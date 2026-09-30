Lo shiso è una pianta aromatica originaria dell’Asia Orientale, appartenente alla famiglia delle Lamiaceae, la stessa di menta e basilico. In cucina viene utilizzato per molteplici preparazioni, grazie a un profilo aromatico complesso e a una particolare capacità di adattarsi a preparazioni diverse. È proprio questa versatilità, unita al forte impatto visivo delle sue foglie, a renderlo un ingrediente sempre più interessante per la cucina professionale.

La foglia Shiso Bicolor proposta da Kopper Cress

La passione di Koppert Cress nei confronti dello Shiso è nata quasi con l’azienda stessa, una pianta sorprendente per aroma, ricchezza nutrizionale e versatilità, tanto che, ai prodotti della famiglia già presenti in catalogo, da pochissimi giorni è arrivato sul mercato un nuovo ingrediente unico per intensità e colore: la foglia Shiso Leaves Bicolor in cui si fondono le caratteristiche dello shiso verde e di quello viola.

Shiso verde e viola in un'unica foglia

Le note fresche e anicee dello shiso verde si combinano con la speziatura più profonda e terrosa dello shiso viola, il risultato è un profilo aromatico deciso con note di menta e anice, arricchito da sfumature di cumino, noce moscata, liquirizia e una sottile nota amara. Nelle Shiso Leaves Bicolor, l’aspetto è sorprendente almeno quanto il gusto con la combinazione di verde e viola sui due lembi della foglia che conferisce ai piatti un contrasto maggiore e un forte impatto visivo.

Shiso verde e viola, unisce le caratteristiche organolettiche di entrambe le varianti

Shiso Bicolor, un ingrediente per piatti e cocktail

Le foglie di shiso bicolori sono un vero e proprio ingrediente jolly, il cui sapore si integra perfettamente con un’ampia varietà di piatti. Sono estremamente versatili e possono essere utilizzate, per esempio, in piatti a base di pesce e carne, verdure, piatti coreani piccanti, dessert e cocktail, ottime anche in pesti, tempura e marinature.

Le foglie di Shiso Leaves Bicolor possono essere un ingrediente jolly per molte preparazioni creative

Possono essere utilizzate sia crude che cotte, o utilizzate per infusioni e cotture a bassa temperatura, con note aromatiche che emergono in maniera diversa a seconda dell’abbinamento e dell’intensita’ che si vuole conferire alla preparazione.

Dalla decorazione ai piatti gourmet: le possibilità in cucina

Le dimensioni compatte offrono inoltre la massima flessibilità: per un utilizzo decorativo o per gli involtini fino alle raffinate creazioni a base di pesce e ai piatti gourmet e cocktail d’autore. Qui si fonde il meglio dei due mondi, con i sapori di entrambe le varietà, quella verde e quella viola. Tutto dipende da come vengono utilizzate le Shiso Leaves Bicolor: un ingrediente sorprendente e versatile che si integra perfettamente a qualsiasi piatto e fa sentire a casa.

Pubblicità

Shiso, origini e caratteristiche della pianta aromatica

Le foglie di Shiso sono da sempre utilizzate sia per il gusto inebriente e aromatico in cucina, sia nella medicina tradizionale cinese in virtù delle sue numerose proprietà benefiche e antivelenifere.

Shiso Leaves Bicolor proposto da Koppert Cress

Le Shiso Leaves Bicolor Koppert Cress hanno già riscontrato grandi apprezzamenti da parte dei professionisti per la loro unicità sia estetica e gustativa e invitano alla sperimentazione. Freschezza, sapore speziato, aromaticità' e aspetto esclusivo: tutto in un'unica foglia.