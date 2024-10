Panettone artigianale e Massari protagonisti a Golosaria 2024

Dal 2 al 4 novembre, Fiera Milano Rho ospiterà Golosaria, l'attesa rassegna enogastronomica che quest'anno vedrà il panettone - e più in generale i lievitati natalizi - come protagonista indiscusso. Saranno ben 42 le creazioni artigianali proposte da 18 produttori provenienti da tutta Italia, in un viaggio di sapori che attraversa il Paese, dalla Lombardia fino alla Sicilia. Un evento imperdibile che vedrà la presenza di una vera icona dell'arte dolciaria: il maestro Iginio Massari, che salirà sul palco domenica 3 novembre alle 14:30. Il maestro racconterà la storia, le virtù e i segreti del panettone, presentando anche il suo nuovo libro "Iginio Massari: giorni, mesi, anni di una vita intensa", edito da Baldini & Castoldi, in uscita alla vigilia dell'evento.

Iginio Massari ospite d‘onore a Golosaria 2024

A Golosaria 2024 panettoni d'autore da tutta Italia

Il viaggio di Golosaria parte dalla Lombardia, dove il panettone ha origine. Da Milano, il Panettone Baj continua la sua storia gloriosa, presentato con un processo di lavorazione tradizionale a tre impasti che conferisce un gusto unico e raffinato. A Brescia, lo chef Alberto Riboldi del Castello Malvezzi stupisce con “Il mio panettone”, un classico rivisitato con ingredienti ricercati e versioni innovative, come amarene e cannella. Sempre in Lombardia, la Pasticceria Mazzali di Governolo (Mantova) spicca con creazioni come l'integrale al cioccolato e fave Tonka, o il maestrale al passito di Pantelleria, senza dimenticare il Pandoro e l'iconico Anello di Monaco. La Pasticceria Mastai, presente tutto l'anno, si distingue con combinazioni creative come albicocca e amaretto, marroni e cioccolato fondente, o lamponi e cioccolato bianco.

Poi il Piemonte, rappresentato da tre artigiani. Isabelle e Sebastien, de “L'Albero delle Galline”, da Bossolasco, portano il loro panettone dopo un lungo viaggio attraverso l'Europa. Nel Monferrato, il Ristorante di Crea propone un classico intramontabile frutto di una lunga sperimentazione, mentre dalla Valsesia arriva Fabio Albertoni, maestro sia della lievitazione che della fermentazione della frutta, con un panettone al burro di valle e farine speciali.

Dalla Lombardia alla Sicilia: un viaggio alla scoperta dei migliori panettoni artigianali a Golosaria

Si prosegue con il Veneto, che ha una tradizione sempre più solida nei lievitati, grazie anche alla Pasticceria Giotto di Padova, che lavora all'interno del carcere Due Palazzi e propone il suo panettone in nove varianti diverse. A Golosaria sarà presente anche la cooperativa Idee in Fuga con un panettone prodotto nel carcere di Alessandria. Sempre da Padova, fa il suo debutto Dolcevia, che con il marchio El Padoan presenta lievitati innovativi, usando olio dei Colli Euganei al posto del burro e farine speciali. Anche il Trentino si fa notare con Garda Foodie di Riva del Garda, che porta il suo panettone con olive candite, mentre dalla Liguria arriva il Biscottificio Grondona di Genova, con il classico Pandolce ligure arricchito da pinoli e uvetta, oltre al tradizionale panettone a marchio Bonifanti.

Spostandosi a sud, la Calabria porta un tocco della sua tradizione natalizia con la cremeria Sottozero Pennestrì, che presenta un Panettone calabrese con fichi, liquirizia e bergamotto, oltre a varianti ai frutti rossi, esotiche e ai tre cioccolati. Poi la Sicilia, vera regina del panettone artigianale, è rappresentata da Criscenti di Bronte, che unisce la lavorazione con lievito madre e pistacchi siciliani per un prodotto con 48 ore di lievitazione naturale. Da Tortorici (Messina), la Bottega Reale di Ciancio porta edizioni limitate come L'Isolana con uva passa e malvasia delle Eolie, e il Sinfonia con lamponi e pistacchio. Infine, l'Antico Forno delle Madonie, da San Mauro Castelverde (Palermo), propone le sue specialità natalizie, tra cui il panettone al pistacchio.