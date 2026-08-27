Da oltre 160 anni Julius Meinl interpreta il caffè come un’esperienza fatta di qualità, cultura e convivialità. Una storia iniziata nel 1862 a Vienna e cresciuta nel tempo fino a diventare un riferimento internazionale per il mondo della caffetteria e dell’hospitality, con una filosofia che mette al centro la cura di ogni dettaglio: dalla selezione del caffè al talento di chi lo prepara.

Julius Meinl interpreta il caffè come un’esperienza fatta di qualità, cultura e convivialità da oltre 160 anni

Da 16 Paesi a Vienna: così si sfidano i migliori baristi Julius Meinl

È in questo spirito che nasce la Julius Meinl Barista Cup, competizione internazionale che celebra i professionisti della caffetteria e la loro capacità di trasformare tecnica e conoscenza in espressione personale.

Stefania Gilardi, vincitrice della finale italiana, sarà in gara al Grand Finale della Barista Cup il 4 settembre a Vienna

Dopo le selezioni nazionali che hanno coinvolto 16 Paesi, il percorso si concluderà nel prestigioso MuseumsQuartier nel cuore di Vienna con la Grand Finale del prossimo 4 settembre, dove i migliori baristi della rete internazionale Julius Meinl si sfideranno per il titolo assoluto nelle prove di Espresso, Cappuccino e Signature Drink, mettendo in luce competenza, precisione e creatività. A rappresentare l’Italia sarà Stefania Gilardi, vincitrice della finale nazionale, che ha conquistato il titolo distinguendosi per tecnica e capacità interpretativa.

Gloriette Gold, il caffè scelto per mettere alla prova i baristi in gara

Al centro della competizione, Gloriette Gold, una delle miscele della linea The Originals Bio Fairtrade, premiata nel 2025 con due stelle al Superior Taste Award dell’International Taste Institute di Bruxelles e con il riconoscimento dei “Due Macinini” nella Guida dei Caffè e delle Torrefazioni d’Italia 2026 del Gambero Rosso. Dalle note eleganti ed equilibrate, Gloriette Gold è stata scelta per accompagnare i concorrenti e valorizzarne sensibilità e creatività, confermando la ricerca Julius Meinl verso un caffè di alta qualità.

Gloriette Gold, una delle miscele della linea The Originals Bio Fairtrade di Julius Meinl, scelta per la finale della Barista Cup

Dalla tecnica alla creatività: così la Barista Cup racconta il nuovo caffè