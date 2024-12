Michelin low cost: la guida ai ristoranti stellati più economici d'Italia

Mangiare bene e a buon prezzo è possibile, anche in luoghi dove la qualità non è un'opinione. Una degustazione in un ristorante stellato è un'esperienza unica che tutti dovrebbero provare almeno una volta nella vita. Tuttavia, spesso viene scartata a causa dei costi elevati, ma non è sempre sinonimo di lusso irraggiungibile. In Italia, patria della buona cucina, al 5 novembre 2024, esistono ristoranti con una stella che uniscono eccellenza gastronomica e prezzi sorprendentemente accessibili. E sono ben 46 i locali, distribuiti dal Nord al Sud dello stivale, dove si può mangiare con meno di 100 euro (esclusi i vini). Di questi, 22 si trovano al Nord, 10 al Centro e 14 al Sud.

La cucina stellata low cost in Italia

Stellati low cost al Nord: ecco i ristoranti più convenienti

Con 22 ristoranti, il Nord Italia è in testa alla classifica degli stellati low budget. Lo Schöneck dello chef Karl Baumgartner è il ristorante più a nord, precisamente a Falzes in Trentino Alto Adige, e offre un unico menu degustazione a 89 euro.

Giuseppe Cereda offre la media menu stellata più conveniente in Lombardia

Non stupisce invece che la Lombardia sia la regione a nord con più stelle low cost, ben sette. Tra queste, Cucina Cereda a Ponte San Pietro (Bg) si distingue per la media del menu più bassa, a 82,50 euro. Nonostante abbia appena ricevuto la stella, mantiene questa fascia di prezzo. Gli altri ristoranti lombardi sono: Lanterna Verde a Villa di Chiavenna (So), Casa Leali a Puegnago sul Garda (Bs), Sedicesimo Secolo a Orzinuovi (Bs), Circolino a Monza, Capriccio a Manerba del Garda (Bs) e I Castagni a Vigevano (Pv). Il ristorante che vince la classifica del menu stellato più economico del nord Italia è Vite a Lancenigo (Tv), con una media di 75 euro per il menu.

Stellati low cost al Centro: ecco i ristoranti più convenienti

Nel cuore dell'Italia, sono 10 i ristoranti stellati che offrono esperienze gastronomiche di alta qualità a prezzi contenuti. Tra questi, spicca Il Giglio a Lucca, che ha annunciato per il 2025 la decisione di rinunciare alla stella Michelin. Gli chef Rullo, Stefanini e Terigi hanno spiegato la loro scelta con queste parole: «Vogliamo tornare ad essere il ristorante di una volta, concentrandoci su una cucina contemporanea e giocosa, con un pizzico di anarchia». Un ritorno alle origini per un ristorante che ha sempre fatto della creatività e della libertà in cucina i suoi tratti distintivi.

Gli chef del ristorante Il Giglio, hanno recentemente rifiutato la stella Michelin

In questa selezione di ristoranti, Mater1a Pr1ma a Pontinia (Lt) emerge come il più conveniente, offrendo un menu degustazione a soli 60 euro. Se invece si cerca il prezzo medio più basso, il primato va ad un ristorante a Ponza (Lt), Acqua Pazza, dove il menu degustazione unico è proposto a 70 euro. Un'opportunità interessante per chi desidera esplorare la cucina stellata senza superare budget elevati e soprattutto senza compromettere la qualità.

Stellati low cost al Sud: ecco i ristoranti più covenienti

Nel panorama gastronomico del Sud Italia, sono 14 i ristoranti che offrono esperienze di degustazione con prezzi inferiori ai 100 euro. Tra questi, spicca Locanda Mammì ad Agnone (Is), che non solo si conferma il ristorante stellato più economico del Sud, ma detiene anche il primato di essere il ristorante stellato più accessibile dell'intero stivale.

I piatti di Locanda Mimmì, il ristorante stellato più economico d'Italia

Con un menu degustazione da soli 55 euro e una media di 62,50 euro, la "locanda" offre un'esperienza gastronomica di altissima qualità a un prezzo che, purtroppo, oggi si trova spesso in locali di livello medio. Questo ristorante rappresenta un'eccellenza rara, non solo per l'ottimo rapporto qualità-prezzo, ma anche per essere l'unico ristorante stellato del Molise. Un piccolo ma significativo traguardo per la gastronomia locale.