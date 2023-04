Le 10 ricette di torte e dolci di Pasqua preferite dagli italiani!

La Pasqua è una delle feste più importanti per la cultura italiana e i dolci tradizionali (anche nella versione salata e rustica) sono una parte essenziale della celebrazione e spesso variano da regione a regione e hanno una lunga storia e tradizione alle spalle. Ecco una lista di 10 ricette tipiche di Pasqua amate dagli italiani. Le hai provate tutte?

Colomba pasquale

1. La Colomba pasquale è il dolce più famoso e tradizionale della Pasqua italiana. Realizzato con lievito madre, farina, burro, uova e zucchero, ha una forma caratteristica che rappresenta la colomba, simbolo di pace e di resurrezione e viene decorato con glassa, mandorle intere e granelli di zucchero.

La colomba è forse il dolce più famoso della tradizione pasquale

Ingredienti

500 g di farina

150 g di zucchero

200 g di burro

5 uova

100 g di uvetta

Scorza di limone grattugiata

50 g di lievito di birra

Mandorle e zucchero granulato per decorare

Preparazione:

1. Sciogliete il lievito in 50 ml di latte tiepido.

2. In una ciotola, mescolate la farina con lo zucchero e la scorza di limone grattugiata.

3. Aggiungete le uova, il burro ammorbidito a temperatura ambiente, l'uvetta e il lievito sciolto nel latte.

4. Mescolate bene fino ad ottenere un impasto morbido ed omogeneo.

5. Coprite l'impasto e lasciatelo lievitare per almeno 2 ore.

6. Versate l'impasto in uno stampo a forma di colomba e lasciatelo lievitare per altre 2 ore.

7. Decorate la colomba con le mandorle e lo zucchero granulato e infornate in forno caldo a 180 gradi per circa 40 minuti.

Uova di cioccolato

2. Le Uova di cioccolato sono una tradizione per quanto riguarda i dolci della Pasqua italiana. Solitamente sono fatte di cioccolato fondente, latte o bianco e sono disponibili in molte varianti, dal ripieno di caramello alla nocciola. Variano in dimensioni, dalla più piccola di qualche centimetro alla più grande che può pesare anche diversi chili.

Uova di cioccolato

Ingredienti

Cioccolato fondente, latte o bianco

Farcitura a piacere (es. caramello, nocciola, ecc.)



Preparazione:

Sciogliete il cioccolato a bagnomaria o nel microonde, mescolando di tanto in tanto.

Riempite i gusci di uova di cioccolato con la farcitura scelta.

Chiudete le uova di cioccolato e lasciatele raffreddare in frigorifero.

Pastiera napoletana

3. La Pastiera napoletana è un dolce originario di Napoli. Si tratta di una torta a base di ricotta, grano cotto, canditi e profumata con acqua di fiori d'arancio.

Pastiera napoletana

Ingredienti

500 g di ricotta fresca

250 g di grano cotto

200 g di zucchero

4 uova

Scorza di limone grattugiata

Aroma di fiori d'arancio

Pasta frolla



Preparazione

1. Stendete la pasta frolla e foderate una teglia da forno.

2. In una ciotola, mescolate la ricotta con il grano cotto, lo zucchero, le uova, la scorza di limone grattugiata e l'aroma di fiori d'arancio.

3. Versate il composto sulla pasta frolla e coprite con le strisce di pasta frolla tagliate a listarelle.

4. Infornate in forno caldo a 180 gradi per circa 40-50 minuti.

Torta Pasqualina

4. La Torta Pasqualina è una torta rustica salata tipica della Pasqua in Italia, soprattutto in Liguria e Piemonte. Il ripieno è fatto con ricotta, spinaci e uova sode, e la crosta esterna è una sfoglia sottile e croccante.

Torta pasqualina

Ingredienti per l'impasto:

400 g di farina 00

200 g di burro freddo

1 uovo intero + 1 tuorlo

1 cucchiaino di sale

50 ml di acqua

Ingredienti per il ripieno:

500 g di spinaci freschi

500 g di ricotta

4 uova

100 g di Parmigiano Reggiano Dop grattugiato

Sale e pepe q.b.

Procedimento:

1. Preparare l'impasto: in una ciotola, unire la farina, il burro freddo tagliato a cubetti, il sale e l'uovo intero + il tuorlo. Impastare il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo.

2. Aggiungere l'acqua poco alla volta, continuando ad impastare fino ad ottenere un impasto liscio ed elastico. Avvolgerlo con pellicola trasparente e far riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

3. Nel frattempo, lavare gli spinaci e sbollentarli in acqua salata per circa 5 minuti. Scolarli, strizzarli bene e tritarli finemente.

4. In una ciotola, unire gli spinaci tritati, la ricotta, le uova, il parmigiano grattugiato e aggiustare di sale e pepe.

5. Riprendere l'impasto dal frigorifero e dividerlo in due parti, una più grande e una più piccola. Stendere la parte più grande con il mattarello e adagiarla in una teglia da forno imburrata e infarinata, facendola aderire bene ai bordi.

6. Versare il ripieno sulla pasta stesa, livellandolo con un cucchiaio e facendo quattro piccoli incavi per le uova sode che andranno inserite in seguito.

7. Coprire il ripieno con la parte di pasta rimasta e sigillare bene i bordi, cercando di non far fuoriuscire il ripieno. Praticare dei piccoli fori sulla superficie con i rebbi di una forchetta.

8. Infornare in forno preriscaldato a 180°C per circa 45-50 minuti, finché la torta non risulterà dorata e cotta. A 10 minuti dalla fine della cottura, aggiungere le uova sode negli incavi praticati precedentemente.

9. Sfornare e far raffreddare prima di servire la Torta Pasqualina.

Casatiello

5. Il Casatiello è una specialità campana, diffusa anche in altre parti dell'Italia. Sono farciti con salumi, formaggi e uova sode. La sua forma a corona rappresenta la corona di spine di Gesù.

Casatiello

Ingredienti per l'impasto:

1 kg di farina 00

30 g di lievito di birra fresco

2 cucchiai di sale

1 tazza di acqua tiepida

1 tazza di vino bianco

1 tazza di olio di oliva

6 uova

Ingredienti per il ripieno:

500 g di ricotta fresca

250 g di salame napoletano

250 g di pancetta dolce

200 g di formaggio grattugiato (Pecorino o Parmigiano)

2 uova

sale e pepe q.b.

Procedimento:

1. In una ciotola, sciogliere il lievito di birra nell'acqua tiepida con un cucchiaio di zucchero. Aggiungere 200 g di farina e mescolare bene fino ad ottenere un composto omogeneo. Coprire la ciotola con un canovaccio umido e lasciare lievitare per almeno un'ora in un luogo caldo.

2. In una ciotola grande, setacciare la farina rimanente insieme al sale e formare una fontana al centro.

3. Aggiungere l'impasto lievitato alla fontana insieme alle uova, al vino e all'olio di oliva. Impastare il tutto con le mani fino ad ottenere un impasto liscio e morbido.

4. Coprire l'impasto con un canovaccio umido e lasciare lievitare per almeno un'ora in un luogo caldo.

5. Nel frattempo, preparare il ripieno: tagliare il salame e la pancetta a cubetti e mescolarli in una ciotola con la ricotta, il formaggio grattugiato, le uova, il sale e il pepe.

6. Prendere l'impasto lievitato e dividerlo in pezzi della grandezza di una palla da tennis. Stendere ogni pezzo di impasto in una sfoglia sottile e formare dei dischi di circa 20 cm di diametro.

7. Mettere un cucchiaio di ripieno al centro di ogni disco e piegare i bordi verso l'alto, in modo da formare una sorta di corona, lasciando il ripieno a vista.

8. Mettere i casatielli su una teglia rivestita di carta da forno e lasciarli lievitare ancora per circa un'ora.

9. Spennellare i casatielli con un uovo sbattuto e cuocerli in forno preriscaldato a 180°C per circa 40-45 minuti, o fino a quando sono dorati e croccanti.

10. Servire i casatielli caldi o freddi.

Torta degli addobbi

6. La Torta degli addobbi, chiamata anche torta di riso è un dolce tipico della tradizione bolognese che si prepara in occasione della Pasqua.

Torta degli addobbi

Ingredienti

160 g di riso

1 l di latte

150 g di zucchero

La scorza di 1 limone

80 g di cedro o limone candito

10 amaretti

100 g di mandorle

2 uova

2 tuorli d'uovo

50 ml di rum

zucchero a velo qb

Procedimento

1. Bollire il riso con lo zucchero nel latte per un’ora a fuoco moderato

2. Ridurre le mandorle in farina

3. Sbriciolare gli amaretti

4. Sminuzzare il candito

5. Unire il tutto al riso e amalgamare. Unire le uova e poi i tuorli

6. Stendere il composto in una teglia imburrata

7. Cuocere un'ora a 180°C in forno

8. Una volta tiepida spennellare con il rum, a freddo cospargere con zucchero a velo

Pigna pasquale

7.La Pigna pasquale è un dolce tradizionale di Pasqua, molto diffuso nel Centro e Sud Italia. È una torta glassata, che arricchisce le colazioni del mattino, solitamente si prepara nella settimana che precede la Pasqua, ma può essere fatta anche molto in anticipo, perché si conserva benissimo per giorni.

Pigna pasquale

Ingredienti per la Pigna:

5 uova intere

350 g di zucchero

1/2 bicchiere di Vermouth

1/2 bicchiere di liquore Strega

500 g di farina 00

300 g di farina di Manitoba

80 ml di olio di semi

60 ml di acqua

buccia di un limone

succo di un limone

2 bustine di lievito per dolci

1 bacca di vaniglia

Per la glassa:

1 albume d'uovo

180 g di zucchero a velo

confettini colorati



Procedimento:

1. Lavorare in una ciotola lo zucchero con le uova fino a quando il composto non sarà gonfio e spumoso. Aggiungere al composto il succo di limone, la buccia di limone grattugiata, la vaniglia e l'acqua. Successivamente aggiungete olio e liquori.

2. Aggiungere poco per volta il lievito, la farina 00 e la farina di Manitoba. Quando il composto sarà ben omogeneo, versare il tutto in uno stampo da ciambella, di circa 26-28 cm di diametro, precedentemente imburrato, e infornare a 180° per circa 60 min.

3. Quando il dolce sarà pronto, sformarlo e lasciarlo raffreddare su una gratella per dolci.

Nel frattempo preparare la glassa lavorando energicamente l'albume con lo zucchero.

4. Decorare la vostra Pigna di Pasqua con la glassa di zucchero e i confettini colorati.

Torta di Pasqua

8. La Torta di Pasqua, spesso chiamata anche pizza al formaggio, è la torta salata umbra, preparata per il pranzo di Pasqua come antipasto da condividere con tutta la famiglia.

La torta di Pasqua

Ingredienti

300 g di farina 0

200 g di manitoba

100 ml di acqua

10 g di lievito di birra

5 uova

100 ml olio evo

1 cucchiaino di zucchero

1 cucchiaino di pepe macinato

1 pizzico di sale

250 g di formaggi grattugiati misti tra Pecorino e Parmigiano

Preparazione

Sciogliete il lievito con lo zucchero nell’acqua tiepida, aggiungete 100 g di mix di farine miscelate prese dal totale e mescolate. Coprite la ciotola con una pellicola e lasciate lievitare per 2 ore.

Aggiungete il resto della farina e i formaggi grattugiati, fate un buco al centro e aggiungete le uova sbattute e iniziate ad impastare fino ad ottenere un impasto legato. Aggiungete l'olio evo mano a mano fino ad ottenere un panetto liscio ed elastico che si stacca dalle mani, solo alla fine aggiungete il sale e incorporate. Trasferite l’impasto in una ciotola capiente, coprite e lasciate lievitare per circa tre ore.

Spostare l'impasto in un pirottino da 750 grammi. Fate lievitare al suo interno a circa 30°C fino a che raggiunge il bordo (3 ore circa).

Cuocere in forno a 180°C per 40 minuti.

Pinza

9. La Pinza è un dolce friulano-veneto tipico della Pasqua, una sorta di pane dolce a forma di colomba. La ricetta prevede l'utilizzo di uova, zucchero, burro, farina e lievito, e la decorazione finale avviene con uvetta e pinoli.

Ingredienti:

500 g di farina 00

200 ml di latte tiepido

1 cubetto di lievito di birra fresco (o 1 bustina di lievito per dolci)

100 g di burro fuso

100 g di zucchero

3 uova intere + 1 tuorlo

50 g di uvetta sultanina

Scorza di un'arancia grattugiata

1 pizzico di sale

Procedimento:

1. In una ciotola, sciogliere il lievito di birra fresco (o la bustina di lievito per dolci) nel latte tiepido e mescolare bene fino a quando non si sarà completamente sciolto.

2. In un'altra ciotola, unire la farina, lo zucchero, la scorza di arancia grattugiata e il pizzico di sale. Mescolare bene e formare un incavo al centro.

3. Aggiungere il latte con il lievito all'incavo del composto di farina, insieme alle uova intere, al burro fuso e all'uvetta sultanina. Impastare bene il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo.

4. Coprire l'impasto con un panno umido e far lievitare in un luogo caldo per circa 2 ore, fino a quando non sarà raddoppiato di volume.

5. Trascorso il tempo di lievitazione, riprendere l'impasto e lavorarlo ancora per qualche minuto. Quindi formare una palla e disporla in una teglia da forno rivestita con carta da forno.

6. Con un coltello, incidere la superficie dell'impasto a croce, quindi spennellare con il tuorlo d'uovo sbattuto.

7. Infornare in forno preriscaldato a 180°C per circa 30-35 minuti, fino a quando la pinza di Pasqua non risulterà dorata e cotta.

8. Sfornare e far raffreddare prima di servire la Pinza di Pasqua. Si può gustare sia da sola che accompagnata con formaggio fresco o affettati.

Torta di riso

10. La Torta di riso è un dolce tipico del Piemonte, preparato con riso, zucchero, uova, latte e profumato con la vaniglia. Il dolce ha una consistenza cremosa e morbida.

Torta di riso

Ingredienti:

200 g di riso

1 l di latte

200 g di zucchero

4 uova intere

1 limone non trattato

1 bustina di vanillina

50 g di burro

50 g di amaretti

Zucchero a velo q.b.

Procedimento:

1. In una pentola, cuocere il riso in acqua bollente per circa 10 minuti. Scolarlo e raffreddarlo.

2. In una ciotola, sbattere le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungere la scorza grattugiata di un limone e la vanillina, mescolare bene e aggiungere il riso.

3. In un'altra pentola, scaldare il latte a fuoco medio, aggiungere il burro e farlo sciogliere. Aggiungere il composto di uova e riso alla pentola del latte caldo, mescolando bene.

4. Far cuocere il tutto a fuoco basso per circa 20-25 minuti, mescolando di tanto in tanto, fino a quando il composto si sarà addensato.

5. Spegnere il fuoco e aggiungere gli amaretti sbriciolati, mescolando bene.

6. Versare il composto in una teglia da forno imburrata e infarinata e livellare la superficie.

7. Infornare in forno preriscaldato a 180°C per circa 35-40 minuti, fino a quando la Torta di Riso Piemontese non risulterà dorata e cotta.

8. Sfornare e far raffreddare, quindi spolverizzare con dello zucchero a velo prima di servire la Torta di Riso Piemontese. Si può gustare sia calda che fredda, accompagnata con una pallina di gelato alla vaniglia o della panna montata.

