Golosaria 2024: identità, territorio e sguardo al futuro nell'edizione 2024

Dal 2 al 4 novembre 2024 si terrà a Fiera Milano Rho l'edizione 2024 di Golosaria, la rassegna enogastronomica che si propone di esplorare il connubio tra identità territoriali e innovazione. L'evento, giunto a un'importante tappa della sua storia, occuperà uno spazio ampliato nel padiglione 5 della fiera, con oltre 17.000 metri quadri di esposizione e la presenza di più di 400 produttori.

Golosaria, Calabria e Lombardia le protagoniste

Quest'anno, la regione ospite è la Calabria, che con il progetto "Calabria Straordinaria" si presenterà con un ampio ventaglio di produttori e iniziative focalizzate sulla valorizzazione delle specialità enogastronomiche locali. Tra i temi centrali proposti dalla Calabria ci sarà l'importanza del turismo enogastronomico e la ricchezza del suo territorio, espressa attraverso prodotti emblematici come il pane in oltre cinquanta varietà, il torrone, e l'olio extravergine di oliva.

La Calabria, insieme alla Lombardia, sarà grande protagonista a Golosaria

La Lombardia, regione storicamente legata a Golosaria, metterà invece in risalto il tema delle "montagne olimpiche", in vista delle Olimpiadi invernali del 2026, e il patrimonio agroalimentare di queste aree. La rassegna vuole così sottolineare il legame tra tradizione e futuro, valorizzando il territorio montano lombardo e le sue eccellenze produttive.

Golosaria, presenze da tutta Italia

Golosaria 2024 vedrà la partecipazione di numerose altre regioni italiane, tra cui Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Liguria. Ogni regione porterà un contributo unico all'evento, mettendo in mostra le proprie eccellenze territoriali. Tra i progetti di rilievo, spicca il "Trebbie", un esempio di economia circolare sviluppato in Campania, che reintegra i residui della produzione della birra nei grandi lievitati. Dalla Sicilia, il GAL delle Madonie presenterà il rilancio turistico e agroalimentare del territorio.

Il mondo del vino sarà una parte centrale dell'evento, con un ampio spazio dedicato alle rappresentanze territoriali. In evidenza i vini del Monferrato, la Barbera d'Asti e i progetti legati all'iniziativa “Vino del Villaggio”, che valorizza 21 etichette selezionate per rappresentare altrettanti territori e cantine, puntando sulla sinergia tra vino e turismo.

Golosaria, focus sul futuro

Golosaria non si limita a celebrare le tradizioni, ma guarda anche al futuro, con una particolare attenzione al settore educativo. L'Università Cattolica, in collaborazione con l'Accademia Symposium, presenterà uno studio sull'enoturismo, mentre sarà festeggiato il ventennale della "Piazza dei Mestieri", un modello virtuoso di formazione professionale applicata alla ristorazione. Saranno presentate inoltre le nuove tendenze del mercato, come il vino a bassa gradazione e l’amaro analcolico.

Golosaria, ristorazione e Premiazioni

Golosaria 2024 sarà anche un'occasione per celebrare i migliori produttori e ristoratori italiani. Sabato 2 novembre verranno premiati i 100 produttori del Golosario 2025, mentre domenica 3 novembre sarà dedicata ai "Top Hundred 2024", con una selezione delle migliori cantine italiane, e alle "Botteghe d'Italia", tra cui gastronomie, salumerie, boutique del formaggio e gelaterie. Lunedì sarà la giornata dedicata alla ristorazione, con le premiazioni delle "Corone Rosse" e il premio Luxury Food&Beverage Awards.

Con oltre 400 produttori presenti e un ricco calendario di più di 50 eventi, l'edizione 2024 di Golosaria si prospetta come un appuntamento imperdibile per professionisti del settore e appassionati, capace di coniugare identità territoriali e nuove prospettive per il futuro dell'enogastronomia.