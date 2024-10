Pandoro e uova di Pasqua: chiuse le indagini su Chiara Ferragni

La Procura di Milano ha concluso le indagini preliminari nei confronti di Chiara Ferragni e di altri tre soggetti per truffa aggravata. L'inchiesta riguarda la raccolta fondi attraverso la vendita del pandoro Balocco e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi, operazioni di beneficenza al centro dell'indagine.

Chiuse le indagini su Chiara Ferragni per truffa aggravata

Caso Ferragni, l’indagine

Al centro dell'inchiesta, coordinata dal pm Cristian Barilli e dall'aggiunto Eugenio Fusco, e condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, vi sono casi di presunta pubblicità ingannevole legata alla vendita, tra il 2021 e il 2022, del pandoro Pink Christmas Balocco e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Le vendite sarebbero avvenute a prezzi maggiorati e presentate come iniziative benefiche, sollevando dubbi sull'effettiva destinazione dei fondi raccolti. Questi aspetti sono ora oggetto delle indagini, che riguardano eventuali irregolarità nelle modalità di promozione e nella comunicazione al pubblico.

Oltre alla Ferragni, coinvolti l’ex manager Fabio Maria Damato, Alessandra Balocco e Francesco Cannillo, rappresentanti delle aziende interessate. La Procura, in una nota, ha fatto sapere che le indagini «hanno permesso di ricostruire la pianificazione e diffusione di comunicazioni di natura decettiva, volte a indurre in errore i consumatori in ordine al collegamento tra l'acquisto dei prodotti pubblicizzati e iniziative benefiche».

Caso uova di Pasqua e pandori: la difesa della Ferragni

Gli indagati hanno ora 20 giorni di tempo per presentare memorie o chiedere interrogatori. I legali della Ferragni, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, ritengono che il caso non abbia rilevanza penale e confidano che la posizione della loro assistita verrà chiarita. Il team difensivo ha già raccolto documentazione per dimostrare l'assenza di reato. La decisione finale spetta alla Procura, che potrebbe richiedere il rinvio a giudizio se non dovesse optare per l'archiviazione.

Al centro delle indagini le vendite del pandoro Pink Christmas Balocco e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi

«Riteniamo – hanno commentato gli avvocati della Ferragni - che questa vicenda non abbia alcuna rilevanza penale e che i profili controversi siano già stati affrontati e risolti in sede di Agcom. Avvieremo al più presto un confronto con i pubblici ministeri e confidiamo in una conclusione positiva della vicenda. Chiara Ferragni ha fiducia nel lavoro della magistratura e che la sua innocenza venga acclarata quanto prima».