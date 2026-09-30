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Lo shiso è una pianta aromatica originaria dell’Asia Orientale, appartenente alla famiglia delle Lamiaceae, la stessa di menta e basilico. In cucina viene utilizzato per molteplici preparazioni, grazie a un profilo aromatico complesso e a una particolare capacità di adattarsi a preparazioni diverse. È proprio questa versatilità, unita al forte impatto visivo delle sue foglie, a renderlo un ingrediente sempre più interessante per la cucina professionale.

La foglia Shiso Bicolor proposta da Kopper Cress
La foglia Shiso Bicolor proposta da Kopper Cress

La passione di Koppert Cress nei confronti dello Shiso è nata quasi con l’azienda stessa, una pianta sorprendente per aroma, ricchezza nutrizionale e versatilità, tanto che, ai prodotti della famiglia già presenti in catalogo, da pochissimi giorni è arrivato sul mercato un nuovo ingrediente unico per intensità e colore: la foglia Shiso Leaves Bicolor in cui si fondono le caratteristiche dello shiso verde e di quello viola.

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Shiso verde e viola in un'unica foglia

Le note fresche e anicee dello shiso verde si combinano con la speziatura più profonda e terrosa dello shiso viola, il risultato è un profilo aromatico deciso con note di menta e anice, arricchito da sfumature di cumino, noce moscata, liquirizia e una sottile nota amara.

Nelle Shiso Leaves Bicolor, l’aspetto è sorprendente almeno quanto il gusto con la combinazione di verde e viola sui due lembi della foglia che conferisce ai piatti un contrasto maggiore e un forte impatto visivo.

Shiso verde e viola, unisce le caratteristiche organolettiche di entrambe le varianti
Shiso verde e viola, unisce le caratteristiche organolettiche di entrambe le varianti

Shiso Bicolor, un ingrediente per piatti e cocktail

Le foglie di shiso bicolori sono un vero e proprio ingrediente jolly, il cui sapore si integra perfettamente con un’ampia varietà di piatti. Sono estremamente versatili e possono essere utilizzate, per esempio, in piatti a base di pesce e carne, verdure, piatti coreani piccanti, dessert e cocktail, ottime anche in pesti, tempura e marinature.

Le foglie di Shiso Bicolor possono essere un ingrediente jolly per molte preparazioni creative
Le foglie di Shiso Leaves Bicolor possono essere un ingrediente jolly per molte preparazioni creative

Possono essere utilizzate sia crude che cotte, o utilizzate per infusioni e cotture a bassa temperatura, con note aromatiche che emergono in maniera diversa a seconda dell’abbinamento e dell’intensita’ che si vuole conferire alla preparazione.

Dalla decorazione ai piatti gourmet: le possibilità in cucina

Le dimensioni compatte offrono inoltre la massima flessibilità: per un utilizzo decorativo o per gli involtini fino alle raffinate creazioni a base di pesce e ai piatti gourmet e cocktail d’autore. Qui si fonde il meglio dei due mondi, con i sapori di entrambe le varietà, quella verde e quella viola. Tutto dipende da come vengono utilizzate le Shiso Leaves Bicolor: un ingrediente sorprendente e versatile che si integra perfettamente a qualsiasi piatto e fa sentire a casa.

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Shiso, origini e caratteristiche della pianta aromatica

Le foglie di Shiso sono da sempre utilizzate sia per il gusto inebriente e aromatico in cucina, sia nella medicina tradizionale cinese in virtù delle sue numerose proprietà benefiche e antivelenifere.

Shiso Leaves Bicolor proposto da Koppert Cress
Shiso Leaves Bicolor proposto da Koppert Cress

Le Shiso Leaves Bicolor Koppert Cress hanno già riscontrato grandi apprezzamenti da parte dei professionisti per la loro unicità sia estetica e gustativa e invitano alla sperimentazione. Freschezza, sapore speziato, aromaticità' e aspetto esclusivo: tutto in un'unica foglia.

Per maggiori informazioni su distribuzione e caratteristiche tecniche sul prodotto è possibile contattare Katia Piazzi alla mail katia.piazzi@koppertcress.com

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