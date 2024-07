Il 19 luglio, presso la Società Agricola Eleva di S. Ambrogio di Valpolicella (Vr), andranno in scena due eventi che accompagneranno la degustazione di due vini rappresentativi del terroir di Elèva: Fralibri e Cercastelle, prodotti con straordinaria passione da Raffaella Veroli e Davide Gaeta. La serata-evento offrirà la possibilità di “gustare” due spettacoli: il concerto dei grandi classici del rock, eseguito dal vivo dalla Essential Street Band e quello meraviglioso della volta celeste - guidati dai ricercatori di Astronomitaly con il loro telescopio.

Il Grande Rock Sotto Le Stelle: buon vino e musica rock all'evento di Eleva

Il Grande Rock Sotto Le Stelle: Essential Street Band e Atronomitaly per l'evento di Eleva

Essential Street Band è un gruppo milanese costituito da cinque amici accomunati da una passione smisurata per la musica rock e blues. Musicisti non di professione, che fanno della qualità e della grande ricerca e preparazione la cifra del proprio approccio ad un repertorio di capolavori senza tempo. La band si è esibita in eventi pubblici e privati, tenuti tra Lombardia e Piemonte: il concerto presso Eleva rappresenta la première in Veneto.

Da Eleva due eventi accompagnano la degustazione dei vini Fralibri e Cercastelle

Sotto la Luna e le stelle si ascolteranno una selezione di brani dei grandi gruppi e degli artisti che hanno fatto la storia degli ultimi 70 anni. Dai Rolling Stones ad Eric Clapton, dai Lynyrd Skynyrd a Jimi Hendrix, dai Cream a Steve Winwood e ai Traffic, senza dimenticare un omaggio ai 4 menestrelli di Liverpool. Grandi stelle del firmamento rock e qualche brano ispirato ad un evento affascinante: il cielo, le stelle e le metafore della vita contenute nella storia del rock. E pillole di questa grande storia, raccontate dal frontman del gruppo: curiosità, leggende ed emozioni legate alle canzoni ed agli artisti che ce le hanno regalate.

Terminato il concerto, alle ore 21:30 circa inizierà l’osservazione astronomica a cura di Astronomitaly, dotata di telescopio per osservare la presenza della Luna in fase di prossimità del plenilunio (circa il 94% di Luna visibile). Estremamente affascinante da osservare al telescopio e anche da fotografare con il proprio smartphone, saranno anche le stelle del Triangolo Estivo, le stelle doppie Albireo e Mizar e altri oggetti del profondo cielo.

Il Grande Rock Sotto Le Stelle: i vini di Eleva in abbinamento

I vini scelti da Elèva per accompagnare gli eventi sono stati oggetto di un’attenta selezione:

Il Valpolicella Classico Doc Fralibri 2023 , un vino fresco per l’estate e dinamico come il rock che ci delizierà durante il concerto.

, un vino fresco per l’estate e dinamico come il rock che ci delizierà durante il concerto. L’Igt Rosso Veronese Cercastelle 2020, un vino dall’ampio bouquet, per osservare la profondità del cielo.

Il primo vino scelto per accompagnare le note della storia del rock è un Valpolicella Classico 2023, a base di varietà d’uve quali la Corvina Veronese al 40%, il Corvinone al 20%,la Rondinella al 25%, e piccole percentuali di Merlot, Oseleta, Rebo, Croatina, Teroldego per un totale del 15%. L’Annata 2023 è stata caratterizzata da lunghi periodi piovosi nella fase vegetativa a cui hanno seguito temperature ottimali nella fase di maturità. Fralibri alla vista si presenta limpido, dal colore caratteristico rosso rubino brillante. Il naso un avvolgente profumo di ciliegia, fragola e pepe nero. In bocca è armonico, equilibrato e fresco, sorprendente il retrogusto fruttato dove ritorna la ciliegia e il pepe. Presenta una buona sapidità data dalla vera espressione del nostro terroir.

Igt Rosso Veronese Cercastelle 2020

Cercastelle, icona dell’azienda è un Igt Rosso Veronese 2020 a base di uve Merlot al 60% e Oseleta al 40%. L’annata 2020 è stata caratterizzata da un periodo invernale e prima parte della primavera con temperature miti seguito poi da piogge e gradazioni più fresche nel mese di giugno che si sono mantenute costanti anche nel periodo estivo. La raccolta è iniziata regolarmente dalla metà di Settembre con tempistiche un po’ più lunghe per una meticolosa cernita dei grappoli e nel rispetto dei tempi di maturazione delle uve. Il matrimonio degli opposti tra la piacevolezza del Merlot e la tannicità dell’Oseleta sorprende al naso e si avvalora in bocca. Cercastelle si presenta di colore rosso rubino luminoso, con ampio bouquet al naso tra fiori e frutti rossi come mora e prugna, spicca una nota speziata e balsamica. Al palato risulta esser elegante con note tostate, una beva fresca e dinamica che chiama il sorso successivo.

Società Agricola Eleva

Via dell’artigianato, 400 - 37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (Vr)

Tel 0455 867563