

Uovo soffice, crema di mais, valerianella, pop corn e tartufo bianco Risotto mantecato alla parmigiana, sugo di vitello, polline e tartufo bianco Salmerinio in crosta alle bietole e tartufo nero ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Uovo soffice, crema di mais, valerianella, pop corn e tartufo bianco Risotto mantecato alla parmigiana, sugo di vitello, polline e tartufo bianco Salmerinio in crosta alle bietole e tartufo nero