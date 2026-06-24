Sammontana e Bindi compiono 80 anni: la sfida ora è conquistare il Nord America

Nel 2026 Sammontana Italia celebra un doppio anniversario che segna un traguardo simbolico per il gusto italiano: gli ottant’anni di Sammontana Gelati all’Italiana e di Bindi dessert, entrambi nati nel 1946. Un percorso industriale che parte da due realtà familiari e artigianali e si sviluppa fino alla costruzione di un gruppo agroalimentare integrato, oggi protagonista nei mercati internazionali del gelato, della pasticceria e della bakery. Il progetto industriale attuale unisce marchi storici italiani e nuove acquisizioni internazionali, con una strategia orientata alla crescita estera con particolare interesse a Stati Uniti e Nord America, oltre che alla valorizzazione delle identità originali.

Da sinistra, Leonardo Bagnoli, Sibilla Bagnoli, Marco Bagnoli, Alessandro Angelon e Lorenzo Bagnoli

Sammontana e Bindi: due storie italiane dal 1946

La storia di Sammontana nasce a Empoli nel 1946, quando Romeo Bagnoli acquista un bar-latteria. Da quell’attività prende forma un percorso imprenditoriale che coinvolge i figli Renzo, Sergio e Loriano, impegnati nello sviluppo della produzione di gelato. L’obiettivo è trasformare una realtà locale in un’azienda capace di competere nel nascente mercato industriale del gelato, mantenendo qualità delle materie prime e attenzione artigianale. Nello stesso anno, a Milano, nasce la storia di Bindi, quando la famiglia Bindi apre una pasticceria destinata a diventare un punto di riferimento per il mondo della pasticceria da ristorazione, reinterpretando le ricette dolciarie italiane con un approccio orientato all’eleganza e alla distribuzione professionale.

Il celebre Profitterol di Romano Bindi

Come sottolineato da Marco Bagnoli, presidente di Sammontana Italia: «Entrambe le storie nascono nel dopoguerra di un Paese che si ricostruisce e che, attraverso il cibo, cerca continuità con la propria cultura. Il gelato e il dessert all’italiana - artigianali nelle origini, capaci di scalare l’industria senza perdere l’anima - entrano nell’immaginario collettivo di intere generazioni. È un’eredità che il Gruppo porta con sé nei mercati internazionali come distintiva e vantaggio competitivo strutturale».

Crescita del gruppo e strategia di internazionalizzazione

Il Gruppo Sammontana Italia si è evoluto in una piattaforma industriale che integra diverse realtà del food italiano: gelato industriale, dessert, pasticceria surgelata dolce e salata e prodotti per colazione e bakery. Un modello che consente di coprire diversi momenti di consumo e ridurre la stagionalità tipica del comparto gelati. La strategia attuale si basa su una crescita per aggregazione, mantenendo l’identità dei singoli marchi e valorizzandone la storia. Ne fanno parte, oltre a Sammontana e Bindi, brand come Tre Marie, Il Pasticcere, Forno d’Asolo, La Rocca Creative Cakes, Bonchef, Mongelo, Gelpat e La Donatella.

Come spiegato da Leonardo Bagnoli, presidente di Sammontana Holding: «Il prossimo capitolo si gioca sull’internazionalizzazione. La sfida è portare il saper fare all’italiana nell’industria dolciaria - dal gelato alla colazione dolce e salata, ai dessert fine pasto - in mercati dove l’autenticità dell’origine, la qualità certificata e la tradizione rappresentano un vantaggio competitivo che nessun concorrente può replicare nel breve periodo. Ottant’anni di Sammontana e Bindi sono un bilancio e una prospettiva. Mio padre Loriano e i suoi fratelli Renzo e Sergio hanno avuto il coraggio di trasformare una piccola latteria di Empoli in un’azienda capace di competere sul mercato nazionale del gelato industriale. Noi abbiamo avuto il coraggio di fare un passo ulteriore: aggregare marchi italiani storici, aprire ai mercati internazionali, costruire una piattaforma industriale all’altezza delle ambizioni. Tutto questo coinvolgendo un partner finanziario come Investindustrial che condivide i nostri obiettivi: generare crescita attraverso lo sviluppo della presenza all’estero, anche mediante acquisizioni, e continuare a portare il meglio del gusto italiano nel mondo. Continuiamo a essere un’azienda familiare e vogliamo tramandarla alle generazioni future».

Numeri e prodotti iconici del gelato italiano

Dal 1946, Sammontana Gelati all’Italiana ha prodotto oltre 1,5 miliardi di chilogrammi di gelato e più di 500 milioni di Barattolini, un formato nato nel 1955 e diventato simbolo del consumo domestico. Il Barattolino, ispirato ai contenitori professionali da gelateria, ha introdotto un nuovo modo di vivere il gelato in casa.

Il celebre Barattolino Sammontana, uno dei prodotti più iconici del gelato italiano

Oggi il prodotto è disponibile in 17 varianti, dai gusti storici come crema e croccantino fino a combinazioni più recenti. La produzione annua raggiunge circa 59 milioni di chilogrammi di gelato. Accanto ai prodotti storici si sono sviluppate linee innovative come Amando, gelato a base vegetale lanciato nel 2017, e Gruvi, stecco pensato per un consumo contemporaneo e veloce.

Sammontana Italia tra industria, sostenibilità e mercati globali

Oggi Sammontana Italia è un gruppo industriale strutturato su tre aree di business che rappresentano ciascuna circa un terzo dei ricavi: gelati, dessert e bakery. L’organizzazione consente di operare sia nella grande distribuzione sia nel canale Horeca, mantenendo equilibrio tra mercati nazionali e internazionali. Nel 2025 il gruppo ha superato i 900 milioni di euro di fatturato, con 9 stabilimenti produttivi tra Italia, Francia, Stati Uniti e Canada, e oltre 2.400 dipendenti. Il 76% della forza lavoro è concentrata in Italia.

Il modello industriale valorizza la diversità dei marchi senza omologazione, mantenendo ricette e identità originali all’interno di una piattaforma condivisa. L’azienda è oggi Società Benefit e sta completando il percorso di certificazione B Corp, con un impegno strutturale su sostenibilità, persone e responsabilità d’impresa.

Espansione internazionale e crescita nei mercati premium

La traiettoria di crescita del gruppo è sempre più orientata ai mercati esteri. Attualmente il 25% dei ricavi proviene dall’estero, con una forte presenza in Europa, in particolare in Germania, Svizzera, Francia, Olanda e Polonia.

Il Gruppo Sammontana guarda con grande attenzione ai mercati esteri, soprattutto al Nord America

Secondo Alessandro Angelon, Amministratore Delegato del gruppo Sammontana Italia: «Il mercato prioritario per lo sviluppo futuro è sicuramente il Nord America. La strategia complessiva ci vede protagonisti nelle tre categorie sweet pastry, dessert e gelato, nelle quali siamo certi che il saper fare italiano potrà fare la differenza soprattutto nei segmenti premium. Ne è una testimonianza la partenza del lancio del gelato negli Stati Uniti, che ha ottenuto fin da subito un’ottima accettazione raggiungendo già dall’inizio della prima stagione oltre 3.000 punti vendita retail destinati a crescere rapidamente. Ma guardando al futuro è importante rivolgere un pensiero e un ringraziamento a coloro che in tutti questi anni hanno contribuito alla crescita di Sammontana, di Bindi e alla nascita del nuovo gruppo. Tutto quello che abbiamo oggi è frutto di dedizione, intelligenza e di una passione instancabile, la stessa che anima oggi il management e tutte le persone che stanno lavorando giorno dopo giorno per rendere possibile la realizzazione di questo bellissimo e ambizioso progetto».