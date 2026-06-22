Dalla filiera ai mix pronti: il modello Faridea per l'arte bianca moderna

Nel bakery professionale contemporaneo, il tema non è più soltanto semplificare. Oggi il professionista deve garantire continuità di risultato, organizzare produzioni sempre più diversificate e ottimizzare tempi e processi, mantenendo standard qualitativi elevati e senza rinunciare alla propria identità.

La gamma Faridea di Agugiaro & Figna Molini: mix e ingredienti tecnici sviluppati per il bakery professionale

È in questo contesto che nasce Faridea, il brand di Agugiaro & Figna Molini per panifici, pasticcerie, laboratori strutturati, ristorazione e hotellerie. Un progetto che entra nel mercato con un posizionamento preciso: sviluppare miscele e ingredienti tecnici a partire dalla produzione interna delle farine, valorizzando la competenza molitoria e il controllo diretto della filiera e della materia prima come elementi distintivi.

Faridea valorizza le materie prime con formulazioni equilibrate

Faridea è infatti il brand di un Molino con sei secoli di storia e otto generazioni di esperienza. Una differenza sostanziale, perché quando la farina di partenza è già tecnicamente performante e coerente con l’applicazione finale, ogni ingrediente può esprimere al meglio la propria funzione, integrandosi in modo naturale ed equilibrato all’interno della miscela. Il risultato è un sistema solido e armonico, progettato per garantire affidabilità, stabilità, versatilità e continuità di risultato.

Dolce Mix Faridea: soluzioni per grandi lievitati e prodotti da ricorrenza come il Plumcake Pistacchio e Cioccolato (foto: Lonati Fotografia ) 1/3 Pane Mix Faridea: pani regionali e grandi classici lo Sfincione (foto: Lonati Fotografia ) 2/3 Multi Mix Faridea: versatilità tra dolce e salato con prodotti come la Puccia (foto: Lonati Fotografia) 3/3 Previous Next

In un mercato sempre più orientato alla qualità autentica e alla trasparenza degli ingredienti, Faridea punta inoltre su formulazioni equilibrate ed etichette corte, riducendo il ricorso ad additivi e correttori grazie alla qualità della base farinacea e alla naturale funzione sinergica degli ingredienti. Un approccio che nasce da una visione chiara: se vuoi un prodotto eccellente, devi partire dalla materia prima di qualità.

La gamma Faridea

La gamma Faridea propone tre famiglie di miscele:

Pane Mix

Pani regionali e “must have”, prodotti rustici, morbidi e ad alta idratazione, fino alla pizza in teglia e alla focaccia da banco.

Pani regionali e “must have”, prodotti rustici, morbidi e ad alta idratazione, fino alla pizza in teglia e alla focaccia da banco. Dolce Mix

Dalla biscotteria ai grandi lievitati da ricorrenza, con soluzioni sviluppate per garantire continuità, performance e qualità costante.

Dalla biscotteria ai grandi lievitati da ricorrenza, con soluzioni sviluppate per garantire continuità, performance e qualità costante. Multi Mix

Ideale per preparazioni dolci e salate, panificati e prodotti di pasticceria da forno caratterizzati da cereali, semi e lavorazioni multifunzione.

Completano l’offerta ingredienti tecnici e coadiuvanti professionali progettati per ottimizzare performance, sviluppo e conservazione del prodotto finale, mantenendo semplicità gestionale e qualità costante.

Tecnologia, automazione e ricerca applicata

A supportare il progetto, l'entrata a pieno regime del nuovo stabilimento di Collecchio, polo produttivo tra i più avanzati al mondo: «Negli ultimi 25 anni - afferma Claudio Tosano, Responsabile commerciale Faridea - abbiamo investito in impianti avanzati, automazioni, sistemi di controllo e ricerca applicata, progettati per coniugare elevata capacità, precisione e massima flessibilità. La produzione avviene interamente in linea, con la possibilità di realizzare formati da 0,5kg fino a Big Bag e Silos. Questo asset strategico ci permette inoltre di sviluppare e riprodurre con rapidità e assoluta affidabilità miscele, nuclei ailor-made e soluzioni private label, rispondendo in modo personalizzato alle richieste specifiche anche dei clienti più strutturati».

Lo stabilimento di Collecchio: tecnologia, automazione e controllo al servizio della produzione dei mix Faridea

A guidare questo sviluppo è anche il lavoro dei due Centri di Ricerca e Innovazione Prodotto di Agugiaro & Figna Molini, dove competenza molitoria, ricerca tecnica e conoscenza applicativa collaborano per sviluppare soluzioni affidabili, versatili e coerenti con le reali esigenze del bakery contemporaneo.

Perché oggi il professionista ha bisogno non solo di ingredienti, ma di partner capaci di garantire continuità di risultato, supporto tecnico e qualità costante nel tempo. È questa la visione che dà forma a Faridea: un sistema costruito a partire dalla farina, pensato per accompagnare ogni laboratorio con solidità, flessibilità produttiva e una naturale vocazione alla qualità.