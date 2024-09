Castello Dal Pozzo entra nell'élite di Preferred Hotels & Resorts

Castello Dal Pozzo, una delle dimore storiche più affascinanti d'Italia, ha recentemente raggiunto un nuovo traguardo, diventando parte del prestigioso circuito di Preferred Hotels & Resorts. Questo esclusivo network internazionale raccoglie solo le migliori strutture di lusso indipendenti: un riconoscimento che testimonia l'eccellenza dell'offerta del castello e segna un importante passo avanti per la residenza.

Lusso e storia: il Castello Dal Pozzo entra nel circuito Preferred Hotels and Resorts

L'origine del Castello Dal Pozzo risale al XVII secolo, ma fu nel XIX secolo, grazie all'intervento dell'architetto Richard Popwell Pullan, che la struttura assunse la sua attuale veste neogotica Vittoriana, un unicum nel panorama architettonico italiano. Circondato da un parco all'inglese di circa 24 ettari, il Castello Dal Pozzo è un vero e proprio rifugio naturale. Tra grotte, ruscelli, laghetti, e alberi secolari, il parco rappresenta un'oasi di pace e bellezza che arricchisce ulteriormente l'esperienza di chi soggiorna in questa residenza storica.

Cassiano Dal Pozzo, chairman di Castello Dal Pozzo, ha commentato così l'ingresso nel network Preferred Hotels & Resorts: «La storia del Castello Dal Pozzo affonda le sue radici in un passato millenario. Da sempre, il castello ha rappresentato un punto di riferimento essenziale per la comunità di Oleggio, che deve il suo nome proprio a questa storica dimora. Nonostante le vicissitudini del secolo scorso, abbiamo deciso di impegnarci con determinazione per restituire al castello il suo antico splendore. Con passione, dedizione e una visione chiara, abbiamo intrapreso un lungo e complesso percorso di recupero, aggiornando strutture e servizi per soddisfare le esigenze contemporanee. Il nostro obiettivo è stato quello di rinnovare la tradizione di ospitalità aprendo le porte del castello non solo a amici, ma anche a un pubblico internazionale che già ci onora con la sua presenza costante».

L'affiliazione con Preferred Hotels & Resorts non solo testimonia l'impegno costante di Castello Dal Pozzo nell'offrire un'esperienza di soggiorno eccezionale, ma apre anche nuove opportunità per valorizzare ulteriormente la bellezza mozzafiato del lago Maggiore. Castello Dal Pozzo sorge infatti sulle rive piemontesi di questo incantevole specchio d'acqua incastonato tra Piemonte, Lombardia e Svizzera, capace di regalare panorami di una bellezza senza tempo, e rappresenta la destinazione ideale per chi cerca un'esperienza di soggiorno romantica e dal fascino dei tempi passati o un luogo incantato per festeggiare occasioni memorabili.

© Riproduzione riservata