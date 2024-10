Fipe e Too Good To Go uniscono le forze contro lo spreco alimentare

Giovedì 17 ottobre 2024, a Roma, è stato firmato un importante protocollo d'intesa tra Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana pubblici esercizi, e Too Good To Go, l'azienda impegnata nella lotta allo spreco alimentare. L'accordo, siglato da Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe, e Mirco Cerisola, country director Italia di Too Good To Go, prevede iniziative congiunte per combattere lo spreco alimentare, un problema sempre più rilevante nel nostro Paese.

Fipe e Too Good To Go insieme contro lo spreco alimentare

Fipe-Confcommercio, che rappresenta il comparto della ristorazione e dell'intrattenimento in Italia, continua così il proprio impegno nel fornire alle imprese strumenti concreti per ridurre le eccedenze alimentari. Questo accordo si inserisce in un percorso che già include l'iniziativa del “Rimpiattino” - la doggy bag in stile italiano - e il sostegno all'Osservatorio Waste Watcher. I dati di quest'ultimo sottolineano quanto sia urgente agire: nel 2024, infatti, ogni italiano ha gettato via in media 683,3 grammi di cibo pro-capite, un aumento del 45,6% rispetto all'anno precedente.

Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe

«Siamo felici di annunciare questa collaborazione, che consolida ulteriormente l'impegno di Fipe nel contrasto allo spreco alimentare, un tema oggi più che mai di fondamentale importanza sia dal punto di vista pratico che etico, in un mondo dove l'accesso al cibo non è ancora garantito a tutti» ha dichiarato Lino Enrico Stoppani, che ha poi sottolineato l'importanza di investire sull'educazione alimentare, rendendo più consapevoli sia le imprese che i consumatori, in un contesto in cui i dati mostrano una propensione allo spreco ancora troppo diffusa sia in casa che fuori.

La "Surprise Bag", la nuova frontiera contro lo spreco alimentare

Grazie alla collaborazione con Too Good To Go, i bar e ristoranti affiliati a Fipe avranno ora la possibilità di gestire le eccedenze alimentari in modo innovativo. A fine giornata, le rimanenze di bar, pasticcerie e ristoranti saranno confezionate in Surprise Bag, pacchetti di cibo venduti a prezzo ridotto attraverso l'app di Too Good To Go. I consumatori potranno così prenotare questi pacchetti a sorpresa, contribuendo non solo a ridurre lo spreco, ma anche a risparmiare.

Fipe e Too Good To Go: un passo avanti verso una ristorazione più sostenibile

«Lo spreco alimentare è un fenomeno che riguarda tutti e la cui riduzione è diventata una necessità prioritaria per le conseguenze che genera a livello economico, ambientale e sociale - ha commentato Mirco Cerisola. L'accordo siglato con Fipe aiuterà a sensibilizzare ulteriormente esercenti e utenti sull'importanza di contrastarlo, promuovendo l'adozione di gesti concreti ed abitudini di consumo più sostenibili».