GrosMarket rinnova i punti vendita di Bologna e Dalmine: nuovo concept per l'Horeca

GrosMarket, insegna all’ingrosso del Gruppo Sogegross, ha completato il rinnovamento di due punti vendita strategici per il settore Horeca: il cash and carry di Bologna e di Dalmine (Bg), presentando così la sua nuova identità di partner full service anche su questi due territori ricchi di attività ricettive e di tradizione eno-gastronomica.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo e riqualificazione che il gruppo sta portando avanti con l’obiettivo di offrire ai clienti professionali un’esperienza d’acquisto sempre più completa e integrata.

Il punto vendita di Bologna, strategicamente posizionato a soli 10 minuti dal centro città, offre ai clienti nuovi allestimenti e attrezzature, per un layout completamente rivoluzionato in grado di garantire un'esperienza d'acquisto ottimale. Parallelamente, il punto vendita di Dalmine, forte di una lunga e consolidata presenza sul territorio, grazie a questa ristrutturazione si conferma un punto di riferimento per i professionisti del settore, sempre attento alle loro esigenze in costante evoluzione.

«L’obiettivo degli interventi di ristrutturazione è stato quello di consolidare e aggiornare due storici punti di forza dell’insegna GrosMarket in termini di expertise nel canale ingrosso, di completezza e qualità degli assortimenti, con servizi in linea e rispondenti all’evoluzione nelle abitudini di acquisto della clientela Horeca» commenta Flavio Zago, direttore canale GrosMarket.

Per offrire un'esperienza d'acquisto ancora più funzionale e contemporanea, i cash and carry di Bologna e Dalmine sono stati completamente ristrutturati.

In entrambe le sedi, il reparto macelleria è stato rinnovato, introducendo il servizio di frollatura a temperatura controllata con tecnologia dry aged, che garantisce carne di qualità superiore per morbidezza, marmorizzazione e gusto; sono stati inoltre aggiunti murali a libero servizio, celle degli appesi e un'area per la carne surgelata.

La pescheria è stata completamente ridisegnata e offre un'ampia scelta di pescato fresco, grazie ad arrivi giornalieri di prodotto nazionale e locale. All’interno è possibile trovare pescato di allevamento di alta qualità e vasche con crostacei vivi, per offrire sempre la massima freschezza e varietà. Il reparto ortofrutta è stato completamente ridisegnato e interamente dotato di temperatura controllata. Anche l'area dei surgelati è stata ampliata, con oltre 130 metri lineari di esposizione.

I nuovi banchi frigo per salumi e formaggi offrono una proposta di oltre 1200 referenze, accuratamente selezionate per soddisfare i palati più esigenti. L'assortimento varia in base alla collocazione geografica, offrendo una vasta scelta di prodotti locali e di nicchia, capaci di andare incontro alle abitudini di consumo dei diversi territori.

In entrambi i cash and carry è stata inserita la cantina vini, a temperatura controllata, arricchita con etichette locali e con possibilità di acquisto anche a singola bottiglia. A disposizione un'ampia selezione di prodotti per mixology e spirits, con oltre 60 tipi di gin, prodotti di nicchia e le migliori etichette. Un’attenzione particolare è stata dedicata ai trend di mercato, come l’alcool-free e le birre artigianali.

Infine, anche l’offerta nel mondo grocery ha visto un potenziamento significativo, con oltre 12.000 referenze, e un’attenzione particolare al mondo della pizza, dagli impasti alle farciture.

GrosMarket: approccio multicanale per un servizio a 360°

La delivery è oggi un servizio imprescindibile per chi vuole essere partner delle realtà ristorative e commerciali, e GrosMarket conferma l’impegno ad essere sempre in linea con le aspettative del mercato e le nuove abitudini d’acquisto dei professionisti Horeca potenziando ulteriormente questo servizio in entrambi i punti vendita.

La nuova area refrigerata dedicata al delivery, sia a Bologna che a Dalmine, è stata progettata per ottimizzare lo stoccaggio e il picking e massimizzare l’efficienza nella gestione degli ordini, permettendo di coprire nuovi territori, in un’ottica di servizio sempre più integrato e multicanale.

«Il nuovo format che stiamo implementando vede la convergenza tra il punto vendita fisico e l’accesso digitale tramite la nostra piattaforma e-commerce B2b, l’app dedicata e il servizio delivery. Questo approccio full service è pensato per rispondere alle esigenze specifiche della clientela professionale, che può scegliere tra acquisti in store o online, con consegna direttamente presso l’attività commerciale.» afferma Zago. «Attraverso l’utilizzo degli strumenti digitali per l’inoltro dell’ordine (sito e app dedicata), il supporto di consulenti commerciali specializzati (gli Horeca account di GrosMarket) e la nuova organizzazione logistica, siamo in grado di offrire livelli elevati di flessibilità e affidabilità».

Questi rinnovamenti rappresentano - per GrosMarket - un ulteriore passo avanti nella sua strategia di crescita e modernizzazione. Con un approccio full service, l'insegna si pone come partner affidabile per il settore Horeca, offrendo non solo un ampio assortimento di prodotti, ma anche servizi personalizzati per soddisfare le esigenze della clientela professionale in modo completo ed efficiente.

