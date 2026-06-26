Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 26 giugno 2026  | aggiornato alle 13:36 | 120011 articoli pubblicati

Rational
Unilever Food Solutions
Unilever Food Solutions

radici del cibo

’Nduja, non tutta è uguale: l’origine "dimenticata" del salume piccante calabrese

La ’nduja di Spilinga (Vv) nasce come salume povero calabrese e oggi è diffusa nei menu internazionali. Tra produzione artigianale e versioni industriali, resta centrale il tema dell’origine e della qualità del prodotto

di Piera Genta
 
26 giugno 2026 | 11:00

’Nduja, non tutta è uguale: l’origine "dimenticata" del salume piccante calabrese

La ’nduja di Spilinga (Vv) nasce come salume povero calabrese e oggi è diffusa nei menu internazionali. Tra produzione artigianale e versioni industriali, resta centrale il tema dell’origine e della qualità del prodotto

di Piera Genta
26 giugno 2026 | 11:00
 

Indice

Spilinga è un comune di poco più di mille abitanti nell'entroterra del Vibonese. Per secoli ha prodotto un salume che nessuno fuori dalla Calabria conosceva: un impasto di carne e grasso di maiale, peperone rosso piccante, sale. Consistenza morbida, quasi spalmabile. Si chiamava 'nduja, e fino a non molti anni fa era cibo povero, da contadini, per insaporire le minestre quando il frigorifero era vuoto. Oggi la 'nduja è su tutto. Sulle pizze dei locali alla moda di Londra e New York, negli hamburger gourmet di Milano, nei menu degustazione di cuochi che la usano come "elemento di contrasto".

La 'nduja, un insaccato che viene da Spilinga (Vv), ora diffuso e celebrato in tutto il mondo
La 'nduja, un insaccato che viene da Spilinga (Vv), ora diffuso e celebrato in tutto il mondo

Produzione artigianale della ’nduja di Spilinga

La 'nduja di Spilinga utilizza tagli specifici del maiale: parti grasse, lardo, guancia, frattaglie. Non i tagli nobili. È questa scelta che nasce da necessità economica, non da raffinatezza a darle quella consistenza pastosa e quel bilanciamento tra piccante e untuoso che la distingue da qualsiasi altro salume. La percentuale di peperone deve essere alta, intorno al 30-40% dell'impasto. L'insacco avviene nel budello naturale. La stagionatura è breve: la 'nduja non è pensata per durare mesi, è un prodotto vivo.

La 'nduja di Spilinga utilizza tagli specifici del maiale: parti grasse, lardo, guancia, frattaglie
La 'nduja di Spilinga utilizza tagli specifici del maiale: parti grasse, lardo, guancia, frattaglie

Quello che si trova oggi sui mercati ha poco a che fare con questo schema. Viene prodotto in stabilimenti industriali del Nord Italia o all'estero, con carni di suini non calabresi, percentuali di peperone ridotte per abbassare i costi, additivi per stabilizzare la consistenza. Il risultato ha un colore simile e una certa piccantezza, ma è privo della complessità dell'originale. Non si tratta di frode: il termine 'nduja non è protetto da alcun marchio Igp o Dop europeo, e chiunque può usarlo.

’Nduja di Spilinga, ottenuto il riconoscimento De.Co.

A differenza di altri salumi calabresi, il capocollo, la soppressata, la salsiccia di Calabria, la 'nduja non ha mai ottenuto un riconoscimento europeo che ne tuteli origine e metodo di produzione. Nel 2011 è stato istituito un Consorzio di tutela della 'nduja di Spilinga, che ha ottenuto il riconoscimento De.Co. - denominazione comunale - ma è uno strumento con valore locale, non vincolante sul mercato nazionale e ancor meno su quello internazionale.

I produttori storici di Spilinga, una ventina di artigiani, in buona parte a gestione familiare, continuano a lavorare come hanno sempre fatto: maiali allevati localmente, peperone di Calabria essiccato al sole, metodi tramandati. Producono quantità limitate, vendono in gran parte a privati e turisti. Non hanno i volumi per competere con l'industria, né la visibilità per imporsi sui mercati esteri.

La ’nduja nei ristoranti contemporanei

Eppure ci sono casi in cui la 'nduja, lontana dalla Calabria, riesce a raccontare qualcosa di autentico. A Torino, lo chef calabrese Claudio Lochiatto ha costruito intorno a questo salume uno dei piatti più riconoscibili del suo ristorante, L'Uliveto. Si chiama Gia'ndujotta® - marchio registrato - ed è esattamente quello che il nome promette: un gioco tra il gianduiotto torinese e la 'nduja calabrese.

La Gia'ndujotta®, proposta dallo chef calabrese Claudio Lochiatto al ristorante L'Uliveto di Torino
La Gia'ndujotta®, proposta dallo chef calabrese Claudio Lochiatto al ristorante L'Uliveto di Torino

La forma richiama il celebre cioccolatino, il contenuto lo ribalta: ricotta di bufala e 'nduja dolce, aromatica, senza piccantezza aggressiva. Un antipasto pensato per essere condiviso, che funziona prima ancora che lo si spieghi. Lochiatto usa una 'nduja scelta, non industriale, e si sente. Non è nostalgia calabrese trapiantata al Nord, né folklorismo gastronomico: è una sintesi che ha senso solo se il prodotto di partenza è quello giusto. La domanda vale la pena farla: quando ordinate qualcosa con la 'nduja, sapete da dove viene?

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Spilinga ’nduja Calabria salumi calabresi capocollo soppressata salsiccia di Calabria salume artigianale prodotti tipici gastronomia italianaClaudio Lochiatto
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Caviar Giaveri
Perrier Jouet
Pecorino Romano Dop
Sagna
Caviar Giaveri
Perrier Jouet
Pecorino Romano Dop
Sagna
Consorzio Garda Doc
Delyce

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026