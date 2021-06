Con le Prugne della California abbinamenti unici in cucina

Pubblicato il 03 giugno 2021 | 11:30

I

Aperitivo healthy gourmet con Prugne della California (foto: California Prune Board)

Risotto al limone e Prugne della California (foto: California Prune Board)

Cioccolatini “Flower Power” realizzati da Stefano Collomb per la Giornata internazionale della Felicità (foto: California Prune Board)

ntere, a cubetti o come purea,... La loro versatilità deriva da un sapore unico e armonioso abbinato a una dolcezza naturale che le rende adatte a creare ricette sfiziose dagli antipasti ai primi, dai secondi di carne e di pesce fino ai dolci. Dal cioccolato fondente alla birra artigianale, dal miso alle acciughe, le Prugne della California, ma anche una consistenza corposa, rendendo ancora più gustosi i piatti a base di frutta e verdura. Si possono aggiungere ai prodotti fermentati e da forno in sostituzione di olio, grassi o zuccheri dove donano un gusto ricco e intenso senza però prevalere sugli altri ingredienti. Allo stesso modo, utilizzate per salse e condimenti aiutano a bilanciare l’acidità delle preparazioni.Grazie al loro gusto unico e alla qualità premium, le Prugne della California vengono scelte da molti chef in tutto il mondo per creare nuove ricette e arricchire i loro piatti, ottenendo sensazioni di gusto completamente nuove e sorprendenti. Stefano Collomb , uno dei più famosi maître chocolatier italiani e titolare della storica pasticceria cioccolateria “Chocolat” di La Thuile in Valle d’Aosta, è, il consorzio che rappresenta la filiera delle Prugne della California. Nelle sue creazioni abbina il gusto naturalmente dolce delle Prugne della California alla raffinata artigianalità del cioccolato.«La partnership con il Consorzio delle Prugne della California - afferma Collomb - è per me uno stimolo per creare sempre nuovi abbinamenti e sperimentare con ingredienti di alta qualità. Il profumo, la consistenza e la texture assicurate dalla qualità premium delle, regalano alle mie creazioni sapori inediti e molto apprezzati, permettendomi di ampliare l’offerta della mia cioccolateria e stupire sempre i miei clienti. Ne sono una testimonianza il “ Panettone Incanto ” con cuore morbido di Prugne della California e cioccolato, che ha riscontrato grande interesse tra i miei clienti durante le festività natalizie; nonché i cioccolatini “Flower Power”, realizzati in marzo in occasione della Giornata internazionale della Felicità: una perfetta combinazione di sapori che è stata molto apprezzata»., sempre più attenti alla qualità e agli effetti benefici dei prodotti alimentari e sono un valido alleato in cucina per tutti coloro che prediligono prodotti alimentari di alta qualità, sani e deliziosi. Le Prugne della California sono infatti l’unico frutto naturale e intero ad avere un claim salutistico autorizzato dall’Unione Europea per i benefici relativi all’intestino e sono una fonte di vitamina K e manganese, due elementi fondamentali per il mantenimento di ossa normali Sul sito del California Prune Board ( www.californiaprunes.net/it ) sono disponibili numerose ricette e proposte di abbinamenti sempre nuovi e sorprendenti, per dare libero sfogo alla creatività in cucina utilizzando uncome le Prugne della California.Per informazioni: www.californiaprunes.net/it