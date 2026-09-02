19-21 OTTOBRE
HIP 2026 porta a Bologna l'innovazione che sta cambiando il mondo Horeca
Dal 19 al 21 ottobre, la manifestazione riunirà a BolognaFiere oltre 10mila operatori, 300 aziende e 400 relatori per discutere di redditività, personale, intelligenza artificiale, nuovi modelli di business e sostenibilità
Dal 19 al 21 ottobre, BolognaFiere ospiterà la prima edizione italiana di HIP - Horeca Professional Expo, manifestazione dedicata ai professionisti dell’ospitalità e della ristorazione. Saranno oltre 10.000 gli operatori attesi da tutta la filiera Horeca, insieme a più di 300 aziende espositrici, con un’offerta che attraverserà digitalizzazione, attrezzature, foodservice, design, automazione, nuovi modelli di business e delivery. Tra gli appuntamenti della manifestazione ci sarà anche l'Hospitality 4.0 Congress, il congresso che riunirà oltre 400 relatori internazionali e proporrà più di 20 summit verticali dedicati alle principali trasformazioni che stanno interessando il mondo dell’ospitalità e della ristorazione.
«Vogliamo consolidare un punto d’incontro creato da e per il settore dell’ospitalità, in cui i professionisti siano al centro per aiutarli a far evolvere le proprie attività verso modelli più competitivi», afferma Manuel Bueno, direttore di HIP Italia.
Hospitality 4.0, i temi al centro del confronto
All’interno di HIP Italia, l'Hospitality 4.0 Congress porterà al centro del dibattito alcune delle questioni che oggi incidono maggiormente sulla gestione delle imprese Horeca. A partire dalla redditività, in un contesto caratterizzato da costi in crescita e margini sempre più ridotti. Un altro tema riguarda il personale e la difficoltà di attrarre e trattenere i talenti. La disponibilità di competenze adeguate rappresenta una delle sfide più urgenti per alberghi, ristoranti e aziende della ristorazione, chiamati a trovare nuovi strumenti per organizzare il lavoro e sostenere la crescita.
Spazio anche a intelligenza artificiale e digitalizzazione, sempre più presenti nei processi quotidiani delle imprese. L’obiettivo è capire come queste tecnologie possano contribuire a migliorare l’efficienza operativa, ottimizzare i processi e rendere più personalizzata l’esperienza del cliente. Il programma affronterà inoltre nuovi modelli di business, customer experience e sostenibilità, considerata non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche come leva per rafforzare competitività e reputazione.
Dalla tecnologia al food, tutta la filiera in fiera
Accanto agli appuntamenti congressuali, HIP - Horeca Professional Expo proporrà un’area espositiva dedicata alle diverse componenti della filiera. Le oltre 300 aziende presenti porteranno a Bologna prodotti e servizi destinati agli operatori del settore, dalla tecnologia alle attrezzature, dal design all’automazione. La manifestazione comprenderà anche i diversi comparti del food & beverage, con spazi dedicati a Coffee, Bakery & Gelato, Steakhouse e Wine & Spirits, oltre al foodservice e alle nuove soluzioni per il delivery.
Il confronto sarà rivolto anche alle strategie necessarie per sviluppare e rafforzare i brand. In questo ambito, l'Hospitality 4.0 Congress approfondirà le opportunità legate al Made in Italy e alla possibilità di trasformarne il valore in modelli imprenditoriali capaci di competere sui mercati internazionali. HIP punta così a riunire in un unico appuntamento professionisti, aziende e operatori della filiera Horeca, mettendo in relazione esposizione, formazione e confronto sui cambiamenti che stanno modificando il modo di lavorare nell’ospitalità e nella ristorazione.